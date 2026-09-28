Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο

Snapshot Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων με τραυματισμό στο πόδι.

Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην οδό Κυδωνίας, έξω από το Δημαρχείο Χανίων, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία και να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.