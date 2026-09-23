Τουρκία: Συνελήφθη ιδρυτής χρηματιστηριακής για το σκάνδαλο των funds

Η υπόθεση, που εξανέμισε τις αποταμιεύσεις εκατοντάδων χιλιάδων επενδυτών στην Τουρκία, εγείρει ερωτήματα για το γιατί οι τουρκικές εποπτικές αρχές δεν παρενέβησαν νωρίτερα, τονίζεται σε δημοσίευμα των βρετανικών FT 

Δημήτρης Μάνωλης

Τουρκία: Συνελήφθη ιδρυτής χρηματιστηριακής για το σκάνδαλο των funds
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθη ο ιδρυτής της χρηματιστηριακής Tera Yatırım και μέλη του διοικητικού συμβουλίου για σκάνδαλο Ponzi ύψους 18 δισ. δολαρίων που επηρεάζει πάνω από 455.000 επενδυτές στην Τουρκία.
  • Η υπόθεση προκαλεί ερωτήματα για την καθυστερημένη παρέμβαση των τουρκικών εποπτικών αρχών, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.
  • Έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία και επιβλήθηκαν περιορισμοί σε συγγενείς των εμπλεκόμενων, ενώ ερευνώνται μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό.
  • Το σκάνδαλο δεν έχει προκαλέσει ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση, με σταθεροποίηση του βασικού δείκτη BIST 100 και αύξηση καταθέσεων σε τουρκικές λίρες.
  • Αποκαλύφθηκε ότι πολλά funds λειτουργούσαν με αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό αγορών μετοχών χαμηλής ρευστότητας, παρόμοιο με σχήμα Ponzi.
Snapshot powered by AI

Η Τουρκία συνέλαβε τον ιδρυτή επενδυτικής χρηματιστηριακής εταιρείας που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός φερόμενου σχήματος Ponzi ύψους 18 δισ. δολαρίων, το οποίο έχει εξανεμίσει τις αποταμιεύσεις εκατοντάδων χιλιάδων επενδυτών και έχει προκαλέσει ερωτήματα για το γιατί οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές δεν κινήθηκαν νωρίτερα ώστε να το σταματήσουν, επισημαίνεται σε δημοσίευμα των βρετανικών Financial Times.

Ο Εμρέ Τεζμέν, πρόεδρος της Tera Yatırım, συνελήφθη νωρίς το πρωί της Τετάρτης μαζί με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Κερέμ Αλκίν και Εμρέ Αλκίν, σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Κερέμ Αλκίν διετέλεσε πρεσβευτής της Τουρκίας στον ΟΟΣΑ από το 2021 έως το 2024 και στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στα διοικητικά συμβούλια της κρατικά ελεγχόμενης Halkbank και του τουρκικού κρατικού επενδυτικού ταμείου. Ο αδελφός του, Εμρέ Αλκίν, γνωστός οικονομολόγος, εμφανίζεται συχνά ως σχολιαστής στην τηλεόραση και είναι επίσης πρύτανης του Πανεπιστημίου Topkapı της Κωνσταντινούπολης.

Δύο ακόμη στελέχη προφυλακίστηκαν εν αναμονή της δίκης τους, στο πλαίσιο της έρευνας για διακεκριμένη απάτη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η έκταση του σκανδάλου έγινε σαφής την περασμένη Τετάρτη, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας, η SPK, ανακοίνωσε ότι η υπόθεση έχει επηρεάσει περισσότερους από 455.000 επενδυτές, οι οποίοι κατείχαν συμμετοχές σε 131 επενδυτικά κεφάλαια με συνολικά περιουσιακά στοιχεία περίπου 18 δισ. δολαρίων. Τα κεφάλαια αυτά βρίσκονται πλέον σε διαδικασία εκκαθάρισης.

«Θεού θέλοντος, τα απαραίτητα βήματα θα γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση των αδικιών», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «παρακολουθεί στενά την έρευνα».

