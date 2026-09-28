Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί βοριάδες και καταιγίδες - Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο 24ωρο

Με θυελλώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες 

Ανθή Κουρεντζή

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί βοριάδες και καταιγίδες - Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο 24ωρο
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  • Την Τρίτη θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες έως 7 μποφόρ και τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια της Ελλάδας.
  • Την Τετάρτη αναμένονται εντονότερες βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, με τοπικές καταιγίδες σε θαλάσσιες περιοχές.
  • Την Πέμπτη τα πιο αξιόλογα βροχοπτώματα θα εντοπιστούν κυρίως στην Κρήτη, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας έως 9 μποφόρ στα ανατολικά.
  • Από την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των βορείων ανέμων κατά 1-2 μποφόρ, περιορίζοντας τις έντονες ανεμοδαρμένες συνθήκες στο Αιγαίο.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα με μικρή πτώση κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα.
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Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με ενισχυμένους βοριάδες και καταιγίδες να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Τρίτη, η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα βόρεια Βαλκάνια και των χαμηλών πιέσεων στην ανατολική Μεσόγειο. Το αποτέλεσμα θα είναι η ενίσχυση των βόρειων και βορειοανατολικών ανέμων, ιδιαίτερα στις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Η έντασή τους θα φτάνει τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ οι βροχές που θα σημειωθούν στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα είναι τοπικές και κατά κανόνα ασθενείς. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά ήπια επίπεδα και θα φτάσει έως τους 26 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα.

Τετάρτη με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

Την Τετάρτη (30/9) αναμένεται ένταση των φαινομένων.Τοπικές βροχές προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές δεν αποκλείονται και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με λίγες βροχές στη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστούν οι άνεμοι.

Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν στα δυτικά τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 6 με 8 μποφόρ.

Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Στην Κρήτη οι πιο σημαντικές βροχές την Πέμπτη

Την Πέμπτη (1/10) το κύριο ενδιαφέρον από πλευράς βροχοπτώσεων μετατοπίζεται στην Κρήτη, όπου αναμένεται να σημειωθούν τα πιο αξιόλογα φαινόμενα.

Οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας στα δυτικά τα 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τα 7 με 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Εξασθένηση των ανέμων από Παρασκευή

Από την Παρασκευή (2/10) και το Σάββατο (3/10), το βασικό νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η σταδιακή εξασθένηση των βορείων ανέμων.

Η έντασή τους αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1 με 2 μποφόρ, περιορίζοντας σταδιακά τις ιδιαίτερα ανεμοδαρμένες συνθήκες που θα έχουν προηγηθεί στο Αιγαίο.

Συνολικά, το επόμενο διάστημα θα χαρακτηριστεί από ενισχυμένους βοριάδες, τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και πιο αξιόλογα φαινόμενα στην Κρήτη, κυρίως την Πέμπτη.

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