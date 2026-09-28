Ινδία – Νεπάλ: 68 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Δεκάδες χιλιάδες οι εκτοπισμένοι

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Ινδία και το Νεπάλ, με δεκάδες νεκρούς, αγνοούμενους και εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ενώ οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ινδία – Νεπάλ: 68 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Δεκάδες χιλιάδες οι εκτοπισμένοι
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  • Τουλάχιστον 68 άνθρωποι χάσει τη ζωή τους σε Ινδία και Νεπάλ από πλημμύρες και κατολισθήσεις μέσα σε τρεις ημέρες.
  • Στην ινδική πολιτεία Ούταρ Πραντές έχουν καταγραφεί 56 νεκροί και εκτεταμένες ζημιές σε πάνω από 1.000 σπίτια λόγω πρωτοφανούς έντονης βροχόπτωσης.
  • Πάνω από 70.000 άτομα απομακρύνθηκαν προληπτικά στην πολιτεία Οντίσα εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των ποταμών και ζημιών σε υποδομές.
  • Στο Νεπάλ, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά αγνοούνται από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ δέκα ορειβάτες αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα.
  • Οι επιστήμονες συνδέουν την αύξηση ακραίων καιρικών φαινομένων στη Νότια Ασία με την άνοδο της θερμοκρασίας και την κλιματική αλλαγή.
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Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε τρεις ημέρες από τις καταρρακτώδεις βροχές, τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που πλήττουν περιοχές της Ινδίας και του γειτονικού Νεπάλ.

Στην ινδική πολιτεία Ούταρ Πραντές, οι αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο τουλάχιστον 56 ανθρώπων, μετά από «εξαιρετικά ισχυρές βροχές» που έπληξαν μεγάλο μέρος της περιοχής.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών έκανε λόγο για εκτεταμένες ζημιές, με περισσότερα από 1.000 σπίτια να έχουν υποστεί καταστροφές.

Πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στην Ούταρ Πραντές

Η Ούταρ Πραντές, η πολυπληθέστερη πολιτεία της Ινδίας με περίπου 240 εκατομμύρια κατοίκους, δοκιμάζεται κάθε χρόνο από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά την περίοδο των μουσώνων.

Ωστόσο, αυτή τη φορά οι ποσότητες βροχής ήταν πολύ μεγαλύτερες από τα συνήθη επίπεδα. Από την Παρασκευή έως την Κυριακή καταγράφηκαν περίπου 66,5 χιλιοστά βροχής, έναντι μέσου όρου 7,6 χιλιοστών για την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα βαρομετρικό χαμηλό πάνω από τον Κόλπο της Βεγγάλης κινήθηκε προς το εσωτερικό της χώρας, ενισχύοντας σημαντικά τις βροχοπτώσεις.

Οι ζημιές επεκτάθηκαν και στις καλλιέργειες, με τους αγρότες να εκφράζουν φόβους ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν και την επόμενη συγκομιδή.

Πάνω από 70.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν στην Οντίσα

Στην ανατολική πολιτεία Οντίσα, περισσότερα από 70.000 άτομα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προληπτικά τις εστίες τους, καθώς η στάθμη ποταμών ανέβηκε επικίνδυνα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης ζημιές σε γέφυρες, ενώ οι αρχές έκλεισαν την ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστική περιοχή Ντέβκουντ.

Νεπάλ: 12 νεκροί και επτά αγνοούμενοι

Στο Νεπάλ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την Πέμπτη σε πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ άλλοι επτά αγνοούνται.

«Από την Πέμπτη, 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καταστροφές οφειλόμενες στις βροχές, όπως πλημμύρες και κατολισθήσεις», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αρχής αντιμετώπισης καταστροφών Σάντι Μάχατ.

Αγνοούνται ορειβάτες μετά από χιονοστιβάδα

Την ίδια ώρα, δέκα ορειβάτες και οδηγοί, όλοι Νεπαλέζοι, αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα που έπληξε νωρίς την Κυριακή τη βάση Χίμλουνγκ, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ.

Η νέα κακοκαιρία βρίσκει το Νεπάλ ακόμη αντιμέτωπο με τις συνέπειες της καταστροφής της 26ης Αυγούστου, όταν ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν περιοχές της χώρας.

Οι πλημμύρες εκείνες, που πιστεύεται ότι συνδέονταν με κατάρρευση παγετώνα κοντά στα σύνορα με την Κίνα, άφησαν πίσω τους περισσότερους από 1.400 νεκρούς και περίπου 5.700 αγνοούμενους.

Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες προειδοποιούν για αύξηση της συχνότητας και της έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων στη Νότια Ασία, συνδέοντάς τα με την άνοδο της θερμοκρασίας και την κλιματική αλλαγή.

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