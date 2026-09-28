Θάσος: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

Snapshot Ένας 16χρο ποδοσφριστής του Βύρωνασηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Καβάλας μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι σε αγώνα στη Θάσο.

Το περιστατικό συνέβη κατά τα πρώτα λεπτά της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, όταν ο νεαρός χτύπησε το κεφάλι του στο τοιχίο της κερκίδας.

Η διοίκηση του Βύρωνα και τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Καβάλας έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους προσωρινά λόγω του σοβαρού ατυχήματος.

Ο 16χρονος έχασε τις αισθήσεις του στο γήπεδο, του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του, καθώς νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Snapshot powered by AI

Μάχη για τη ζωή του δίνει στο Νοσοκομείο Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο.

Το σοβαρό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην ποδοσφαιρική κοινότητα της Καβάλας, με τη διοίκηση του Βύρωνα, αλλά και τα σωματεία του νομού, να αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους για το επόμενο διάστημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, κατά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος βρέθηκε στο έδαφος κατά τη διεκδίκηση της μπάλας στη γραμμή του πλάγιου άουτ και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στο τοιχίο της κερκίδας.

Από την πρόσκρουση έχασε τις αισθήσεις του και στο γήπεδο επικράτησε αναστάτωση. Ο γιατρός του αγώνα έσπευσε να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Καβάλας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του 16χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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