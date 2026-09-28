Προκοπίου - Καραγιάννη: Από συμμαθήτριες στο μπαλέτο στη μεγάλη οθόνη - Η άγνωστη παιδική φιλία

Snapshot Η Ελένη Προκοπίου και η Μάρθα Καραγιάννη γνωρίστηκαν ως μικρά κορίτσια στη σχολή χορού της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου και μοιράστηκαν κοινή αγάπη για τον χορό.

Και οι δύο συμμετείχαν σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής πριν ακολουθήσουν καριέρες στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Η σχέση τους εξελίχθηκε από παιδική φιλία σε επαγγελματική συνεργασία, με σημαντική κοινή εμφάνιση στο μιούζικαλ «Ραντεβού στον Αέρα».

Παρά τις διαφορετικές πορείες στη ζωή και την καριέρα, διατήρησαν προσωπική επαφή και αλληλοϋποστήριξη, όπως φάνηκε από τη βοήθεια της Καραγιάννη στην τιμητική σύνταξη της Προκοπίου.

Μετά τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη το 2022, η Ελένη Προκοπίου εξέφρασε τη στεναχώρια της και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια φιλία και κοινή καλλιτεχνική πορεία τους. Snapshot powered by AI

Πριν γίνουν δύο από τις πιο χαρακτηριστικές γυναικείες παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, πριν τα φώτα, τις πρεμιέρες και τις μεγάλες συνεργασίες, η Ελένη Προκοπίου και η Μάρθα Καραγιάννη ήταν δύο μικρά κορίτσια που μοιράζονταν την ίδια αγάπη: τον χορό.

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν πολύ νωρίς, στη σχολή χορού της Λουκίας Σακελλαρίου – Κωτσοπούλου, όπου φοίτησαν μαζί από μικρή ηλικία. Η Ελένη Προκοπίου είχε ξεκινήσει να χορεύει μόλις στα έξι της χρόνια και, όπως είχε θυμηθεί σε συνέντευξή της, στη σχολή βρισκόταν μαζί με τη Μάρθα Καραγιάννη, την Άννυ Πέτροβα, τον Δημήτρη Ιβάνωφ και άλλους μετέπειτα ανθρώπους του θεάματος.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ραντεβού στον Αέρα»: Χλόη Λιάσκου, Μάρθα Καραγιάννη και Ελένη Προκοπίου

Η σχέση των δύο κοριτσιών δεν περιοριζόταν μόνο στα μαθήματα. Ως παιδιά συμμετείχαν και οι δύο σε παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ζώντας από πολύ μικρές το κλίμα της σκηνής, των προβών και της πειθαρχίας που απαιτούσε ο χορός. Χρόνια αργότερα, και οι δύο θα έβρισκαν τον δρόμο τους προς το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Από τη σχολή χορού στα κινηματογραφικά πλατό

Η παιδική γνωριμία τους εξελίχθηκε με έναν σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο. Οι δύο συμμαθήτριες που είχαν μοιραστεί τις πρώτες τους παραστάσεις ως μικρές χορεύτριες βρέθηκαν ξανά, αυτή τη φορά ως επαγγελματίες, μπροστά από τις κάμερες.

Η Ελένη Προκοπίου έχει αναφερθεί στη σχέση τους με ιδιαίτερη τρυφερότητα. Όταν ρωτήθηκε με ποιους ανθρώπους από τον χώρο είχε διατηρήσει επαφή, ξεχώρισε τη Μάρθα Καραγιάννη ακριβώς επειδή οι δυο τους γνωρίζονταν από τη σχολή χορού. Όπως είχε πει, αργότερα έκαναν παρέα και στην προσωπική τους ζωή, η Προκοπίου μαζί με τον σύζυγό της και η Καραγιάννη με τον τότε σύντροφό της.

Μάρθα Καραγιάννη και Ελένη Προκοπίου

Η σχέση τους, λοιπόν, δεν ήταν απλώς εκείνη δύο συναδέλφων που συναντήθηκαν στα πλατό. Είχε τις ρίζες της σε μια πολύ πιο αθώα εποχή της ζωής τους, όταν καμία από τις δύο δεν μπορούσε ακόμη να γνωρίζει πόσο σημαντικό αποτύπωμα θα άφηνε αργότερα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία όπου οι δρόμοι τους συναντήθηκαν ξανά ήταν το μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη «Ραντεβού στον Αέρα».

