Αχιλλέας Ζέρβας: Ποιος είναι ο τηλεοπτικός Θέμης του «Ριφιφί»

Snapshot Ο Αχιλλέας Ζέρβας υποδύεται τον Θέμη στη σειρά «Ριφιφί», έναν βραδύγλωσσο σερβιτόρο και πληροφοριοδότη της ομάδας.

Η συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια προέκυψε μετά από μαθήματα σεναρίου που παρακολούθησε και οδήγησε σε οντισιόν.

Η ατάκα του «είμαι παιδί της καρπαζιάς» έχει έντονο προσωπικό και βιωματικό χαρακτήρα για τον Ζέρβα, αντικατοπτρίζοντας δυσκολίες που βίωσε από το σχολείο.

Ο ηθοποιός αντιμετώπισε εμπόδια στην εισαγωγή του σε δραματικές σχολές, λόγω του τραυλισμού του και της αντίληψης για το τι θεωρείται «φυσιολογικό». Snapshot powered by AI

Η σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια προβάλλεται, αυτή την περίοδο στον ALPHA, και σαρώνει στους πίνακες τηλεθέασης. Σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία παίζουν οι πρωταγωνιστές και οι ερμηνείες τους, μεταξύ των οποίων ο Αχιλλέας Ζέρβας.

Ο τηλεοπτικός Θέμης είναι ο «αόρατος» πληροφοριοδότης, ο βοηθός της ομάδας, ένας βραδύγλωσσος, καλόκαρδος σερβιτόρος που δέχεται συνεχώς τον χλευασμό και την υποτίμηση από το αφεντικό του. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Κυριάκο Θεοδοσίου, αναφέρθηκε στον ρόλο του αλλά και στις δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή και στο ξεκίνημα της πορείας του.

Η συνεργασία του Αχιλλέα Ζέρβα με τον Σωτήρη Τσαφούλια προέκυψε μετά από μαθήματα σεναρίου που παρέδιδε ο σκηνοθέτης και τα οποία ο ηθοποιός παρακολούθησε. «Ο Σωτήρης (Τσαφούλιας) παρέδιδε μαθήματα σε κάποια σχολή κι είχα πάει να τα παρακολουθήσω για να πάρω ό,τι μπορούσα ως γνώση…. Ζήτησε να με δει για οντισιόν. Δεν ξέρω πως έγινε κι έβγαλα το κομμάτι που μου ζήτησε πολύ καλά για τα δικά μου δεδομένα, ως παιδί με τραυλισμό…. Μου τηλεφώνησε ο ίδιος ο Σωτήρης (Τσαφούλιας). Και μου λέει “Γεια σου. Είμαι ο Σωτήρης Τσαφούλιας”. Και του απαντάω: “Καλά. Κι εγώ είμαι ο Τζόνι Ντεπ!”», είπε.

«Ομολογώ ότι δεν το περίμενα. Είχα πει στον πατέρα μου -πριν από 25 χρόνια- ότι θα παίξω με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη κι εκείνος γέλαγε!», προσέθεσε.

Ο χαρακτήρας του Θέμη έχει αγαπηθεί από το κοινό, ενώ μία από τις ατάκες του έχει γίνει viral. Για τον ίδιο τον Αχιλλέα Ζέρβα, όμως, η συγκεκριμένη φράση έχει έντονο προσωπικό και βιωματικό χαρακτήρα. «Από το σχολείο ήμουν το παιδί της καρπαζιάς. Και θα συνεχίσω να είμαι μέχρι να πεθάνω. Αλλά είμαι εντάξει με αυτό. Το έχω συνηθίσει τόσα χρόνια. Κάποια στιγμή σκληραίνει ο σβέρκος. Είμαι εδώ μήπως καταφέρω να ρίξω κι εγώ μία!», ακούγεται να λέει στο «Ριφιφί».

«Έχουν ταυτιστεί πολύ κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω με τη συγκεκριμένη ατάκα. Εμένα με εκφράζει 1000% η ατάκα “είμαι παιδί της καρπαζιάς”… Ό,τι πιο βιωματικό μπορούσα να πω, το είπα σε αυτήν την πρώτη μου δουλειά… Και στο σχολείο και στις δουλειές που έχω κάνει στη ζωή μου γενικά το έχω βιώσει πολύ έντονα. Οπότε λέω στο Σωτήρη “το΄χω”», υποστήριξε.

Ο Αχιλλέας Ζέρβας μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να εισαχθεί σε δραματική σχολή. Όπως είπε, έκανε αρκετές προσπάθειες, ωστόσο θεωρεί πως η ομιλία του αποτέλεσε εμπόδιο: «Στις δραματικές σχολές στην Ελλάδα επικρατεί η απόψη ότι πρέπει να ‘σαι "φυσιολογικός”. Τι είναι “φυσιολογικός”, θα μου πεις… Να μην τραυλίζεις, να μην είσαι σε αμαξίδιο. Επιχείρησα να μπω σε δραματικές σχολές, τρεις τέσσερις φορές, αλλά λόγω της ομιλίας μου δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να με πάρουν».

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