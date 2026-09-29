ΟΠΕΚΑ: Την Τετάρτη οι πληρωμές επιδομάτων σε πάνω από 1 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

Snapshot Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει κοινωνικά επιδόματα συνολικού ύψους 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους.

Το Επίδομα Παιδιού θα καταβληθεί σε 422.148 δικαιούχους με συνολικό ποσό 70.584.787,15 ευρώ.

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα καταβληθεί σε 144.418 δικαιούχους με προπληρωμένη κάρτα και 582 χωρίς, συνολικά πάνω από 33 εκατ. ευρώ.

Τα επιδόματα Α21, Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Πληροφορίες για τα επιδόματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ. Snapshot powered by AI

Την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον τρέχοντα μήνα, συνολικού ύψους 258.869.403 ευρώ σε 1.008.093 δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον εποπτευόμενο οργανισμό ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

Επίδομα Παιδιού : 422.148 δικαιούχοι - 70.584.787,15 ευρώ

: 422.148 δικαιούχοι - 70.584.787,15 ευρώ Επίδομα Γέννησης : 8.907 δικαιούχοι - 11.703.200 ευρώ

: 8.907 δικαιούχοι - 11.703.200 ευρώ Επίδομα Στέγασης : 156.988 δικαιούχοι - 18.612.869,37 ευρώ

: 156.988 δικαιούχοι - 18.612.869,37 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα) : 144.418 δικαιούχοι - 33.290.990,17 ευρώ

: 144.418 δικαιούχοι - 33.290.990,17 ευρώ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα) : 582 δικαιούχοι - 136.268,82 ευρώ

: 582 δικαιούχοι - 136.268,82 ευρώ Αναπηρικά : 213.681 δικαιούχοι - 103.333.424,35 ευρώ

: 213.681 δικαιούχοι - 103.333.424,35 ευρώ Επίδομα Ομογενών : 4.823 δικαιούχοι - 171.662,27 ευρώ

: 4.823 δικαιούχοι - 171.662,27 ευρώ Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982 : 11.376 δικαιούχοι - 4.481.123,83 ευρώ

: 11.376 δικαιούχοι - 4.481.123,83 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 24.310 δικαιούχοι - 10.159.176,43 ευρώ

: 24.310 δικαιούχοι - 10.159.176,43 ευρώ Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων : 447 δικαιούχοι - 157.266,37 ευρώ

: 447 δικαιούχοι - 157.266,37 ευρώ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας : 13.817 δικαιούχοι - 3.510.360,11 ευρώ

: 13.817 δικαιούχοι - 3.510.360,11 ευρώ Έξοδα Κηδείας : 63 δικαιούχοι - 49.919,80 ευρώ

: 63 δικαιούχοι - 49.919,80 ευρώ Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών : 19 δικαιούχοι - 9.300 ευρώ

: 19 δικαιούχοι - 9.300 ευρώ Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης : 3 δικαιούχοι - 7.500 ευρώ

: 3 δικαιούχοι - 7.500 ευρώ Κόκκινα Δάνεια : 3.038 δικαιούχοι - 250.638,91 ευρώ

: 3.038 δικαιούχοι - 250.638,91 ευρώ Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές : 16 δικαιούχοι - 16.000 ευρώ

: 16 δικαιούχοι - 16.000 ευρώ Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια : 10 δικαιούχοι - 8.861,60 ευρώ

: 10 δικαιούχοι - 8.861,60 ευρώ Ευάλωτοι Οφειλέτες : 423 δικαιούχοι - 44.668,86 ευρώ

: 423 δικαιούχοι - 44.668,86 ευρώ Επίδομα Αναδοχή ς: 653 δικαιούχοι - 509.144,67 ευρώ

ς: 653 δικαιούχοι - 509.144,67 ευρώ Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.371 δικαιούχοι - 1.832.240,71 ευρώ

Να επισημανθεί ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.