Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 38χρονος που έστησε καρτέρι στην πρώην σύντροφό του και την πυροβόλησε

Snapshot Ο 38χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την επίθεση εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα.

Το περιστατικό συνέβη ενώ η 25χρονη πάρκαρε το αυτοκίνητό της για να πάει στη δουλειά της, και ο 38χρονος την πυροβόλησε δύο φορές.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακής απειλής, παραβάσεις περί προσωπικών δεδομένων και όπλων.

Στην απολογία του δήλωσε μετανιωμένος, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησε για εκφοβισμό και όχι με πρόθεση να σκοτώσει, ενώ ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε μέθη κατά το απειλητικό τηλεφώνημα πριν την επίθεση.

Καθοριστικό ρόλο στην προφυλάκιση είχε το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε την επίθεση. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 38χρονος, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο κέντρο της Καλαμάτας, την ώρα που η 25χρονη πάρκαρε το αυτοκίνητό της στο πάρκινγκ πίσω από Σταθμό του ΟΣΕ για να πάει στη δουλειά της. Η απολογία του 38χρονου διήρκησε δύο ώρες και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του και η μεταγωγή του στις φυλακές.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο 38χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής απειλής, της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία. Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι πυροβόλησε σε απόσταση από την 25χρονη, με σκοπό να την εκφοβίσει και όχι να τη σκοτώσει.

Σε ό,τι αφορά το απειλητικό τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε λίγο πριν από την επίθεση, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φαίνεται ότι διαδραμάτισε και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, στο οποίο έχει καταγραφεί η επίθεση εναντίον της 25χρονης.

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