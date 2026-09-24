Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς»

Απλώνει χάρτες και χαρτογραφεί την θαλάσσια ζωή σε Αιγαίο και Ιόνιο ταράζοντας ήρεμα την γείτονα

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Να γυρίσει να πάρει ανάσα ο Κυριάκος, νευρική κρίση σε ΠΑΣΟΚ και Αριστερά από το «ή εμείς, ή κανείς»
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Ημέρα του Κυριάκου στη Νέα Υόρκη και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η σημερινή. Θα δει επενδυτές, είδε τραπεζικούς (Bank of America, Citigroup), θα συζητήσει με τον Πρόεδρο της World Bank, τον ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες, είδε τον Μαρκ Κάρνι του Καναδά,

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ήπιε καφέ με το editorial board WSJ, αύριο δίνει συνέντευξη στο Bloomberg, είδε ομογενείς, εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έλαβε μέρος στο Europe-Gulf Forum του Ομίλου Ant1 και του Atlantic Council. Μετά απ’ όλ’ αυτά τον φαντάζομαι να κοιμάται ξερός στην πτήση της επιστροφής για Αθήνα.

Τα θαλάσσια πάρκα μας

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Μέσα σε όλ’ αυτά έστειλε και τα μηνύματά του εκεί που πρέπει, μιλώντας για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα μας σε Αιγαίο και Ιόνιο, στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας «OceanEye» ΕΕ και Καναδά.

Εννοείται ότι είπε και δυο κουβέντες παραπάνω με την Ούρσουλα

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εν όψη Συνόδου Κορυφής μέσα Οκτωβρίου για το ενεργειακό σοκ στα νοικοκυριά. Αν αντέξει η ΕΕ να φτάσει μέχρι τότε σφυρών τας αδιάφορα βέβαια, κι ενώ το ντίζελ κίνησης και η αμόλυβδη καμαρώνουν στο 2,4 και 2,5 ευρώ το λίτρο στα γαλλικά, βελγικά, γερμανικά και ελληνικά βενζινάδικα.

Η εμείς, η κανείς

Πίσω στα μετόπισθεν, ο Αρχηγός της δημοσκοπικής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τους άφησε όλους ν’ αναρωτιούνται (Σκάι)

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με το εμβληματικό σύνθημα «ή εμείς, ή κανείς». Χαλαρός, ήρεμος και γεμάτος αυτοπεποίθηση ο Αλέξης Τσίπρας πάλι προσπέρασε το Νίκο Ανδρουλάκη, τα ίχνη του οποίου αναζητούνται μετά την ΔΕΘ. Η μάλλον ψέματα. Δεν αναζητούνται. Το τυχαίο γεγονός της κηδείας της Μαργαρίτας Παπανδρέου έφερε στο φως το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάπου πήγε με αεροπλάνο, προφανώς εκτός Ελλάδας αλλιώς θα είχε χρόνο να επιστρέψει. Πρόεδρε γύρνα αμέσως πίσω, γιατί όλοι λένε πως ανακουφίστηκες που το κόμμα ανέβηκε μισή με μία μονάδα και επιβράβευσε τον εαυτό σου με ένα φθινοπωρινό ταξιδάκι. Όχι τιποτ’ άλλο αλλά πρέπει νομίζω να απαντήσει άμεσα στον κ. Τσίπρα που είπε: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν τρία χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Θα ξεκολλήσει τώρα; Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα, μισή, που παίρνει το ΠΑΣΟΚ, εγώ χαίρομαι»

Κλείν’ η παρένθεση

Πιο κοντά στον Κυριάκο

Στον ίδιο γλυκούλικο τόνο είπε κι άλλα πολλά και φαρμακερά.

