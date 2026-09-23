Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από την Αλεξανδρούπολη

Ο 14χρονος έχει ύψος 1.78 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από την Αλεξανδρούπολη
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  • Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη.
  • Ο 14χρονος εξαφανίστηκε την Τρίτη 22/9 και υπάρχει πιθανότητα να κινδυνεύει η ζωή του.
  • Έχει ύψος 1,78 μ., είναι αδύνατος με καστανά μαλλιά και μάτια, και φορούσε λευκή ζακέτα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
  • Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000, τα αστυνομικά τμήματα ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app.
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Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 14χρονου την Τετάρτη (23/9) από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη.

Πρόκειται για τον Χ.Μ., ο οποίος εξαφανίστηκε την Τρίτη (22/9) και ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο 14χρονος έχει ύψος 1.78 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή ζακέτα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

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Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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