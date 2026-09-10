Αγωγή Νετανιάχου κατά Haaretz: Διαψεύδει οτι τα ΗΑΕ τον προειδοποίησαν 10 ημέρες πριν την επίθεση

Snapshot Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε αγωγή κατά της εφημερίδας Haaretz για δημοσίευμα που ισχυρίζεται ότι τα ΗΑΕ τον προειδοποίησαν 10 ημέρες πριν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Το ρεπορτάζ βασίζεται σε βιβλίο που αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να προειδοποιήσει για επικείμενη επίθεση της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου αρνείται τον ισχυρισμό και κατηγορεί την Haaretz για συκοφαντική δυσφήμιση με πολιτικό κίνητρο, ενώ απορρίπτει αιτήματα για επίσημη έρευνα σχετικά με την επίθεση.

Η Haaretz επιμένει στην ακρίβεια του ρεπορτάζ, ενώ πηγή από τα ΗΑΕ επιβεβαιώνει την τηλεφωνική κλήση μεταξύ Νετανιάχου και μπιν Ζαγέντ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ αρνήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές για τις συνομιλίες μεταξύ των ηγετών. Snapshot powered by AI

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα μηνύσει την εφημερίδα Haaretz για ένα δημοσίευμα που ισχυρίζεται ότι είχε προειδοποιηθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, δέκα ημέρες πριν συμβεί.

Το ρεπορτάζ, το οποίο επικαλείται το νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιούβα, με τίτλο «Απαγωγείς: 843 ημέρες εγκατάλειψης», ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ Mοχάμεντ μπιν Ζαγέντ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να τον προειδοποιήσει ότι η Χαμάς σχεδίαζε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση τις ημέρες πριν από τις 7 Οκτωβρίου με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή στους δικηγόρους του να καταθέσουν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της αριστερής εφημερίδας «Haaretz», Shlomi Eldar, και άλλων κομμάτων που κατασκεύασαν μια ψευδή ιστορία εναντίον του πρωθυπουργού που δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα», έγραψε το γραφείο του Νετανιάχου στο X.

«Πρόκειται για μια δυσοίωνη συκοφαντική δυσφήμιση με σαφή πολιτικό πρόσημο, στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας της αριστεράς, και θα υπάρξουν περισσότερες τέτοιες ψευδείς συκοφαντικές δυσφήμισεις», πρόσθεσε το γραφείο. Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η ιστορία, η οποία δημοσιεύτηκε λίγες εβδομάδες πριν από τις γενικές εκλογές του Ισραήλ, αποτελεί πολιτικό χτύπημα εκ μέρους της Haaretz, η οποία έχει ασκήσει κριτική στον πρωθυπουργό και για τον χειρισμό τους στους τρέχοντες πολέμους.

Το επίμαχο δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου απέρριψε την προειδοποίηση, θεωρώντας ότι μια πιθανή επίθεση της Χαμάς θα εκδηλωνόταν στη Δυτική Όχθη και όχι από τη Γάζα. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις έντονες αντιδράσεις για τις σφοδρές αμελείες στον τομέα της ασφάλειας, καθώς η αιματηρή επιδρομή της 7ης Οκτωβρίου στοιχίζει τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην απαγωγή 251 ομήρων. Παρά το γεγονός ότι παραμένει ο μόνος κορυφαίος αξιωματούχος που δεν έχει παραιτηθεί μετά την τραγωδία, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να απορρίπτει τα αιτήματα για τη διενέργεια επίσημης κυβερνητικής έρευνας σχετικά με τις παραλείψεις που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε την εφημερίδα ότι βασίστηκε σε έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο ως πηγή για το αμφισβητούμενο τηλεφώνημα του Σεΐχη μπιν Ζαγέντ. Στρεφόμενος κατά του δημοσιογράφου Σλόμι Έλνταρ, ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι ο τελευταίος χρηματοδοτήθηκε από έναν «αριστερό» μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος συνδέεται άμεσα με το πολιτικό κόμμα του αντιπάλου του, Γιαΐρ Γκολάν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Haaretz, ο πρόεδρος των ΗΑΕ είχε προειδοποιήσει συγκεκριμένα την ισραηλινή πλευρά ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, προετοίμαζε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση με στόχο την αποσταθεροποίηση ολόκληρης της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, ο Νετανιάχου φέρεται να υποτίμησε την απειλή, διατηρώντας την εκτίμηση ότι μια πιθανή επίθεση της Χαμάς θα μπορούσε να εκδηλωθεί μόνο από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και όχι από τα σύνορα της Γάζα

Η Haaretz δήλωσε ότι επιμένει στο ρεπορτάζ της.Οι Times of Israel επικαλέστηκαν μια πηγή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που επιβεβαίωσε ότι η τηλεφωνική κλήση μεταξύ Νετανιάχου και μπιν Ζαγέντ όντως πραγματοποιήθηκε.Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ αρνήθηκε να μιλήσει για το θέμα, δηλώνοντας ότι «δεν σχολιάζει αναφορές ή εικασίες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με συνομιλίες μεταξύ ηγετών της κυβέρνησης».

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