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«Στο τέλος της ημέρας όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό που θα γίνει πιο ορατό και στο μέσο πολίτη είναι ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής, ή αν θα υπάρξει πολιτική αλλαγή θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει» τόνισε ο Αλέξης. « Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας είναι η ΕΛ.Α.Σ. Άρα ή εμείς ή κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι που θα το πω αλλά η ζωή φέρνει διλήμματα. Αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να νικήσει τον Κ. Μητσοτάκη είναι αυτός που είναι πιο κοντά του». Παράλληλα στέλνει και μια επιστολή στη νικήτρια του Βερολίνου του Die Linke για τη νίκη της. Και μη νομίζει κανείς πως το Die Linke έμεινε εκεί που το αφήσαμε το ’15. Έχει πλησιάσει κι αυτό προς το κέντρο.

Ποιος έχασε;

Εννοείται η συνέντευξη Τσίπρα τους έκανε όλους έξαλλους. Καταρχήν τους Πασοκους με τον εκπρόσωπο Τσουκαλά να βγαίνει παντού λέγοντας ότι ο Αλέξης έχασε τρεις φορές από τον Μητσοτάκη. Οι συνομιλητές από ευγένεια πάντως δεν του θύμισαν ότι ο Ανδρουλάκης έχασε επίσης, όχι μόνο από τον Μητσοτάκη αλλά και από το Κασελάκη. Η κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ εννοείται πως έχει πολλά πολλά κεφάλαια ακόμα. Η Χαριλάου Τρικούπη που ξέρει κατά βάθος ότι πέρασαν τρία χρόνια χωρίς να παγιώσει ένα βαρύ διψήφιο, τρέχει και δεν φτάνει τώρα προσπαθώντας κάπως να κάνει τον κόσμο να σκιρτήσει στο Λεκανοπέδιο. Ο σχεδιασμός προς το παρόν είναι μικρές θεματικές συγκεντρώσεις. Προχθές έγινε μια στον Αγιο Παύλο με Παραστατίδη για την Παιδεία, 5 Οκτωβρίου θα γίνει στο Παγκράτι για στεγαστικό-ακρίβεια με Μάντζο και Κουκουδάκη, και 12 Οκτωβρίου με Μιλένα στην Κυψέλη για τα κόκκινα δάνεια. Η μεγάλη συγκέντρωση της 18ης Οκτωβρίου στο Περιστέρι είναι στον αέρα, καθώς οι ενδοπασοκικές εκτιμήσεις είναι πως η αντίστοιχη της 3ης Σεπτέμβρη στην Κρήτη δεν πήγε και τόσο καλά τελικά. Καλό το vintage αλλά δε σε πάει μακριά. Ούτε και το πράσινο τρακτέρ με τους γαμπρούς και τις νύφες του ΣΥΡΙΖΑ.

Και άλλους

Και όχι μόνο. Το «η εμείς, ή κανείς προκάλεσε νευρική κρίση και στους συντρόφους που έμειναν πίσω να φυλάνε την Κουμουνδούρου και εννοείται και στα μικρότερα κόμματα του χώρου. Πήρε φωτιά η αριστερή πολυκατοικία λέμε.

Ομάδα Αλητείας

Τώρα που ανέφερα το όνομα του συμπαθούς κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, θυμήθηκα ένα παράξενο περιστατικό που συνέβη σε πάνελ της ErtNews την περασμένη Δευτέρα το βράδυ, όταν η κ. Νεκταρία Αγγελάκη αναπλ. Τομεάρχη εργασίας της ΕΛΑΣ,

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εν τη ρύμη του λόγου πέταξε έναν μεσαίου βεληνεκούς: «Και πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις γιατί πολλές φορές γίνεται κοπτοραπτική στα βίντεο, που δεν έχει σχέση με το περιεχόμενο»

Δ. Μάντζος: Ποτέ δεν συνέβη αυτό

Νεκταρία: «Το’ χετε κάνει εσείς το ίδιο το ΠΑΣΟΚ σ’ εμένα. Αφήστε το. Η Ομάδα Αλητείας κύριε Μάντζο. Αφήστε το».

Πού είναι το παράξενο; Ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ παρέμεινε ήρεμος, ατάραχος κι αμίλητος. Έχει το ΠΑΣΟΚ Ομάδα Αλητείας; Δεν το πιστεύω.

Σας φιλώ

Η Πυθία

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