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία στελεχών χρηματοοικονομικών εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση και έχουν επιβάλει περιορισμούς στις συναλλαγές των συζύγων και στενών συγγενών τους, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Καθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με το σκάνδαλο μετέφεραν εκατομμύρια δολάρια σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει επίσης στοιχεία για μεταφορές χρημάτων και κρυπτονομισμάτων στο εξωτερικό από το 2024 και μετά.

Η υπόθεση ξεσπά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος έχει επιδιώξει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην οικονομική διαχείριση της Τουρκίας. Μέχρι στιγμής, πάντως, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι το σκάνδαλο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρύτερη χρηματοπιστωτική κρίση.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης BIST 100 φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί μετά την πτώση κατά 8% που σημείωσε την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι εγχώριοι επενδυτές, υπό το κράτος πανικού, έσπευσαν να αγοράσουν ξένο νόμισμα ή χρυσό.

Αντίθετα, οι καταθέσεις σε τουρκικές λίρες αυξήθηκαν κατά 12 δισ. δολάρια την εβδομάδα έως τις 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Goldman Sachs.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον ολοένα και περισσότερο στο γιατί οι εποπτικές αρχές δεν παρενέβησαν νωρίτερα για να αποτρέψουν την κρίση, η οποία ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα όταν ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ικανοποίηση αιτημάτων εξαγοράς από επενδυτές.

Πολλά από τα funds είχαν συγκεντρώσει σημαντικό μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε μετοχές χαμηλής ρευστότητας, οι τιμές των οποίων αυξάνονταν απότομα όταν τα ίδια τα κεφάλαια προχωρούσαν σε αγορές τους.

Οι υψηλότερες τιμές των μετοχών ενίσχυαν στη συνέχεια τις αποδόσεις που εμφάνιζαν τα funds, προσελκύοντας νέα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την αγορά των ίδιων ή συναφών μετοχών. Επρόκειτο για έναν αυτοτροφοδοτούμενο μηχανισμό, τον οποίο ο Γκιουρλέκ έχει παρομοιάσει με σχήμα Ponzi.

Επιστολή που είχε αποστείλει τον Φεβρουάριο του 2025 ο επικεφαλής εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης προς την SPK και ήρθε αυτή την εβδομάδα στο φως δείχνει ότι οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει να διερευνηθούν ασυνήθιστες χρηματιστηριακές συναλλαγές του Μουχαμέντ Γιαρίζ, του 28χρονου προέδρου της Pusula Portföy, ενός από τα επενδυτικά κεφάλαια που εμπλέκονται πλέον στην υπόθεση.

Ο Ραμαζάν Μπασάκ, πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας διερεύνησης χρηματοοικονομικών εγκλημάτων Masak, έχει επίσης δηλώσει ότι είχε προειδοποιήσει επανειλημμένως τις αρχές για ύποπτες συναλλαγές, αλλά οι προειδοποιήσεις του δεν εισακούστηκαν.

Ο Μπασάκ είχε συλληφθεί τον Απρίλιο με την κατηγορία της διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών μέσω δύο αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία από αυτές αμφισβητούσε κατά πόσο ήταν ρεαλιστική η απόδοση ύψους 10.128% που είχε αναφέρει ένα fund.

«Προειδοποιήσαμε τόσες πολλές φορές, αλλά δεν ελήφθη κανένα μέτρο», δήλωσε ο Μπασάκ σε διαδικτυακή συνέντευξη αυτή την εβδομάδα.

«Χωρίς πολιτική και γραφειοκρατική στήριξη από υψηλότερα επίπεδα, η υλοποίηση τέτοιων οργανωμένων επιχειρήσεων απλώς δεν είναι δυνατή», ισχυρίστηκε.

