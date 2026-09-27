Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ στο Άμπου Ντάμπι
Ο Νετανιάχου ταξίδεψε με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Αμπού Ντάμπι
Snapshot
- Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε το Άμπου Ντάμπι και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, σεΐχη Μοχάμεντ μπν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν.
- Ο Νετανιάχου ταξίδεψε με ιδιωτικό αεροσκάφος και παρέμεινε στο Άμπου Ντάμπι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε εν μέσω αντιπαράθεσης για φερόμενες προειδοποιήσεις από τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ πριν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.
- Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και η πρεσβεία των ΗΑΕ δεν σχολίασαν άμεσα την επίσκεψη.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα το Άμπου Ντάμπι και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ισραηλινού Channel 12, ο Νετανιάχου ταξίδεψε με ιδιωτικό αεροσκάφος στο Αμπού Ντάμπι και παρέμεινε εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού και η πρεσβεία των ΗΑΕ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό του ισραηλινού καναλιού.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω αντιπαράθεσης στο Ισραήλ σχετικά με φερόμενες προειδοποιήσεις που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε απευθύνει ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ στον Νετανιάχου λίγο πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 υπό την ηγεσία της Χαμάς.