Άδωνις για Καρυστιανού: Είναι μέσα στα ευρήματα του Med Watch, γιατί λέει ότι είναι κβαντική γιατρός

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού εντοπίστηκε από το MedWatch λόγω ισχυρισμών για «κβαντική ιατρική» και χρήση μηχανήματος βιοανάδρασης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η «κβαντική ιατρική» δεν αναγνωρίζεται ως επιστημονική ιατρική πρακτική.

Η υπόθεση της Καρυστιανού θα ελεγχθεί από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο και δεν αποτελεί εκδικητική ενέργεια, είπε ο υπουργός

Το MedWatch είναι ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζει διαδικτυακές αναφορές και διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών για περαιτέρω έλεγχο.

Το υπουργείο Υγείας αποστέλλει τα ευρήματα στους Ιατρικούς Συλλόγους και άλλες αρμόδιες αρχές, χωρίς να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Στη Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη λειτουργία του MedWatch, του νέου ψηφιακού εργαλείου που εντοπίζει διαδικτυακές αναφορές και διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών και τις διαβιβάζει στους αρμόδιους φορείς για έλεγχο.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού βρίσκεται μεταξύ των ευρημάτων του συστήματος, λόγω αναφορών στην «κβαντική ιατρική» και στη χρήση μηχανήματος βιοανάδρασης.

«Είναι μέσα στα ευρήματα του MedWatch, ισχύει, γιατί λέει ότι είναι κβαντική γιατρός, που δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης», ανέφερε ο υπουργός, μιλώντας στον Σκάι, προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα ελεγχθεί από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ακόμη ότι μέσα από τις συγκεκριμένες αναφορές επιχειρείται να παρουσιαστεί ως ιατρική πρακτική κάτι που, κατά τον ίδιο, ανήκει στον χώρο των εναλλακτικών μεθόδων.

«Η κυρία Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός, να πουλήσει κάτι εναλλακτικό. Αυτό θα το κρίνουν οι συνάδελφοί της», είπε ο υπουργός, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για μια εκδικητική πράξη εναντίον της.

Το MedWatch παρουσιάστηκε πρόσφατα από το υπουργείο Υγείας ως ψηφιακό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει διαδικτυακές διαφημίσεις και αναφορές σχετικά με ιατρικές υπηρεσίες. Ο ίδιος ο υπουργός έχει διευκρινίσει ότι το υπουργείο δεν πραγματοποιεί τον πειθαρχικό έλεγχο των γιατρών, αλλά τα σχετικά ευρήματα αποστέλλονται στους αρμόδιους Ιατρικούς Συλλόγους και, ανάλογα με την περίπτωση, σε άλλες ελεγκτικές Αρχές.

Διαβάστε επίσης