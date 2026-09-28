Εξαφάνιση 15χρονης από δομή στον Πειραιά - Είχε φύγει ξανά πριν από λίγες ημέρες από το Ίλιον

Snapshot Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της και εκφράζει ανησυχία για τη ζωή της.

Κατά τη νέα εξαφάνιση φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι μακρυμάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Ζητείται η συνδρομή του κοινού για τον εντοπισμό της μέσω των αρμόδιων αρχών και της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μιας 15χρονης από τη Συρία, η οποία έφυγε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πειραιά, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ίδια ανήλικη είχε εξαφανιστεί ξανά μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, από διαφορετική δομή φιλοξενίας στο Ίλιον.

Πρόκειται για την Αμίνα Καλίλ, 15 ετών, για την οποία «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, σχετικά με τη νέα εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς, όπως αναφέρει, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αμίνα Καλίλ έχει ύψος 1,65 μέτρα, βάρος 55 κιλά, καστανά σκούρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Κατά τη νέα εξαφάνισή της, στις 26 Σεπτεμβρίου, φορούσε τζιν παντελόνι, γκρι μακρυμάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η νέα εξαφάνιση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από προηγούμενο περιστατικό.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Αμίνα είχε εξαφανιστεί κατά τις απογευματινές ώρες από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ίλιον. Τότε, το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου και είχε δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό της.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, τζιν σορτσάκι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές ή με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ενημέρωση για την εξαφάνιση.