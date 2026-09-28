Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων

Εν αντιθέσει με όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα της καθημερινής μας διατροφής που έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (ασχέτως αν μερικά μπορούν να φαγωθούν και λίγο αργότερα) και προσβάλλονται από βακτήρια, το αγνό μέλι ξεχωρίζει ως μια μοναδική εξαίρεση.

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