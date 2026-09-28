Τουρκία: Αυτοκτόνησε απόστρατος αστυνομικός κατά την διάρκεια διαδήλωσης συνταξιούχων

Snapshot Ο απόστρατος αστυνομικός Αλί Σεκέρογλου αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης συνταξιούχων στην Άγκυρα, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο Σεκέρογλου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πανεπιστημίου Γκαζί, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η διαδήλωση, που διοργανώθηκε από 25 σωματεία συνταξιούχων, ζητούσε οριζόντια αύξηση των συντάξεων και πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ο Σεκέρογλου συμμετείχε ενεργά στη διαδήλωση και είχε προηγουμένως απευθύνει έκκληση για ενότητα και συμμετοχή μέσω κοινωνικών δικτύων.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των συνταξιούχων. Snapshot powered by AI

Ένας απόστρατος αστυνομικός αυτοκτόνησε κατά την διάρκεια διαδήλωσης συνταξιούχων μπροστά από το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Άγκυρα την Παρασκευή, αφού φώναξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πρόκειται για τον Αλί Σεκέρογλου, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Γκαζί, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή. Χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο.

Δείτε βίντεο:

Η συγκέντρωση των συνταξιούχων, η οποία διοργανώθηκε από 25 σωματεία και ενώσεις συνταξιούχων, ξεκίνησε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο πάρκο Ατατούρκ, απέναντι από το δικαστήριο, και ήταν μέρος μιας πανεθνικής κινητοποίησης.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ο Σεκέρογλου, ο οποίος κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε «Όχι για τα λεφτά, για την αξιοπρέπειά μας».

Λίγες ώρες πριν την διαδήλωση, ο Σεκέρογλου είχε αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα έκκληση για συμμετοχή. «Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: "Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;" Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Είθε το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης», έγραψε.

Την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες διαδηλώσεις συνταξιούχων σε όλη την Τουρκία, ζητώντας οριζόντια αύξηση των συντάξεων. Η κινητοποίηση στην Άγκυρα πραγματοποιήθηκε έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών.