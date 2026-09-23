Φινλανδία: Τεστ αντοχής στα καταφύγια για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια

Snapshot Η Φινλανδία πραγματοποίησε για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια τεστ αντοχής στα καταφύγια πολιτικής άμυνας με χρήση εκρηκτικών.

Η άσκηση έγινε στο Ροβανιέμι, κοντά στα ρωσικά σύνορα, με στόχο την αξιολόγηση της αντοχής των καταφυγίων σε σύγχρονες απειλές πολέμου.

Η Φινλανδία διαθέτει περίπου 50.500 καταφύγια με χωρητικότητα 4,8 εκατομμυρίων ατόμων, σχεδόν ίση με τον πληθυσμό της χώρας.

Το 2023 η Φινλανδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, ενισχύοντας τις προετοιμασίες της για εθνική ασφάλεια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου διεξήχθη η άσκηση «Shelter 2026» με συμμετοχή περισσότερων από 2.000 ατόμων για αντιμετώπιση πυραυλικών, κυβερνοεπιθέσεων και διαταραχών σε κρίσιμες υποδομές. Snapshot powered by AI

Σε τεστ αντοχής των καταφυγίων πολιτικής άμυνας σε εκρήξεις προχώρησε η Φινλανδία για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν εκρηκτικά προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα καταφύγια μπορούν να αντέξουν στις απειλές ενός σύγχρονου πολέμου.

Οι ασκήσεις διεξήχθησαν στην περιοχή του Ροβανιέμι, μιας πόλης στον άκρο βορρά της Φινλανδίας, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. «Στόχος ήταν η ανάπτυξη του φινλανδικού συστήματος καταφυγίων πολιτικής άμυνας, η αξιοποίηση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την Ουκρανία και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της πολιτικής άμυνας», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Φινλανδίας.

«Οι δοκιμές με εκρηκτικά παρέχουν τη διαβεβαίωση ότι οι λύσεις πολιτικής άμυνας της Φινλανδίας είναι αποτελεσματικές και απέναντι στις απειλές του σύγχρονου πολέμου», τόνισε το υπουργείο. Και πρόσθεσε: «Παρόμοιες δοκιμές είχαν διεξαχθεί για τελευταία φορά το 1992».

Φινλανδοί στρατιώτες μετρούν τα επίπεδα ακτινοβολίας σε ένα καταφύγιο στο Κουόπιο της Φινλανδίας, κατά τη διάρκεια άσκησης πολιτικής άμυνας. 2 Σεπτεμβρίου 2026. AP

Η Φινλανδία έχει χερσαία σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία και έχει εντείνει τις προετοιμασίες της στον τομέα της ασφάλειας από το 2022 και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το 2023 η χώρα προσχώρησε στο ΝΑΤΟ τερματίζοντας δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας.

Η χώρα διαθέτει ένα εκτεταμένο σύστημα πολιτικής άμυνας, το οποίο θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο προηγμένα και υποδειγματικά μοντέλα στον κόσμο, από τότε που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Διαθέτει περίπου 50.500 καταφύγια με χωρητικότητα περίπου 4,8 εκατομμυρίων ατόμων, σε σύγκριση με έναν πληθυσμό που ξεπερνά ελαφρώς τα 5,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία των φινλανδικών αρχών.Να σημειωθεί ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αρχές της Φινλανδίας διεξήγαγαν την διήμερη άσκηση «Shelter 2026», μία από τις μεγαλύτερες ασκήσεις πολιτικής άμυνας στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι κεντρική πόλη Κουόπιο πήραν μέρος στην άσκηση προκειμένου να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση πυραυλικών επιθέσεων, κυβερνοεπιθέσεων και διαταραχών σε κρίσιμες υποδομές.