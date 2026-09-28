Πρόεδρος επιτροπής ελέγχου ΙΣΑ: «Άγνωστο το πού έκανε ο Μαζωνάκης την υδροθεραπεία»

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι το μηχάνημα υδροθεραπείας ήταν χαλασμένο και είχε απομακρυνθεί από τον χώρο πριν τον θάνατο του Μαζωνάκη

Μιχάλης Παπαδάκος

Πρόεδρος επιτροπής ελέγχου ΙΣΑ: «Άγνωστο το πού έκανε ο Μαζωνάκης την υδροθεραπεία»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Κατά τον έλεγχο του ΙΣΑ την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν βρέθηκε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου.
  • Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δήλωσε ότι το μηχάνημα υδροθεραπείας ήταν χαλασμένο και είχε απομακρυνθεί από τον χώρο πριν τον θάνατο.
  • Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ εξέφρασε αμφιβολίες για το πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία στον Μαζωνάκη, καθώς ο χώρος υδροθεραπείας είχε μετατραπεί και στεγνώσει από υγρά.
  • Δεν έχει κατατεθεί καμία έγγραφη καταγγελία για το ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ εξετάζεται ποιοι το επισκέπτονταν και το προστάτευαν.
  • Ο έλεγχος αποκάλυψε ότι το ιατρείο λειτουργούσε ως παθολογικό και συστεγαζόταν με άλλο ιατρείο χωρίς ειδικότητα.
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Η Πολυτίμη Λεονάρδου, πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του ΙΣΑ, μιλώντας για τους ελέγχους που έχουν γίνει κατά καιρούς στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρθηκε στο «άφαντο» μηχάνημα της υδροθεραπείας, στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής την προηγούμενη του θανάτου του.

Για έναν ασθενή, στον οποίο έχει γίνει υδροθεραπεία, απαγορεύεται... δια ροπάλου να γίνει οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, πόσω μάλλον η πλασμαφαίρεση, για την οποία έπρεπε να παρέλθει τουλάχιστον ένα 48ωρο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση περίπου 20 ώρες μετά την υδροθεραπεία, γεγονός που συνιστά εγκληματικό ιατρικό λάθος...

«Έχω πει ό,τι είναι να πω σχετικά με τον έλεγχο στον οποίο παρευρέθην, αλλά επανέρχομαι γιατί στη συζήτηση επανήλθε η υδροθεραπεία που έγινε την παραμονή της πλασμαφαίρεσης. Δεδομένου ότι την επομένη του θανάτου, όταν πήγαμε με την εισαγγελία, ο χώρος της υδροθεραπείας είχε μετατραπεί σε χώρο που απ' ό,τι μας είπε ο Θεοδωρόπουλος ότι ήταν χώρος που λάμβαναν ιστορικό κτλ, κι ότι δεν υπήρχε μηχάνημα υδροθεραπείας, ότι είχε χαλάσει και είχε φύγει.

«Απορώ πού του έκαναν υδροθεραπεία»

»Διερωτώμαι πού έγινε λοιπόν η υδροθεραπεία στον Μαζωνάκη. Κι αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό και πρέπει να ελεγθεί γι αυτό παρεμβαίνω. Είχε στεγνώσει από υγρά και την επομένη του έγινε πλασμαφαίρεση;» αναρωτήθηκε η γιατρός.

Πρόσθεσε δε ότι «εγώ το είδα το μηχάνημα υδροθεραπείας πέρυσι και με εξέπληξε ως εικόνα. Κατά δήλωση του Θεοδωρόπουλου, στον έλεγχο την επομένη του θανάτου παρουσία εισαγγελέα, ήταν χαλασμένο κι έλειπε. Πέρυσι τα φωτογραφίσαμε τα μηχανήματα στην επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε. Το indigo, την υδροθεραπεία, και την οζονοθεραπεία».

Για το περιβόητο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά ότι «το παράνομο μηχάνημα που είναι της πλασμαφαίρεσης, δεν το βρήκαμε, οπότε και δεν το φωτογραφίσαμε, τουλάχιστον τον Νοέμβριο του 2025 που πήγα εγώ για έλεγχο. Εμείς πήγαμε σε ένα ιατρείο παθολόγου, συστεγασμένο με ενός γιατρό άνευ ειδικότητας.

Η απορία που προέκυψε είναι πού έγινε η υδροθεραπεία. Είναι δύσκολο να έφυγε το μηχάνημα, γιατί δεν είχε ρόδες, δεδομένης της δήλωσης του ίδιου του Θεοδωρόπουλου ότι ήταν χαλασμένο κι έλειπε από τον χώρο.

Κλείνοντας, η κυρία Λεονάρδου, άφησε αιχμές για το πώς λειτουργούσε εν τέλει αυτό το ιατρείο. Δεν έχει έρθει καμία έγγραφη καταγγελία για το ιατρείο. Πρέπει να δούμε ποιοι πήγαιναν εκεί και ποιοι το προστάτευαν...»

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