Κώστας Λίμα: Ακρωτηριάστηκε το πόδι του ποδοσφαιριστή από το σοβαρό τροχαίο - Διέφυγε τον κίνδυνο

Snapshot Ο ποδοσφαιριστής Κώστας Λίμα τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στη Ρόδο, όπου του ακρωτηριάστηκε το πόδι κάτω από το γόνατο.

Ο 32χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και δεν βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο, παρά τους τραυματισμούς σε κεφάλι και θώρακα.

Η ομάδα της Ρόδου εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης και ανέβαλε το προγραμματισμένο της παιχνίδι. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Παστίδα της Ρόδου, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του ποδοσφαιριστή Κώστα Λίμα.

Ο ποδοσφαιριστής ενεπλάκη στο τροχαίο ενώ επέβαινε στη μοτοσικλέτα του και συγκρούστηκε σφοδρά με επερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα, σύμφωνα με το patrsinews.gr.

Ο 32χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ακρωτηριάστηκε και το ένα του πόδι από το γόνατο και κάτω. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο φέρει τραύματα σε κεφάλι και θώρακα.

Η Ρόδος, ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί στο παρελθόν ο Κώστας Λίμα, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον 32χρονο και στην οικογένειά του, αναβάλλοντας και το προγραμματισμένο παιχνίδι της.

«Για την οικογένεια της Ρόδου, ο Κώστας δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιριστής της αντίπαλης ομάδας. Έχει φορέσει και τιμήσει τη φανέλα μας και αποτελεί κομμάτι της διαδρομής του συλλόγου μας. Αυτές τις ώρες, η σκέψη όλων μας βρίσκεται στον ίδιο, στην οικογένειά του και στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του. Άπαντες γνωρίζουμε τη δύναμη και τον χαρακτήρα του και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη δοκιμασία θα την αντιμετωπίσει όπως έχει μάθει σ’ όλη του τη ζωή. Σαν μαχητής! Κώστα, είμαστε όλοι μαζί σου!».

Διαβάστε επίσης