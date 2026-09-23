Ρούμπιο: Μόνιμη απειλή για τη Μέση Ανατολή το Ιράν και οι συμμαχικές του ομάδες

Snapshot Ο βασικός στόχος των ΗΠΑ παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο.

Υπάρχει ομόφωνη συμφωνία για την απελευθέρωση και ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, που είναι ζωτικής σημασίας για τη διέλευση πετρελαίου.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την περιοχή για να διατηρηθεί η ελεύθερη διέλευση στα Στενά.

Οι ΗΠΑ συνεργάζονται στενά με χώρες της Μέσης Ανατολής που υποστηρίζουν τους οικονομικούς περιορισμούς εναντίον του Ιράν λόγω απειλών στην εδαφική τους ακεραιότητα.

Η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν απαιτεί χρόνο και διαμεσολάβηση, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει ανοιχτότητα σε μια τέτοια συμφωνία. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Εξωτερικών την ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σχολίασε την κατάσταση με το Ιράν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς και το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας.

Σχετικά με τις αποφάσεις των ΗΠΑ για την κατάσταση τη Μέση Ανατολή, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχει ομόφωνη συμφωνία ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν και να είναι ελεύθερα από επιθέσεις. Σχολίασε ότι το νότιο τμήμα στο οποίο βρίσκονται οι δυνάμεις του Ναυτικού των ΗΠΑ, είναι ανοιχτό χάρη στην επέμβασή τους και χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου διέρχονται από το σημείο καθημερινά.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να αμύνονται στην περιοχή προκειμένου τα Στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Πρόσθεσε παράλληλα ότι βαθιά προβληματική η κατάσταση με τους Χούθι στην Υεμένη, ενώ ανέφερε ότι όλες οι χώρες της περιοχής στηρίζουν τους οικονομικούς περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν για πολλούς λόγους.

Όπως δήλωσε, οι χώρες αυτές βιώνουν ευθεία απειλή της εδαφικής τους ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας τους εξαιτίας του Ιράν ή συμμάχων τους, όχι μόνο τους τελευταίους μήνες, αλλά εδώ και πολλά χρόνια. Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται στενά με αυτές τις χώρες, λόγω της θέσης τους η οποία είναι ιδιαίτερα βοηθητική στο οικονομικό και επιχειρησιακό μέτωπο.

Τέλος, τόνισε ότι το βασικότερο ζήτημα το οποίο είναι κοινώς αποδεκτό είναι ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σχολίασε παράλληλα πως μία συμφωνία με το Ιράν δεν θα γίνει σε μία συνέντευξη τύπου, καθώς απαιτεί αρκετή προσπάθεια και επικοινωνία μέσω των διαμεσολαβητών. Ανέφερε όμως ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε μία συμφωνία με το Ιράν.

Ωστόσο, όσο η Τεχεράνη επιμένει στην απόκτηση πυρηνικού όπλου και στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και την υποστήριξη της τρομοκρατίας τότε «θα έχουμε πολλά προβλήματα», ανέφερε. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μία σειρά από επιλογές, όπως κάποιες από αυτές που έχει ήδη χρησιμοποιήσει, οι οποίες περιλαμβάνουν σοβαρές οικονομικές κυρώσεις. Παράλληλα, έχει και στρατιωτικές επιλογές, για τις οποίες δεν θα αναφερθώ», δήλωσε ο Ρούμπιο.

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