«Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου»: Η νέα ελληνική όπερα ζωντανεύει στο Ολύμπια

Η Χριστίνα Πουλίτση στον ρόλο της Θεοδώρας - Μόνο για δύο παραστάσεις, στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου»: Η νέα ελληνική όπερα ζωντανεύει στο Ολύμπια
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η όπερα «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» παρουσιάζεται στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2026 στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».
  • Η παραγωγή βασίζεται σε ιστορική έρευνα και παρουσιάζει τη Θεοδώρα ως σύνθετη προσωπικότητα με σημαντικό ρόλο στην πολιτική και πολιτισμική ζωή του Βυζαντίου.
  • Χριστίνα Πουλίτση ερμηνεύει τον ρόλο της Θεοδώρας, ενώ η παράσταση περιλαμβάνει μουσική διεύθυνση από τον Ραφαήλ Πυλαρινό και σκηνοθεσία του Πάνου Αγγελόπουλου.
  • Ιδιαίτερο στοιχείο της παράστασης είναι η χρήση 3D Video Mapping για τη δημιουργία ψηφιακών σκηνικών από την ομάδα Videotooth.
  • Τα έσοδα από τις παραστάσεις θα διατεθούν στον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί» για την υποστήριξη της κοινωνικής του δράσης.
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Μια νέα ελληνική όπερα με επίκεντρο μία από τις πιο εμβληματικές γυναικείες μορφές της βυζαντινής ιστορίας παρουσιάζεται για δύο μόνο παραστάσεις στην Αθήνα.

Η «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» του συνθέτη και συγγραφέα Θεόδωρου Στάθη ανεβαίνει στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2026 στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», μεταφέροντας στη σκηνή την ιστορία της αυτοκράτειρας Θεοδώρας μέσα από ένα νέο λυρικό έργο.

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνος Χριστίνα Πουλίτση, ενώ τον Ιουστινιανό ενσαρκώνει ο βαρύτονος Δημήτρης Τηλιακός. Τον ρόλο του Αποστόλου της Ιστορίας αναλαμβάνει ο τενόρος Φίλιππος Μοδινός.

Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Ραφαήλ Πυλαρινός και τη σκηνοθεσία ο Πάνος Αγγελόπουλος, ενώ στην παραγωγή συμμετέχουν η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων.

Μια διαφορετική ματιά στη Θεοδώρα

Η παράσταση αποτελεί το τέταρτο λυρικό έργο του Θεόδωρου Στάθη και είναι αποτέλεσμα πολυετούς ιστορικής έρευνας του δημιουργού.

Η όπερα βασίζεται σε βυζαντινές πηγές, ιστορικά τεκμήρια και σύγχρονες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, επιχειρώντας να φωτίσει διαφορετικά την καταγωγή και τα νεανικά χρόνια της Θεοδώρας.

Μέσα από το έργο, η αυτοκράτειρα παρουσιάζεται όχι μόνο ως η σύζυγος του Ιουστινιανού, αλλά ως μια σύνθετη προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια της εποχής της και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική και πολιτισμική πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Η ιστορία της Θεοδώρας μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από τη μουσική σύνθεση και το λιμπρέτο του Θεόδωρου Στάθη, σε μια παραγωγή που επιχειρεί να συνδέσει την ιστορική αφήγηση με σύγχρονα σκηνικά μέσα.

θεοδώρα - ολύμπια

Η Θεοδώρα μέσα από 3D Video Mapping

Ιδιαίτερο στοιχείο της παράστασης αποτελεί η ψηφιακή σκηνογραφία. Τα σκηνικά δημιουργούνται με τη χρήση τρισδιάστατων προβολών και 3D Video Mapping από την ομάδα Videotooth, διαμορφώνοντας ένα εικαστικό περιβάλλον που μεταβάλλεται παράλληλα με την εξέλιξη της ιστορίας.

Τα κοστούμια υπογράφει ο Δημήτρης Ντάσσιος, ενώ σύμβουλος κίνησης είναι η Έρση Πήττα.

Στη διανομή συμμετέχουν ακόμη ο Ανδρέας Καραούλης στους ρόλους του Στρατηγού Βελισάριου και του Υφαντή και ο Γιάννης Μανιατόπουλος ως Υπασπιστής και συνοδός.

https://www.instagram.com/reel/DdKUo4bNG42/

Ο «Απόστολος της Ιστορίας» αφηγείται τη ζωή της Θεοδώρας

Η αφήγηση της όπερας ξεδιπλώνεται μέσα από τον «Απόστολο της Ιστορίας», έναν κεντρικό δραματουργικό χαρακτήρα που λειτουργεί ως αφηγητής και συνομιλεί με τη χορωδία, δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρόν και τον κόσμο του Βυζαντίου.

Η παράσταση συνδυάζει λυρική έκφραση, θεατρική δράση, ιστορική αφήγηση και μουσικό θέαμα, παρακολουθώντας σημαντικούς σταθμούς από τη ζωή της Θεοδώρας.

Το λιμπρέτο δεν εστιάζει μόνο στον πολιτικό ρόλο της αυτοκράτειρας, αλλά και στη συμβολική της διάσταση, αναδεικνύοντάς την ως μορφή κοινωνικής ανέλιξης, γυναικείας χειραφέτησης και πολιτικής διορατικότητας.

Δύο παραστάσεις στο Ολύμπια

Η «Θεοδώρα, Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου» θα παρουσιαστεί αποκλειστικά για δύο βραδιές, στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 20:30 και έχουν συνολική διάρκεια 130 λεπτά, με δύο διαλείμματα των 15 και 20 λεπτών.

Η παραγωγή πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ.

Τα έσοδα των παραστάσεων θα διατεθούν στον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί», στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 30 χρόνων κοινωνικής προσφοράς του οργανισμού.

https://www.instagram.com/reel/DdTDta-NJMo/

Πληροφορίες

Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»

Παραστάσεις: 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια: 130

Εισιτήρια: 20€, 30€, 50€ και 60€

Προπώληση: more.com

Παραγωγή: Sound&Picture Theatre Production & Humanergon ΑΜΚΕ

Μουσική σύνθεση / Λιμπρέτο: Θεόδωρος Στάθης

Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός

Σκηνοθεσία: Πάνος Αγγελόπουλος

Κοστούμια: Δημήτρης Ντάσσιος

3D Video Mapping / Ψηφιακά σκηνικά: Videotooth

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