Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (24/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|24/9/2026 6:30:00 πμ
|24/9/2026 1:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΠΗΛΕΩΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ - ΑΡΕΤΗΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ - ΚΙΜΩΝΟΣ - ΕΥΡΥΛΟΧΟΥ - ΑΛΚΜΗΝΗΣ
|396
|Κατασκευές
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|1050
|Λειτουργία
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ έως κάθετο: ΙΩΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1051
|Λειτουργία
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΡΙΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ απο κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ έως κάθετο: ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΣΤΗΡΑ έως κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΛΑΣΤΗΡΑ 114, 110, 102 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1215
|Κατασκευές
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΕΥΡΥΝΟΜΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΘΕΟΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΖΗΝΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1034
|Λειτουργία
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1049
|Λειτουργία
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 81 - 91 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 87 - 93 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 87 - 93 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ έως κάθετο: ΑΓΓ.ΜΕΤΑΞΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟ 16 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΕΩΦ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|538
|Λειτουργία
|24/9/2026 8:00:00 πμ
|24/9/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΜΥΣΤΡΙΩΤΟΥ - ΕΡΜΙΟΝΙΔΩΝ - ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ - ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|398
|Κατασκευές
|24/9/2026 8:30:00 πμ
|24/9/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ Ν093 - 95 από: 08:30 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ 88 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1221
|Κατασκευές
|24/9/2026 9:00:00 πμ
|24/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΗΣ απο κάθετο: ΛΑΜΙΑΣ έως κάθετο: ΛΙΒΑΔΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΙΑΘΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΗΣ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1224
|Λειτουργία
|24/9/2026 9:00:00 πμ
|24/9/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΡΙΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΟΡΙΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 54, 56 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ 26 από: 09:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1217
|Κατασκευές
|24/9/2026 9:00:00 πμ
|24/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΙΑΝΙΑΣ
|ΠΑΙΑΝΙΑ:ΛΕΩΦ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΚΟΡΩΠΙ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
|2755
|Λειτουργία
|24/9/2026 9:00:00 πμ
|24/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΧΙΛΕΩΣ ΝΟ45 από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1223
|Κατασκευές
|24/9/2026 10:00:00 πμ
|24/9/2026 2:00:00 μμ
|ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
|594
|Συντήρηση
|24/9/2026 10:30:00 πμ
|24/9/2026 5:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΙΟΚΑΣΤΗΣ - ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΙΟΥ - ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΚΑΒΑΦΗ
|397
|Συντήρηση
|24/9/2026 11:00:00 πμ
|24/9/2026 2:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΚΡΟΠΟΣ 31 από: 10:00 πμ έως: 15:00 μμ
|1222
|Κατασκευές
|24/9/2026 11:30:00 πμ
|24/9/2026 2:00:00 μμ
|ΔΑΦΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ απο κάθετο: ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΟΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1218
|Κατασκευές
|24/9/2026 12:00:00 μμ
|24/9/2026 3:00:00 μμ
|ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΡΙΜΙΝΙ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1219
|Κατασκευές
|24/9/2026 2:00:00 μμ
|24/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΔΑΙΔΑΛΙΔΩΝ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΙΡΙΑΔΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1048
|Λειτουργία
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