Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές - Μωρά, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες

Μία συλλογή αξέχαστων στιγμών και ιστορικών ομιλιών στις Γενικές Συνελεύσεις του ΟΗΕ

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Οι πιο αξέχαστες στιγμές - Μωρά, κοιμισμένοι σύνεδροι και μεγάλες κόντρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ομιλία του Φιντέλ Κάστρο το 1960 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ διήρκησε σχεδόν 4,5 ώρες και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ομιλία στην ιστορία της συνέλευσης.
  • Το 2025, οι κυλιόμενες σκάλες σταμάτησαν ξαφνικά κατά την άφιξη των Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στον ΟΗΕ, με τον πρόεδρο να κατηγορεί για σαμποτάζ χωρίς επιβεβαίωση.
  • Ο Ούγκο Τσάβες το 2006 προκάλεσε έντονη αντίδραση με την ειρωνική αναφορά του στον Τζορτζ Μπους και τη χρήση θρησκευτικών συμβολισμών στην ομιλία του.
  • Η Τζασίντα Άρντερν το 2018 έγινε η πρώτη αρχηγός κράτους που παρακολούθησε τη Γενική Συνέλευση συνοδεία της μικρής κόρης της.
  • Η αποχώρηση από την αίθουσα κατά την ομιλία του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ το 2012, λόγω αμφιλεγόμενων δηλώσεών του, σημειώθηκε από αντιπροσωπείες χωρών όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ και άλλες.
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Μωρά στα έδρανα, κοιμισμένοι σύνεδροι από τις πολύωρες ομιλίες, μεγάλες κόντρες αλλά και αστεία ευτράπελα έχουν καταγράψει ανά τις δεκαετίες οι κάμερες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η ιστορική ομιλία του ηγέτη της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο το 1960, ο οποίος μιλούσε επί 269 λεπτά, δηλαδή σχεδόν 4,5 ώρες. Η ομιλία αυτή έχει μείνει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη σε διάρκεια ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το περιστατικό το 2025 με τις κυλιόμενες σκάλες, τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ έκανε το γύρο του κόσμου. Όταν το προεδρικό ζεύγος βρισκόταν στην έδρα του ΟΗΕ ανέβηκε σε κυλιόμενες σκάλες οι οποίες ξαφνικά σταμάτησαν. Αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για σαμποτάζ και ζητούσε συλλήψεις, ενώ μάταια οι υπεύθυνοι εξηγούσαν ότι υπήρχε αυτόματος μηχανισμός ασφαλείας που είχε ενεργοποιηθεί.

Από τις ομιλίες που προκαλεί ακόμη και σήμερα ήταν αυτή του προέδρου της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες στη Γενική Συνέλευση το 2006. Ο Τσάβεζ ανέβηκε στο βήμα μία ημέρα μετά τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους Τζούνιορ και είπε με ειρωνικό ύφος: «Ο διάβολος ήρθε εδώ χθες, και ακόμα και σήμερα μυρίζει θειάφι αυτό το τραπέζι μπροστά στο οποίο στέκομαι τώρα». Στη συνέχεια ο Τσάβες έκανε τον σταυρό του και κοίταξε στον ουρανό σαν να επικαλείται την βοήθεια του θεού πριν ξεκινήσει με την ομιλία του.

Μία πολύ τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε το 2018 όταν η τότε πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν έγινε η πρώτη αρχηγός κράτους στην ιστορία του ΟΗΕ που παρακολούθησε την Γενική Συνέλευση μαζί με την τριών μηνών κόρη της. Η μικρούλα καθόταν στην αγκαλιά του πατέρα της την ώρα που η Άρντερν έδωσε την πρώτη ομιλία της στον ΟΗΕ.

Ο Γιάσερ Αραφάτ, ως επικεφαλής της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), εκφώνησε μία ιστορική ομιλία το 1974, καθώς ήταν ο πρώτος εκπρόσωπος μη κρατικής οργάνωσης που εμφανίστηκε στον ΟΗΕ. Στην ομιλία του ξεχώρισε η εμβληματική φράση: «Σήμερα ήρθα κρατώντας ένα κλαδί ελιάς και το όπλο του αγωνιστή της ελευθερίας. Μην αφήσετε το κλαδί της ελιάς να πέσει από το χέρι μου», συνδέοντας τον ένοπλο αγώνα για την απελευθέρωση των Παλαιστινίων με την προοπτική της ειρήνης.

Στις ομιλίες στη Γενική Συνέλευση οι ηγέτες πάντα θέλουν να τραβούν την προσοχή στα λεγόμενά τους. Γι' αυτό αρκετές φορές χρησιμοποιούν ακόμη και φωτογραφίες, όπως έκανε φέτος ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν ο οποίος έδειξε στη Γενική Συνέλευση φωτογραφία του εκλιπόντα ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ και θυμάτων του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Κάτι αντίστοχο είχε κάνει το 2012 και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος είχε εμφανιστεί με ένα σκίτσο μίας βόμβας προκειμένου να τονίσει το που έπρεπε να χαραχθεί η κόκκινη γραμμή προκειμένου το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η αποχώρηση από την αίθουσα θεωρείται σταθερή κίνηση όταν οι σύνεδροι διαφωνούν με τους ομιλητές ή θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Ένα παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στην ομιλία του Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, το 2012, ο οποίος αναφέρθηκε σε διάφορες θεωρίες συνομωσίας για την 11η Σεπτεμβρίου 2001 και το Ολοκαύτωμα. Στην αποχώρηση των ΗΠΑ συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες τις χώρες της ΕΕ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Κόστα Ρίκα.

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