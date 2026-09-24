Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»

Δύο γυναίκες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τη βίαιη επίθεση ενός 22χρονου πρωταθλητή του kick boxing περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Μαρούσι: 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε σε δύο γυναίκες - «Με τράβηξε έξω από το αμάξι»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 22χρονος πρωταθλητής kick boxing επιτέθηκε βίαια σε δύο γυναίκες στο Μαρούσι μέσα σε περίπου μία ώρα.
  • Η πρώτη γυναίκα δέχθηκε επίθεση στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου της προκάλεσε σοβαρούς τραυματισμούς και χρειάστηκε χειρουργείο.
  • Στη δεύτερη επίθεση, ο δράστης τράβηξε βίαια μια 55χρονη γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της και αφαίρεσε το όχημα, που βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο.
  • Ο πατέρας του δράστη ενημέρωσε τις Αρχές, οδηγώντας στη σύλληψή του και την κατηγορία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
  • Ο 22χρονος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από εισαγγελική εντολή.
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Μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, δύο γυναίκες δέχθηκαν διαδοχικές επιθέσεις στο Μαρούσι. Δράστης φέρεται να είναι ένας 22χρονος, πανελλήνιος πρωταθλητής στο kick boxing, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση με τη συμπεριφορά του.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 18:00, στη λεωφόρο Κηφισίας. Μία νεαρή γυναίκα, αφού ολοκλήρωσε την εργασία της, κατευθυνόταν προς το υπόγειο πάρκινγκ της εταιρείας όπου εργάζεται. Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 22χρονος την ακολούθησε και της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά από πίσω, περνώντας τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της.

Η επίθεση ήταν ιδιαίτερα βίαιη. Ο άνδρας φέρεται να την έριξε στο έδαφος και να χτύπησε επανειλημμένα το κεφάλι της στο μαρμάρινο δάπεδο. Η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA, η ίδια αναφέρεται στις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν:

«Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από εκείνη την ημέρα. Μου επιτέθηκε ένας άγνωστος άνδρας και με χτύπησε στο έδαφος. Περνάω δύσκολες ώρες, έχω κάνει ένα χειρουργείο και ψυχολογικά και σωματικά είμαι σε άθλια κατάσταση. Θα μου πάρει χρόνο να ηρεμήσω».

Άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή προσπάθησαν να σταματήσουν τον δράστη. Ωστόσο, εκείνος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, λίγο αργότερα φέρεται να επιτέθηκε σε ακόμη μία γυναίκα.

«Φοβήθηκα μήπως είχε πάνω του κάποιο αιχμηρό αντικείμενο»

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, σε πιο απομονωμένο σημείο. Θύμα ήταν μία 55χρονη γυναίκα, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Ο 22χρονος φέρεται να την πλησίασε ξαφνικά, να την χτύπησε και στη συνέχεια να την έβγαλε από το όχημα, το οποίο πήρε και απομακρύνθηκε από την περιοχή.

«Άνοιξε την πόρτα του οδηγού, με έπιασε από τον κορμό και με τράβηξε έξω. Παλέψαμε για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να με βγάλει από το αυτοκίνητο. Φοβήθηκα μήπως είχε κάποιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω του. Τραυματίστηκα στον αριστερό αγκώνα και στα δύο γόνατα, ενώ έχω και πόνο στη μέση», περιγράφει στο MEGA η 55χρονη.

Το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα στην Αγία Παρασκευή. Ο 22χρονος φέρεται να το εγκατέλειψε και επέστρεψε στην κατοικία του, χωρίς να έχει προηγηθεί η σύλληψή του.

Την επόμενη ημέρα, ο πατέρας του ενημέρωσε τις Αρχές, υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος του ήταν, σύμφωνα με τα όσα γνώριζε, το πρόσωπο που είχε επιτεθεί στις δύο γυναίκες.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του 22χρονου και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

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