Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο
Μια γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στην οδό Κυδωνίας, έξω από το Δημαρχείο Χανίων, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι
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- Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων με τραυματισμό στο πόδι.
- Η κατάσταση της υγείας της γυναίκας δεν εμπνέει ανησυχία.
- Οι συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην οδό Κυδωνίας, έξω από το Δημαρχείο Χανίων, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε μια γυναίκα που κινούνταν πεζή.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία και να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.
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