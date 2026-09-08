Ισραήλ: «Ήξερε και σιώπησε για την 7η Οκτωβρίου» - Κοινή ανακοίνωση της αντιπολίτευσης

Οι επικεφαλής των σημαντικότερων κομμάτων της αντιπολίτευσης που διεκδικούν την ψήφο στις επικείμενες εκλογές του Ισραήλ προχώρησαν σε μια συντονισμένη κίνηση υψηλού πολιτικού ρίσκου, εκδίδοντας κοινή δήλωση που θέτει ευθέως στο στόχαστρο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αφορμή στάθηκε το πρωινό δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, το οποίο αποκάλυψε ότι ο ηγέτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου για τα σχέδια επίθεσης της Χαμάς.

Σφοδρή επίθεση από τους πολιτικούς αρχηγούς

Το κείμενο υπογράφουν ο επικεφαλής του κόμματος Yashar και πρώην αρχηγός του επιτελείου των IDF, Γκάντι Άιζενκοτ, ο ηγέτης του B’Yachad Ναφτάλι Μπένετ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών Γιαΐρ Γκολάν και ο πρόεδρος του Yisrael Beytenu Αβιγκντόρ Λίμπερμαν. Όπως τονίζουν, τα νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας απαιτούν άμεση και εξονυχιστική έρευνα, καθώς έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά σειρά αποκαλύψεων σχετικά με τις παραλείψεις και τη δυσλειτουργία του πρωθυπουργικού γραφείου. Κατά τους ίδιους, γίνεται πλέον απολύτως σαφές γιατί ο Νετανιάχου δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης: παλεύει να μπλοκάρει τη σύσταση μιας ανεξάρτητης κρατικής εξεταστικής επιτροπής ώστε να μην αποκαλυφθεί η πραγματικότητα στους πολίτες.

Οι τέσσερις πολιτικοί καταλογίζουν στον πρωθυπουργό ακραία αλαζονεία αλλά και προδοσία της εμπιστοσύνης που του έδειξε η ισραηλινή κοινωνία, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή παράβαση καθήκοντος. Το ερώτημα που θέτουν είναι αμείλικτο. Ο ισραηλινός λαός δικαιούται να μάθει ακριβώς τι γνώριζε ο Νετανιάχου, ποια συγκεκριμένη στιγμή το έμαθε, για ποιους λόγους απέκρυψε την πληροφόρηση από τις υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους και γιατί δεν προχώρησε σε καμία ουσιαστική ενέργεια ώστε να θωρακίσει τους πολίτες απέναντι στην επερχόμενη καταστροφή.

Δέσμευση για άμεση σύσταση εξεταστικής επιτροπής

Την ίδια ώρα, η αντιπολίτευση διαμηνύει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι σύμμαχοί του είναι πλέον ακατάλληλοι για τη διακυβέρνηση της χώρας. Οι αρχηγοί δεσμεύονται ρητά πως με το που θα ορκιστεί η 38η κυβέρνηση υπό τη δική τους ηγεσία, η πρώτη τους απόφαση θα είναι η άμεση συγκρότηση κρατικής εξεταστικής επιτροπής. Στόχος της έρευνας θα είναι να καταγραφούν όλα τα συστημικά και προσωπικά λάθη που οδήγησαν στην τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου, να έρθει ολόκληρη η αλήθεια στην επιφάνεια και να διαμορφωθούν οι δικλείδες που θα αποτρέψουν οριστικά μια παρόμοια πανωλεθρία στο μέλλον.

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