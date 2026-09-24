Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

24/9/2026 6:30:00 πμ24/9/2026 1:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠΗΛΕΩΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΡΕΤΗΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ - ΚΙΜΩΝΟΣ - ΕΥΡΥΛΟΧΟΥ - ΑΛΚΜΗΝΗΣ396Κατασκευές
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ1050Λειτουργία
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΙΩΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1051Λειτουργία
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ 114, 110, 102 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1215Κατασκευές
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1034Λειτουργία
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1049Λειτουργία
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 81 - 91 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 87 - 93 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 87 - 93 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: ΑΓΓ.ΜΕΤΑΞΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 3:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΕΩΦ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ538Λειτουργία
24/9/2026 8:00:00 πμ24/9/2026 4:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΜΥΣΤΡΙΩΤΟΥ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ398Κατασκευές
24/9/2026 8:30:00 πμ24/9/2026 11:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ Ν093 - 95 από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ 88 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ1221Κατασκευές
24/9/2026 9:00:00 πμ24/9/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ έως κάθετο: ΛΙΒΑΔΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1224Λειτουργία
24/9/2026 9:00:00 πμ24/9/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΟΡΙΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΡΙΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54, 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ 26 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ1217Κατασκευές
24/9/2026 9:00:00 πμ24/9/2026 12:00:00 μμΠΑΙΑΝΙΑΣΠΑΙΑΝΙΑ:ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ2755Λειτουργία
24/9/2026 9:00:00 πμ24/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΧΙΛΕΩΣ ΝΟ45 από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ1223Κατασκευές
24/9/2026 10:00:00 πμ24/9/2026 2:00:00 μμΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 594Συντήρηση
24/9/2026 10:30:00 πμ24/9/2026 5:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΙΟΚΑΣΤΗΣ - ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΙΟΥ - ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΚΑΒΑΦΗ397Συντήρηση
24/9/2026 11:00:00 πμ24/9/2026 2:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ 31 από: 10:00 πμ έως: 15:00 μμ1222Κατασκευές
24/9/2026 11:30:00 πμ24/9/2026 2:00:00 μμΔΑΦΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ1218Κατασκευές
24/9/2026 12:00:00 μμ24/9/2026 3:00:00 μμΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΡΙΜΙΝΙ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ1219Κατασκευές
24/9/2026 2:00:00 μμ24/9/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΙΡΙΑΔΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1048Λειτουργία
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