Κούσνερ: Το Ισραήλ συμπεριφέρεται «λίγο παράλογα» στη Γάζα λόγω των εκλογών

Snapshot Ο Τζάρεντ Κούσνερ δήλωσε ότι οι εκλογές στο Ισραήλ προκαλούν «λίγο παράλογη» συμπεριφορά της κυβέρνησης Νετανιάχου σχετικά με τη Γάζα.

Η ισραηλινή κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Οι ΗΠΑ προωθούν σχέδιο για αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα, με αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η αντίθεση του Ισραήλ στο σχέδιο έχει προκαλέσει καθυστέρηση στη διαδικασία ειρήνευσης.

Ο Κούσνερ συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Κίεβο. Snapshot powered by AI

Τις εκλογές στο Ισραήλ τον επόμενο μήνα «δείχνει» ο Αμερικανός απεσταλμένος και γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ για τη στάση του Τελ Αβίβ στο θέμα της Γάζας.

Ο Κούσνερ δήλωσε ότι οι εκλογές κάνουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να συμπεριφέρεται «λίγο παράλογα» όσον αφορά τη Γάζα, μετά την απόρριψη της πρότασης του Συμβουλίου Ειρήνης για τον αφοπλισμό της Χάμας από το Ισραήλ.

«Νομίζω ότι συμφωνούμε με τους Ισραηλινούς ως προς την τελική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε ο Κούσνερ σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο, όπου συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Απλώς έχουν τρελές εκλογές, και αυτό τους κάνει να συμπεριφέρονται λίγο παράλογα σε ορισμένα θέματα», πρόσθεσε ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου.

Οι ΗΠΑ προσπαθούν να προωθήσουν το σχέδιο του Συμβουλίου Ειρήνης για τον αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα, το οποίο θα συνοδεύεται από την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, η αντίθεση του Ισραήλ στο σχέδιο αυτό έχει οδηγήσει σε καθυστέρηση της διαδικασίας.