Ο Αρβανίτης ζήτησε παραίτηση Γεωργιάδη για τη δήλωση περί μπάφου κι ο υπουργός Υγείας... απασφάλισε

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο που αναφέρθηκε, αλλά απορρίπτει τις επικρίσεις ως υπερβολικές

Μιχάλης Παπαδάκος

Ο Αρβανίτης ζήτησε παραίτηση Γεωργιάδη για τη δήλωση περί μπάφου κι ο υπουργός Υγείας... απασφάλισε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Κώστας Αρβανίτης ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη λόγω της φράσης «μήπως πήρατε κάνα μπάφο πριν την εκπομπή».
  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη φράση του χιούμορ και απάντησε σε επικρίσεις κατηγορώντας τον Αρβανίτη για υποκρισία.
  • Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο που αναφέρθηκε, αλλά απορρίπτει τις επικρίσεις ως υπερβολικές.
  • Ο Γεωργιάδης ανέφερε ότι ο Αρβανίτης απουσίαζε από συνάντηση με την Επιτροπή Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου, όπου έλαβε θετικά σχόλια για το έργο του.
  • Η τελική αξιολόγηση της κοινής γνώμης για τον Άδωνι Γεωργιάδη θα γίνει στις Εθνικές Εκλογές του 2027.
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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έβαλε κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος ζήτησε την παραίτησή του, μετά τη φράση του υπουργού Υγείας σε πάνελ του Action 24, «μήπως πήρατε κάνα μπάφο πριν την εκπομπή» απευθυνόμενος σε δημοσιογράφο.

Απαντώντας σχετικά στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου, ο οποίος έθεσε επί τραπέζης ένα σενάριο που ήθελε κυβέρνηση τη ΝΔ αλλά όχι με Μητσοτάκη πρωθυπουργό, ο κ. Γεωργιάδης αντέδρασε λέγοντας «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;», σπεύδοντας να τονίσει μετά ότι έκανε χιούμορ.

Η φράση προκάλεσε μεγάλο ντόρο και συζητιόταν εκτενώς στα πολιτικά και δημοσιογραφικά στέκια, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παραίτηση του υπουργού Υγείας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου», χαρακτηρίζοντας παράλληλα την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη «χυδαία και προκλητική».

«Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις επικρίσεις του Κώστα Αρβανίτη, κάνοντας λόγο για «υποκρισία», τονίζοντας ξανά ότι επρόκειτο για χιούμορ.

«Αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική... Έλα Χριστέ και Παναγία! Λοιπόν κύριοι της Αριστεράς μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027... Ε όχι και ο Αρβανίτης ε όχι και ο Αρβανίτης» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο @action24tv έκανα προφανώς χιούμορ με την φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλ θα μπορούσε μετά τις εκλογές και ενώ η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά, ότι θα μπορούσε να γίνει Συγκυβέρνηση με άλλον από τον Πρόεδρο της ΝΔ Πρωθυπουργό.

Έτσι λοιπόν είπα αυτό στον κ. Ελευθερόγλου. Οταν είδα ότι ο ίδιος ενοχλήθηκε, το θεωρώ υπερβολή αλλά το σέβομαι, του ζήτησα και συγνώμη και το απέσυρα. Χθες άρχισε η αναπαραγωγή και η φασαρία. «ντροπή του!», «μα πως μίλησε έτσι είναι αντιθεσμικό» κλπ οκ όλες οι απόψεις δεκτές Δημοκρατία έχουμε αλλά με τον @kostarvanitis με συγχωρείτε δεν άντεξα….προχθές συνάντησα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου στο Υπουργείο. Ήταν όλοι από όλες τις χώρες, όλοι;

Όχι ένας μόνον έλειπε, ο κ. Αρβανίτης. Βλέπετε όλοι οι υπόλοιποι, και ήταν μόνον δύο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Αριστεροί κλπ ήταν, μου έπλεξαν κυριολεκτικά το εγκώμιον για όσα έχω επιτύχει στην θητεία μου. Άκουσα τόσο καλά λόγια για την πρόοδο της Ελλάδος μας στην Υγεία που πραγματικά αισθάνθηκα υπερηφάνεια.

Για να μην τα ακούσει ο Αρβανίτης απλά δεν ήρθε….αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική….έλα Χριστέ και Παναγία! Λοιπόν κύριοι της Αριστεράς μήν ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027….Ε όχι και ο Αρβανίτης ε όχι και ο Αρβανίτης».

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