Χρυσοχοΐδης για κυκλοφοριακό: «Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο Λεκανοπέδιο»

Snapshot Η ομάδα ΚΟΜΒΟΣ παρακολουθείται για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος και αναμένονται συγκεκριμένα δεδομένα μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Η κατάσταση στην κυκλοφορία του Λεκανοπεδίου Αττικής βελτιώνεται ελαφρώς, με προβλήματα κυρίως στον Κηφισό λόγω τροχαίων και σταθμευμένων οχημάτων.

Υπάρχει ψηφιακή ενημέρωση των μέσων με ζωντανά δεδομένα κυκλοφορίας και χάρτες για την ενημέρωση των οδηγών.

Η δύναμη της Τροχαίας έχει τριπλασιαστεί με νέους αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς που υποστηρίζουν την ομάδα ΚΟΜΒΟΣ.

Η παράνομη στάθμευση αντιμετωπίζεται ως σοβαρό πρόβλημα και απαιτεί συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία για την επιβολή των κανόνων. Snapshot powered by AI

Λύσεις για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, που και σήμερα είναι κάτι παραπάνω από αισθητό στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση.

Το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το κυκλοφοριακό μετά την λειτουργία της ομάδας ΚΟΜΒΟΣ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και μεταξύ άλλων επεσήμανε:

Για την ομάδα ΚΟΜΒΟΣ:

Δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα, είναι πολύ νωρίς. Το παρακολουθούμε καθημερινά και πιστεύω ότι τους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία θα επεξεργαστούμε έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς κάθε μέρα την κίνηση.

Τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο Λεκανοπέδιο. Ο Κηφισός πάει λίγο καλύτερα άλλα έχει τα γνωστά προβλήματα με χειρότερο και πιο διακριτό πρόβλημα την ανάσχεση από τα τροχαία και τα αυτοκίνητα που μένουν.

Άρα θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι καλύτερη, τα δεδομένα θα τα δούμε σε περισσότερο από ένα μήνα και θα τα αξιολογήσουμε. Το βέβαιο είναι ότι οι πολίτες βλέπουν κάθε μέρα δεκάδες τροχονόμους στους δρόμους, επίσης δεκάδες μοτοσικλετιστές διασχίζουν την Αττική για να βοηθήσουν τους πολίτες άρα είμαστε σε έναν καλό δρόμο όμως θέλουμε ακόμα δουλειά.

Για την ψηφιακή ενημέρωση των Μέσων ώστε να μεταδίδεται ζωντανά η κυκλοφορία των οχημάτων:

Αυτές τις μέρες θα πάρετε ένα μήνυμα για να ξεκινήσουμε αυτή τη συνεργασία. Θα υπάρχει μια ψηφιακή ενημέρωση των Μέσων και με χάρτες έτσι ώστε οι μεν τηλεοράσεις να δείχνουν τον συγκεκριμένο χάρτη με την κίνηση, τα δε ραδιόφωνα να περιγράφουν τα σημεία τα οποία είναι κρίσιμα και χρειάζεται ενημέρωση για τους οδηγούς.

Για τη δύναμη της Τροχαίας:

Τριπλασιάσαμε την δύναμη της Τροχαίας. Ήταν τοποθετήσεις νέων αστυνομικών, νέων ειδικών φρουρών οι οποίοι τοποθετήθηκαν στην υπηρεσία με το που βγήκαν από τις σχολές. Στην υπηρεσία του ΚΟΜΒΟΥ έχουμε αποσπάσει κάποιους αστυνομικούς, έχουμε διαθέσει αρκετούς, θα διαθέσουμε κι άλλους ούτως ώστε να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός για να υπάρχει συνέχεια παρουσία και διευκόλυνση.

Για τα παράνομα σταθμευμένα οχήματα :

Αυτό είναι ένα μέρος της κουλτούρας μας και δυστυχώς της συμπεριφοράς μας. Όπου «βολεύει» τον καθένα αφήνει το αυτοκίνητό του, αυτό είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της παράνομης στάθμευσης, θέλουμε βοήθεια και από τη δημοτική αστυνομία η οποία το έχει ως κύριο έργο αλλά να είστε βέβαιοι ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι.

Για τα αλκοτέστ:

45.000 αλκοτέστ το τριήμερο έχουν οδηγήσει σε μεγάλη πτώση ατυχημάτων, σε μεγάλη μείωση προσέλευσης στο νοσοκομείο ατυχημάτων και γενικότερα σε μια πιο ασφαλή Αθήνα και Ελλάδα γενικότερα με την μείωση των τροχαίων.

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