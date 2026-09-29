Λεωφόρος Κηφισού: Σε πλήρη ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως την 1η Οκτωβρίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Λεωφόρος Κηφισού: Σε πλήρη ισχύ οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Κηφισού ισχύουν από 28 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου, τις ώρες 23:00-05:00.
  • Οι διακοπές κυκλοφορίας θα γίνονται τμηματικά σε συγκεκριμένα τμήματα και ρεύματα κυκλοφορίας, με εκ περιτροπής κλείσιμο σε ορισμένες ημερομηνίες.
  • Κατά τις διακοπές, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την οδική σήμανση και να είναι προσεκτικοί στα σημεία των εργασιών.
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Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται από τη, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, έως και την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 της επομένης, στη Λεωφόρο Κηφισού, λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στα εξής τμήματα:

  • 28 Σεπτεμβρίου (μέχρι ξημερώματα 29 Σεπτεμβρίου): από τη χιλιομετρική θέση 10,00 έως την οδό Παπακυριαζή, στο ρεύμα προς Πειραιά.
  • 29 Σεπτεμβρίου: από την οδό Παπακυριαζή έως τη Λεωφόρο Π. Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.
  • 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Σιώκου, στο ρεύμα προς Λαμία.
  • 29 και 30 Σεπτεμβρίου: από τη Λεωφόρο Π. Ράλλη έως την οδό Μακρυγιάννη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
  • 1 Οκτωβρίου: από το ύψος της οδού Σιώκου έως το ύψος του καταστήματος «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», στο ρεύμα προς Λαμία.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος. Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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