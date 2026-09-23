Απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν από τον ΟΗΕ: Να επικαλείστε τον Χάρτη όταν τον εφαρμόζετε

Οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις τους, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν από τον ΟΗΕ: Να επικαλείστε τον Χάρτη όταν τον εφαρμόζετε
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατηγόρησε την Τουρκία για υποκρισία, επειδή επικαλείται το διεθνές δίκαιο αλλά ενεργεί αντίθετα στην Κύπρο.
  • Ο πρόεδρος της Κύπρου τόνισε ότι ο Ερντογάν πρέπει να εφαρμόζει τον Χάρτη του ΟΗΕ αν τον επικαλείται.
  • Η μοναδική αποδεκτή βάση για την επίλυση του κυπριακού είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.
  • Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε έτοιμος να επανεκκινήσει τις διαπραγματεύσεις από το 2017, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και με σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
  • Απορρίπτει τη διχοτόμηση του νησιού και καλεί τον Ερντογάν και τους Τουρκοκύπριους να επιδιώξουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για κοινό μέλλον ευημερίας.
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Για υποκρισία κατηγόρησε την Τουρκία ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Απευθύνθηκε και απάντησε προσωπικά στα όσα υποστήριξε στη Γενική Συνέλευση ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Άκουσα πολύ προσεκτικά την ομιλία του Προέδρου Ερντογάν χθες: αναφορές στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Εντούτοις, σε σχέση με την Κύπρο, η Τουρκία πράττει το ακριβώς αντίθετο. Μέγιστη υποκρισία», είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Και συνέχισε: «Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε επίσης εκτενή αναφορά στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις τους. Κύριε Ερντογάν, εάν επιθυμείτε να επικαλείστε τον Χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε».

Αναφορικά με το κυπριακό ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι μοναδική βάση συζήτησης παραμένει το πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα και κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επιστρέψει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει καθορίσει το πλαίσιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Το πλαίσιο αυτό, μιας Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα παραμένει η μοναδική βάση επί της οποίας πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική λύση. Παραμένω πλήρως προσηλωμένος στην επίτευξη μιας συνολικής λύσης», τόνισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Είμαι έτοιμος για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν διακοπεί το 2017, αξιοποιώντας το ουσιαστικό έργο που έχει ήδη επιτελεστεί, εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Η κοινή βάση υπάρχει: τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο, καθώς και το δίκαιο, οι αξίες και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

«Η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Δεν μπορεί και δεν θα είναι αυτό το μέλλον της πατρίδας και του λαού μου. Ποτέ. Η αποφασιστικότητά μας να επανενώσουμε το νησί μας είναι ακλόνητη. Συνεπώς, καλώ τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μου να αντιληφθούν το κοινό μας μέλλον ως μια μοναδική ευκαιρία για ευημερία. Και καλώ τον πρόεδρο Ερντογάν να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ», υπογράμμισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

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