ΗΠΑ: Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση

Ο πρώην παραγωγός οσκαρικών ταινιών του Χόλιγουντ είχε επίσης καταδικαστεί ξεχωριστά στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2022 για βιασμό και δύο πράξεις σεξουαλικής επίθεσης που συνδέονταν με επίθεση το 2013 σε βάρος Ιταλίδας ηθοποιού και μοντέλου - Η καταδίκη του ήρθε σχεδόν έξι χρόνια μετά την πρώτη δίκη του, το 2020, στο αποκορύφωμα του κινήματος #MeToo 

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, μεγιστάνας του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάισταϊν παρακάλεσε για «έλεος» την Τετάρτη, προτού δικαστήριο του Μανχάταν τού επιβάλει ποινή 15 ετών κάθειρξης, την ώρα που οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι φέρεται να σχεδίαζε να καταβάλει 1,75 εκατ. δολάρια σε podcaster, πριν από την τελευταία του δίκη, προκειμένου να δυσφημίσει τα θύματά του.

Καταδικάστηκε ως ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Μίριαμ Χέιλι, πρώην βοηθού παραγωγής του «Project Runway».

Ο Γουάινσταϊν, ο οποίος είχε δηλώσει αθώος στην κατηγορία της εγκληματικής σεξουαλικής πράξης πρώτου βαθμού, εμφανίστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου στο κέντρο του Μανχάταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, με τα χέρια του δεμένα στο κάθισμα.

Σε δήλωση για τον αντίκτυπο που είχε το έγκλημα στη ζωή της, η οποία διαβάστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου, η Χέιλι ανέφερε ότι ο Γουάινσταϊν «καταχράστηκε τη θέση και την εξουσία του», προκαλώντας «καταστροφικές συνέπειες στη ζωή και την ασφάλειά μου».

«Για μένα, αυτή είναι μια ισόβια καταδίκη», είπε η Χέιλι.

Ο Γουάινσταϊν πήρε επίσης τον λόγο ενώπιον του δικαστηρίου, αρνούμενος εκ νέου τις κατηγορίες σε βάρος του, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από «οποιονδήποτε μπορεί να πλήγωσα με τις πράξεις μου».

«Δεν είμαι τέλειος άνθρωπος», είπε, «αλλά είμαι ένας άνθρωπος που έχει κάνει λάθη». Αργότερα πρόσθεσε: «Δεν είμαι βίαιος άνθρωπος».

«Πραγματικά αισθάνομαι μεταμέλεια για τη Μίριαμ Χέιλι», υποστήριξε ο Γουάινσταϊν, ο οποίος μεταφέρθηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι δικηγόροι του τον περιέγραψαν ως «έναν πολύ άρρωστο άνθρωπο», του οποίου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της κράτησής του στο Rikers Island.

Ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ άσκησε δριμεία κριτική στον Γουάινστιν πριν ανακοινώσει την ποινή.

«Πήρατε με τη βία αυτό που θέλατε και δεν αναλάβατε ποτέ την ευθύνη», είπε στον πρώην ισχυρό άνδρα της βιομηχανίας του θεάματος.

Ο Φάρμπερ διευκρίνισε ότι μετά την ολοκλήρωση της 15ετούς ποινής φυλάκισης, ο Γουάινστιν θα τεθεί υπό επιτήρηση για πέντε χρόνια, ενώ θα υποχρεωθεί να εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η καταδίκη της Τετάρτης ήρθε έπειτα από μια μακρά ακολουθία δικών, εφέσεων και δικαστικών διαδικασιών που έχουν κρατήσει τον Γουάινστιν πίσω από τα κάγκελα από τη σύλληψή του το 2018, μια υπόθεση που αποτέλεσε ένα από τα κομβικά γεγονότα του κινήματος #MeToo.

Πριν από την ανακοίνωση της ποινής, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι διαθέτουν ηχογραφημένες συνομιλίες στις οποίες ο Γουάισταϊν φέρεται να προσφέρει 1,75 εκατ. δολάρια σε podcaster για να δημοσιεύσει βίντεο με μάρτυρες, με στόχο, όπως ανέφεραν, «να επηρεάσει τη δεξαμενή των υποψήφιων ενόρκων και να φθάσει στους ενόρκους πριν και μετά τη δίκη».

Η εισαγγελέας Νικόλ Μπλούμπεργκ δεν κατονόμασε τον podcaster.

Ωστόσο, η Κάντας Όουενς είχε κυκλοφορήσει το 2025 σειρά podcast με τίτλο «Harvey Speaks», στην οποία περιλαμβάνονταν βίντεο του Γουάισταϊν από το Rikers Island.