Χρόνια μετά, όταν έφυγε από τη ζωή η Μάρθα Καραγιάννη, η Ελένη Προκοπίου ανακάλεσε ακριβώς αυτές τις στιγμές. «Με τη Μάρθα γνωριζόμασταν από μικρά παιδιά», είχε πει, θυμίζοντας πως είχαν ξεκινήσει μαζί στο παιδικό μπαλέτο και στη συνέχεια βρέθηκαν μαζί τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο.

Ιδιαίτερη ήταν η ανάμνησή της από τα γυρίσματα του «Ραντεβού στον Αέρα». Η Προκοπίου είχε θυμηθεί τα γέλια και το πόσο όμορφα περνούσαν τότε, μια εικόνα που δείχνει ότι η σχέση τους δεν περιοριζόταν σε μια τυπική επαγγελματική συνύπαρξη.

Ήταν δύο γυναίκες που είχαν μεγαλώσει ουσιαστικά παράλληλα στον ίδιο καλλιτεχνικό κόσμο.

Οι δρόμοι τους χώρισαν, αλλά η επαφή δεν χάθηκε

Με τα χρόνια, η ζωή πήρε διαφορετική κατεύθυνση για καθεμία.

Η Μάρθα Καραγιάννη συνέχισε για δεκαετίες την πορεία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ η Ελένη Προκοπίου απομακρύνθηκε σταδιακά από τον χώρο και αφοσιώθηκε περισσότερο στην οικογένειά της.

Αυτό, όμως, δεν σήμαινε ότι η μεταξύ τους σχέση εξαφανίστηκε.

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ραντεβού στον αέρα»: Ρένα Βλαχοπούλου, Χλόη Λιάσκου, Μάρθα Καραγιάννη και Ελένη Προκοπίου

Η ίδια η Προκοπίου είχε αποκαλύψει ότι μπορεί να μην βρίσκονταν συχνά, ωστόσο μιλούσαν στο τηλέφωνο. Είχε επίσης αναφέρει ότι η Μάρθα Καραγιάννη τη βοήθησε στην υπόθεση της τιμητικής σύνταξης που έλαβε αργότερα, μια λεπτομέρεια που δείχνει πως η επαφή τους είχε διατηρηθεί και πέρα από τα χρόνια της μεγάλης δημοσιότητας.

«Καλό ταξίδι, Μαρθούλα»

Ίσως η πιο συγκινητική απόδειξη για το πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν αυτή η σχέση ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά τον θάνατο της Μάρθας Καραγιάννη.

Η Ελένη Προκοπίου είχε τότε δηλώσει βαθιά στεναχωρημένη, θυμίζοντας ότι γνωρίζονταν από «μικρά παιδιά» και ότι είχαν ξεκινήσει μαζί στο παιδικό μπαλέτο. Θυμήθηκε τις κοινές τους δουλειές, τα γυρίσματα και τα γέλια τους και έκλεισε τον αποχαιρετισμό της με δύο απλές λέξεις: «Καλό ταξίδι, Μαρθούλα».

Στιγμιότυπο από την ταινία «Ραντεβού στον Αέρα»: Ελένη Προκοπίου, Γιάννης Βογιατζής, Μάρθα Καραγιάννη και Κώστας Βουτσάς

Η Ελένη Προκοπίου και η Μάρθα Καραγιάννη μοιράστηκαν κάτι πολύ περισσότερο από κοινές ταινίες και θεατρικές σκηνές. Μοιράστηκαν τα πρώτα βήματα πριν από τη φήμη, τις ώρες στη σχολή χορού, τις πρώτες παραστάσεις, την αγωνία της σκηνής και αργότερα τα γέλια των κινηματογραφικών πλατό. Δύο κορίτσια που ξεκίνησαν μαζί χορεύοντας και, χωρίς τότε να το γνωρίζουν, μεγάλωσαν για να γίνουν δύο από τα πρόσωπα μιας ολόκληρης εποχής.

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