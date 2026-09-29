Καιρός: Επιμένουν οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες – Περισσότερες βροχές από την Τετάρτη

Snapshot Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική χώρα και περιοχές όπως Θεσσα, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα.

Από την Τετάρτη αναμένονται αυξημένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη, με έντονα φαινόμενα στην Εύβοια.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι τοπικές βροχές θα συνεχιστούν στην ανατολική χώρα και νησιωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Οι άνεμοι στα ανατολικά θα παραμείνουν ισχυροί, με ένταση έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο τις επόμενες μέρες. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τρίτη, στην ανατολική χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Αιγαίο. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές θα σημειωθούν και στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα.

Οι άνεμοι στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 20 με 25 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 15 – 24°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 25°C

Κεντρική Μακεδονία: 13 – 25°C

Δυτική Μακεδονία: 9 – 22°C

Ήπειρος: 10 – 23°C

Θεσσαλία: 10 – 24°C

Νησιά Ιονίου: 16 – 26°C

Δυτική Στερεά: 14 – 26°C

Δυτική Πελοπόννησος: 14 – 26°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 25°C

Κυκλάδες: 18 – 24°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 13 – 24°C

Κρήτη: 17 – 24°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 18 – 24°C

Δωδεκάνησα: 19 – 25°C

Αττική: 15 – 24°C

Θεσσαλονίκη: 15 – 25°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες (κυρίως στα δυτικά τμήματα) και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια, από τις μεσημβρινές ώρες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία έως τις πρωινές ώρες, στη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα και στη δυτική Πελοπόννησο τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 17 με 25 και στη νησιωτική χώρα τους 21 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία καθώς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία καθώς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς την Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα έως 6 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στο κεντρικό Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS