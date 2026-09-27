«Τα χρήματα δεν αγοράζουν φινέτσα»: Σάλος για το φόρεμα της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στον Λευκό Οίκο

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Σάντσεζ Μπέζος προκάλεσε συζήτηση γύρω από το dress code του Λευκού Οίκου.

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«Τα χρήματα δεν αγοράζουν φινέτσα»: Σάλος για το φόρεμα της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στον Λευκό Οίκο
LIFESTYLE
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  • Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος προκάλεσε αντιδράσεις με το μαύρο φόρεμά της και το μεγάλο διαμαντένιο κολιέ στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν του προέδρου της Κίνας.
  • Τα σχόλια στα social media επικεντρώθηκαν στην ακατάλληλη επιλογή της ενδυμασίας και στην έλλειψη σεβασμού προς την περίσταση.
  • Η Σάντσεζ Μπέζος έχει επανειλημμένα προκαλέσει συζητήσεις με το έντονο και σέξι στιλ της σε επίσημες εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου.
  • Παρά τις κριτικές, συνεχίζει να επιλέγει ρούχα που εκφράζουν το προσωπικό της ύφος, χωρίς να προσαρμόζεται στους συμβατικούς κανόνες πρωτοκόλλου.
  • Η ίδια έχει εδραιωθεί στους κύκλους μόδας και υψηλής κοινωνίας, συνεργαζόμενη με γνωστούς στυλίστες και έχοντας σημαντική δημόσια παρουσία.
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Με ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ένα εντυπωσιακό κολιέ με τεράστιο διαμάντι, η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος, έκλεψε τις εντυπώσεις στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν του προέδρου της Κίνας, και προκάλεσε καταιγισμό σχολίων στα social media.

«Τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν φινέτσα. Ντύνεται απαίσια. Τόσο ακατάλληλα», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X.

«Λίγος σεβασμός, για όνομα του Θεού. Είναι επίσημο κρατικό δείπνο και είσαι 56 ετών», σχολίασε ένας άλλος.

Ένας τρίτος εστίασε στα κοσμήματα: «Το διαμάντι της θα μπορούσε να ταΐσει πολλά παιδιά που πεινούν».

Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι τα social media, και ιδιαίτερα πολλοί άνδρες χρήστες, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος μπορεί να αγοράσει σχεδόν τα πάντα, εκτός από καλό γούστο.

Το κύμα σχολίων που κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο Σαββατοκύριακο προκλήθηκε μετά την εμφάνισή της στο επίσημο δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Στο πλευρό του συζύγου της, ιδρυτή της Amazon Τζεφ Μπέζος, εμφανίστηκε με ένα vintage μαύρο φόρεμα Alexander McQueen με βαθύ ντεκολτέ και ένα διαμαντένιο κολιέ, στο κέντρο του οποίου δέσποζε ένας λίθος εντυπωσιακών διαστάσεων.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Σάντσεζ Μπέζος προκάλεσε συζήτηση γύρω από το dress code του Λευκού Οίκου.

Τον Απρίλιο του 2024, σε επίσημο δείπνο που είχε παραθέσει ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προς τιμήν του Ιάπωνα πρωθυπουργού Φούμιο Κισίντα, είχε εμφανιστεί με κόκκινο φόρεμα του οίκου Rasario, με κορσέ από δαντέλα, γυμνούς ώμους και μακριά εφαρμοστή φούστα.

Και τότε είχε ξεχωρίσει έντονα, δίνοντας την εντύπωση ότι είχε ντυθεί για μια εντελώς διαφορετική περίσταση.

Από άποψη μόδας, και εκείνο το φόρεμα ήταν εξίσου προκλητικό. Ήταν άψογα κατασκευασμένο, αλλά ο σφιχτός κορσές, η διαφανής δαντέλα, το έντονο κόκκινο χρώμα και η έμφαση στο ντεκολτέ παρέπεμπαν περισσότερο σε μια βραδινή έξοδο στο Λας Βέγκας παρά σε κρατική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Δεν αλλάζει το στιλ της για κανέναν

Τα τελευταία δύο χρόνια, η 56χρονη Σάντσεζ Μπέζος έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να εδραιώσει τη θέση της στους κύκλους της αμερικανικής μόδας και της υψηλής κοινωνίας.

Ένας από τους τρόπους ήταν να ανανεώσει την γκαρνταρόμπα που είχε διαμορφώσει στα χρόνια της στον χώρο της τηλεόρασης και της showbiz.

Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε με τον διάσημο stylist Law Roach, ενώ σημαντικό ρόλο είχε και η Άννα Γουίντουρ, η οποία έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με το ζεύγος Μπέζος και γενικότερα με την κοινότητα των δισεκατομμυριούχων.

Οι δύο γυναίκες έχουν εμφανιστεί μαζί στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, ενώ φέτος οι Μπέζος προσκλήθηκαν ακόμη και να συμμετάσχουν ως συμπρόεδροι στο Met Gala, τη μεγαλύτερη εκδήλωση μόδας και υψηλής κοινωνίας της Γουίντουρ στην Ανατολική Ακτή.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάντσεζ Μπέζος δεν είναι ούτε πολιτικός ούτε διπλωμάτης.

Είναι πρώην τηλεοπτική δημοσιογράφος και socialite και, πάνω απ’ όλα, σύζυγος ενός από τους πλουσιότερους και ισχυρότερους άνδρες στον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει αποκτήσει και η ίδια ισχυρή δημόσια παρουσία.

Το στιλ της έχει διαμορφωθεί ανάλογα: θηλυκό, έντονο, λαμπερό και σέξι. Ο πλούτος της είναι εμφανής με την πρώτη ματιά.

Είτε συνειδητά είτε όχι, επιλέγει επανειλημμένα να ντύνεται όπως επιθυμεί, αντί να προσαρμόζεται στους συμβατικούς κανόνες ενδυματολογικού πρωτοκόλλου τέτοιων εκδηλώσεων.

Φυσικά, δεν υπάρχει κανένας κανόνας του Λευκού Οίκου που να απαγορεύει τα βαθιά ντεκολτέ. Ωστόσο, πολλές γυναίκες επιλέγουν σε τέτοιες περιστάσεις πιο επίσημη και θεσμική εμφάνιση, προσαρμόζοντας την ενδυμασία τους στο ύφος της εκδήλωσης.

Όχι όμως η Σάντσεζ Μπέζος, η οποία με την τελευταία της εμφάνιση έμοιαζε να στέλνει το μήνυμα ότι δεν είναι εκείνη που θα προσαρμοστεί στον χώρο, αλλά ο χώρος σε εκείνη.

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