Ο πρώην επικεφαλής της Miramax αντιμετώπιζε ποινή έως και 25 ετών φυλάκισης για την κατηγορία για την οποία κρίθηκε ένοχος.

Οι εισαγγελείς του Μανχάταν είχαν, πάντως, καταστήσει σαφές ότι θα ζητούσαν ποινή 20 ετών, επικαλούμενοι τη «σημαντική βλάβη» που προκάλεσαν οι πράξεις του στη Χέιλι.

Μια δικαστική περιπέτεια έξι ετών

Ο Γουάινστιν είχε αρχικά καταδικαστεί το 2020 για βιασμό τρίτου βαθμού σε υπόθεση που αφορούσε την πρώην επίδοξη ηθοποιό Τζέσικα Μαν και για εγκληματική σεξουαλική πράξη πρώτου βαθμού σε βάρος της Χέιλι.

Του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 23 ετών.

Ωστόσο, η καταδίκη του ακυρώθηκε το 2024 από εφετείο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και δικαστής διέταξε τη διεξαγωγή νέας δίκης.

Τον Ιούνιο του 2025, ο Γουάισταϊν κρίθηκε εκ νέου ένοχος για εγκληματική σεξουαλική πράξη πρώτου βαθμού σε βάρος της Χέιλι, η οποία κατέθεσε ότι το 2006 την εξανάγκασε σε στοματικό σεξ μέσα στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.

Το ίδιο σώμα ενόρκων τον αθώωσε από ξεχωριστή κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης, που αφορούσε καταγγελίες της πρώην μοντέλου Κάγια Σόκολα.

Οι ένορκοι στη δεύτερη δίκη του Γουάισταϊν στη Νέα Υόρκη δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε απόφαση όσον αφορά την κατηγορία που συνδεόταν με την καταγγελία της Μαν. Και τρίτη δίκη για την ίδια υπόθεση κατέληξε επίσης χωρίς ετυμηγορία.

Στα τέλη Ιουνίου, οι εισαγγελικές αρχές αποφάσισαν να μην παραπέμψουν την υπόθεση της Μαν σε τέταρτη δίκη.

Ξεχωριστή καταδίκη στο Λος Άντζελες

Ο Γουάινστιν είχε επίσης καταδικαστεί ξεχωριστά στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο του 2022 για βιασμό και δύο πράξεις σεξουαλικής επίθεσης που συνδέονταν με επίθεση το 2013 σε βάρος Ιταλίδας ηθοποιού και μοντέλου.

Τον Φεβρουάριο του 2023, δικαστής στο Λος Άντζελες του επέβαλε ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Ωστόσο, πρόκειται να του επιβληθεί νέα ποινή στο Λος Άντζελες, αφού εφετείο ακύρωσε την αρχική καταδίκη ως προς το σκέλος της ποινής.

Ο πρώην παραγωγός και διανομέας κινηματογραφικών ταινιών αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι οι σεξουαλικές του επαφές ήταν συναινετικές.

Συνολικά, περισσότερες από 80 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Γουάινστιν για σεξουαλική επίθεση ή παρενόχληση.

Από την παντοδυναμία στο Χόλιγουντ στην πτώση

Ο Γουάινστιν υπήρξε κάποτε μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες στο Χόλιγουντ.

Η Miramax, η πρώτη εταιρεία διανομής που δημιούργησε, κυκλοφόρησε εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες όπως τα «Clerks» και «Pulp Fiction».

Ο ίδιος κέρδισε Όσκαρ ως παραγωγός της ταινίας «Shakespeare in Love», ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2010 η δεύτερη εταιρεία διανομής του κατέγραψε διαδοχικές νίκες στην κατηγορία καλύτερης ταινίας με το «The King’s Speech» και το «The Artist».

Η κυριαρχία του, όμως, κατέρρευσε το 2017, όταν οι New York Times και το New Yorker δημοσίευσαν αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για ένα φερόμενο μακροχρόνιο μοτίβο σεξουαλικής παρενόχλησης και επιθέσεων.

Το πρώτο κύμα καταγγελιών εναντίον του το 2017 έδωσε τεράστια ώθηση στο κίνημα #MeToo, το οποίο έφερε στο προσκήνιο τη σεξουαλική κακοποίηση από ισχυρά πρόσωπα σε προβεβλημένους επαγγελματικούς χώρους.

Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση της υγείας του Γουάισταϊν έχει εμφανώς επιδεινωθεί και έχει αντιμετωπίσει σειρά ιατρικών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων καρκίνο του μυελού των οστών, νεφρική νόσο και διαβήτη.

Κρατείται στην πτέρυγα κρατουμένων του νοσοκομείου Bellevue και θα παραμείνει εκεί έως ότου μεταφερθεί σε πολιτειακή φυλακή.

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