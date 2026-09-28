Υεμένη: Δεκάδες νεκροί από σαουδαραβικές επιδρομές σε αγορά – Οι Χούθι απειλούν με αντίποινα

Snapshot Δύο αεροπορικές επιδρομές στη νότια Υεμένη, κοντά στην Τάιζ, αποδίδονται στη Σαουδική Αραβία και έχουν προκαλέσει δεκάδες θύματα σύμφωνα με τους Χούθι.

Από τις επιδρομές σκοτώθηκαν περίπου 30 μαχητές Χούθι και 8 άμαχοι, με τον εκπρόσωπο των Χούθι να προειδοποιεί για αντίποινα.

Η Τάιζ παραμένει σημαντικό πεδίο συγκρούσεων μεταξύ Χούθι και κυβερνητικών δυνάμεων, ενώ οι μάχες έχουν επεκταθεί γύρω από το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Οι Χούθι έχουν επιβάλει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με drones προς το Ριάντ, όπου έχει εφαρμοστεί τηλεκπαίδευση στα σχολεία.

Η σύγκρουση στην Υεμένη έχει κλιμακωθεί πρόσφατα, με συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές και μάχες, χωρίς να υπάρχει σημαντική υποχώρηση των Χούθι. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δύο αεροπορικές επιδρομές σε αγορά στα περίχωρα της Τάιζ, στη νοτιοδυτική Υεμένη, αποδίδει στη Σαουδική Αραβία το κίνημα Ανσαραλά, γνωστό ως Χούθι, κάνοντας λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Αλ Μασίρα, που πρόσκειται στους Χούθι, είχε αρχικά μεταδώσει ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 40 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά.

Αργότερα, ο εκπρόσωπος της Ανσαραλά για στρατιωτικά ζητήματα, Γιαχία Σάρια, έκανε λόγο για σχεδόν 50 θύματα συνολικά, χωρίς να διευκρινίσει πόσοι είναι οι νεκροί και πόσοι οι τραυματίες.

Σχεδόν 30 μαχητές και οκτώ άμαχοι μεταξύ των νεκρών

Πηγές προσκείμενες στους Χούθι ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι από τις επιδρομές σκοτώθηκαν σχεδόν 30 μαχητές της οργάνωσης και οκτώ άμαχοι.

Ο Γιαχία Σάρια προειδοποίησε ότι «αυτό το αίμα που χύθηκε άδικα» δεν θα μείνει χωρίς «συνέπειες» για τη Σαουδική Αραβία.

Σε εικόνες που μετέδωσε το Αλ Μασίρα διακρίνονται οχήματα με σπασμένα τζάμια, αποθήκες που έχουν υποστεί ζημιές και εμπορεύματα σκορπισμένα στην περιοχή.

Η Τάιζ, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο κυβερνητικών δυνάμεων, παραμένει ένα από τα βασικά μέτωπα των συγκρούσεων με τους Χούθι.

Νέα κλιμάκωση στην Υεμένη

Η Υεμένη έχει επιστρέψει σε περίοδο έντονων συγκρούσεων έπειτα από χρόνια σχετικής ύφεσης των μαχών, αποτελώντας πλέον ένα ακόμη μέτωπο της ευρύτερης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανάα και τις ακτές της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης διατηρούν τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο, όταν οι αντάρτες κατέλαβαν την ακτογραμμή της Ερυθράς Θάλασσας και εδραίωσαν τον έλεγχό τους στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Θαλάσσιος αποκλεισμός και επιθέσεις προς το Ριάντ

Οι Χούθι έχουν ανακοινώσει επίσης την επιβολή θαλάσσιου αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία και έχουν βάλει στο στόχαστρο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δεξαμενόπλοια και την περιοχή του Ριάντ.

Το Σάββατο, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε δύο drones που, σύμφωνα με το Ριάντ, είχαν εκτοξευθεί από τους Χούθι με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σχολεία στο Ριάντ ανακοίνωσαν ότι θα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση για μία εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, οι αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη συνεχίζονται, όπως και οι μάχες στο έδαφος, χωρίς μέχρι στιγμής οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης να έχουν καταφέρει να αναγκάσουν τους Χούθι σε υποχώρηση.

Μία ημέρα πριν από τις επιδρομές στην Τάιζ, η Ανσαραλά είχε κατηγορήσει τη σαουδαραβική πολεμική αεροπορία για 27 επιθέσεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.