ΗΠΑ: Εικόνες χάους από την καταιγίδα - τέρας στην Ανατολική Ακτή - Από ναυάγια μέχρι καρχαρίες

Snapshot Η καταιγίδα στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ έχει προκαλέσει καταστροφές, με τουλάχιστον έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Βόρεια Καρολίνα, Κονέκτικατ και Βιρτζίνια.

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι άνεμοι ξεπερνούν τα 100 χλμ/ώρα, προκαλώντας πλημμύρες και καθυστερήσεις πτήσεων.

Στη Νιου Τζέρσεϊ, εντοπίστηκε καρχαρίας να κολυμπά στα πλημμυρισμένα νερά της Surf City.

Ανακαλύφθηκε ναυάγιο του 1884 στο Ναντάκετ της Μασαχουσέτης, πιθανόν του πλοίου Warren Sawyer, από την ισχυρή κακοκαιρία.

Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν 4 φορητές τουαλέτες σε γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται και τη Δευτέρα. Snapshot powered by AI

Η ισχυρή καταιγίδα που σφυροκοπά τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, έχει θέσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τμήματα της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, της Βόρειας Καρολίνας, του Κονέκτικατ και της Βιρτζίνια, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του και αρκετοί έχουν τραυματιστεί.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα και οι πτήσεις αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καθυστερήσεις με τους ανέμους να ξεπερνούν τα 100 χλμ την ώρα.

Και στην πλημμυρισμένη Surf City του Νιου Τζέρσεϊ, αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκε καρχαρίας να κολυμπά μέσα στα πλημμυρισμένα νερά.

🌧 A powerful storm has slammed the northeastern U.S., prompting states of emergency in New York and New Jersey



Streets have been flooded, tens of thousands of homes remain without power, and flights are facing widespread delays.



And in flooded Surf City, New Jersey, a shark… pic.twitter.com/Y58LnPuc32 — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

Το βράδυ του Σαββάτου, επιβεβαιώθηκε ότι ο Leighton Brown, ένας 56χρονος υπάλληλος της Αρχής Στέγασης της Νέας Υόρκης (NYCHA), σκοτώθηκε από ένα ξεριζωμένο δέντρο που ανατράπηκε ενώ περπατούσε σε ένα πάρκο στο Μπρούκλιν.

Ένας άλλος άνδρας εξαφανίστηκε ενώ κολυμπούσε στα ανοιχτά του Robert Moses State Park στο Fire Island του Λονγκ Άιλαντ, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης. Δεν έχει ταυτοποιηθεί - και οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίστηκαν το πρωί της Κυριακής.

Στο χαοτικό σκηνικό, ανακαλύφθηκε και ένα ναυάγιο στο Ναντάκετ της Μασαχουσέτης, το οποίο πιστεύεται ότι συνέβη το 1884. Την ανακάλυψη έκανε ένας κάτοικος της περιοχής, ο οποίος ενημέρωσε την εφημερίδα «Nantucket Current». Το συντρίμμια του πλοίου βρέθηκαν σε μία παραλία της νότιας ακτής. Πρόκειται για την ίδια τοποθεσία όπου είχαν βρεθεί θραύσματα πλοίου το 2022.

The nor’easter lashing Nantucket with wind and rain this weekend has uncovered the remains of a shipwreck along the island’s south shore.



The fragment is likely from the 19th century schooner Warren Sawyer, a wooden ship that wrecked near Miacomet Beach on December 22, 1884. pic.twitter.com/s7FNnXbhNr — Nantucket Current (@ACKCurrent) September 26, 2026

Τα συντρίμμια πιστεύεται ότι ανήκουν στο «Warren Sawyer», ένα φορτηγό πλοίο που ταξίδευε από τη Νέα Ορλεάνη προς τη Βοστώνη και ναυάγησε τη νύχτα της 22ας Δεκεμβρίου 1884. Το πλοίο μετέφερε βαμβάκι και παλιοσίδερα, μεγάλο μέρος των οποίων αφαίρεσαν οι νησιώτες. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα διασώθηκαν επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Inquirer and Mirror».

Και τα τρελά στιγμιότυπα δεν σταματούν εδώ, καθώς την Κυριακή, οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν 4 φορητές τουαλέτες έξω από γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ, οι οποίες εθεάθησαν να τρέχουν να... προλάβουν.