Πηγή: FT

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:05ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Χριστοδουλίδη στον Ερντογάν από τον ΟΗΕ: Να επικαλείστε τον Χάρτη όταν τον εφαρμόζετε – Μέγιστη υποκρισία

20:00ΥΓΕΙΑ

Η χαμηλή οστική πυκνότητα συνδέεται με τη γνωστική έκπτωση - Έρευνα

19:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Telegraph: Κατέρρευσαν οι συνομιλίες για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ιδρυτής χρηματιστηριακής για το σκάνδαλο των funds

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε ομογενείς: Ψηφίστε από όπου μένετε - Ελπίζω να είμαι μαζί σας και του χρόνου

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Νατζμέ Αμινί: «Θυμηθείτε το όνομά μου, ίσως να μην μπορέσω να μιλήσω ξανά» - Η φωνή της Ιρανής φοιτήτριας περιμένοντας την εκτέλεση

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Καναδά

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύντροφό της - «Την χτύπησε με μπουνιές και με τάβλα κρεβατιού»

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου χτυπήθηκε από τορπίλη κοντά στο Ομάν

19:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Πακέτα με 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ ξετρύπωσαν οι έλεγχοι του ΔΕΟΣ

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Άνδρας κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους - Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Μόνιμη απειλή για τη Μέση Ανατολή το Ιράν και οι συμμαχικές του ομάδες

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Τεστ αντοχής στα καταφύγια για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια

18:54LIFESTYLE

Η κόρη του Paul Walker μεγάλωσε και μάγεψε στη Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν έγγραφα που καταρρίπτουν το άλλοθι του Χίτλερ για τον θάνατο της ανιψιάς του 

18:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Στο «στόχαστρο» οι τράπεζες -  Η εικόνα στον FTSE 25

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ προσκαλούν τον Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:12ΕΛΛΑΔΑ

SMS επιστράτευσης από το GOVGR: Γιατί έφτασε σε χιλιάδες κινητά - Τι σημαίνει και τι αλλάζει

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Άνδρας κρατά όμηρο τη γυναίκα του μέσα στο σπίτι τους - Ενδέχεται να οπλοφορεί

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Μέρες φθινοπώρου από τα πάλιά - Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία, πού θα βρέξει

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο διευθυντής της Νευρολογικής του 424 - Κλείδωσε για να αλλάξει ρούχα και κατέρρευσε

18:54LIFESTYLE

Η κόρη του Paul Walker μεγάλωσε και μάγεψε στη Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

10:39LIFESTYLE

Ο ανιψιός του Γιώργου Μαζωνάκη συγκινεί το διαδίκτυο ερμηνεύοντας το «Ώρες Μικρές» - «Το DNA συνεχίζεται»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

«Αφιερωμένο σε σένα ό,τι κάνω»: Συγκλονιστικός ο επικήδειος του αδερφού της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Βίαιες σκηνές στη Μαδρίτη: Η έξωση μιας 87χρονης που ξεσήκωσε τη χώρα

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς γύρισαν σπίτι με το νεκρό μωρό στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου - Το νοσοκομείο αρνήθηκε την «ακριβή» μεταφορά 

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας με μεγάλη δυναμική - Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική

19:38ΚΟΣΜΟΣ

Νατζμέ Αμινί: «Θυμηθείτε το όνομά μου, ίσως να μην μπορέσω να μιλήσω ξανά» - Η φωνή της Ιρανής φοιτήτριας περιμένοντας την εκτέλεση

12:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Η πρώτη θέση κρίθηκε στον πόντο

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Τι δείχνει το GFS για το Σαββατόβραδο

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύντροφό της - «Την χτύπησε με μπουνιές και με τάβλα κρεβατιού»

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε ομογενείς: Ψηφίστε από όπου μένετε - Ελπίζω να είμαι μαζί σας και του χρόνου

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Δεν προαυλίζεται - Με ποιες μοιράζεται το κελί, ζητά να επισκευάσουν τις ζημιές της Ειρήνης Μουρτζούκου

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για πρώτη φορά: Ανιχνεύθηκαν ραδιοσήματα που προέρχονται απευθείας από έναν εξωπλανήτη, 63,4 έτη φωτός μακριά

09:22WHAT THE FACT

Τέλος τα κλασικά air fryer - Αυτή είναι η συσκευή που θα αντικαταστήσει σε όλες τις κουζίνες

17:03ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση για την άλωση της Τριπολιτσάς: «Η ελληνική σφαγή δεν θα ξεχαστεί ποτέ» - Βίντεο με AI και οχετός κατά του Κολοκοτρώνη

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης στη Μεταμόρφωση η κηδεία της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα - Η επιθυμία της οικογένειάς της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