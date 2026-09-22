Συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στον ΟΗΕ: Ενδείξεις για διπλωματική διέξοδο μετά το τρίωρο τετ-α-τετ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε συνομιλίες τριών ωρών με ιρανική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη, ανοίγοντας παράθυρο διπλωματικής διέξοδου.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «πολύ καλή» και συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Τραμπ έθεσε στο Ιράν το δίλημμα μεταξύ «πιθανής αναγέννησης» και «απόλυτου αφανισμού» μετά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Τραμπ πρότεινε προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για να συγκρατηθούν οι τιμές καυσίμων στην εγχώρια αγορά, προκαλώντας διχασμό μεταξύ των Ρεπουμπλικανών. Snapshot powered by AI

Αιφνιδιαστική τροπή λαμβάνει το διπλωματικό σκηνικό στη Νέα Υόρκη, καθώς η απευθείας επαφή Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αξιολογείται ήδη ως μια δυνητικά καθοριστική εξέλιξη.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούσαν μέχρι την τελευταία στιγμή σιγή ιχθύος. Απέφευγαν επίμονα να ξεκαθαρίσουν αν μια τέτοια συνάντηση βρισκόταν έστω στα σκαριά. Τελικά όμως, οι νύξεις ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας άνοιξαν εκ νέου επιβεβαιώθηκαν. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί κατά την ομιλία του στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ότι υπήρχαν συζητήσεις σε εξέλιξη.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο βάρος αν αναλογιστεί κανείς τη σκληρή ρητορική των προηγούμενων εβδομάδων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωνε τότε πως η Τεχεράνη έκανε ανοίγματα προς την Ουάσινγκτον αναζητώντας διαπραγματεύσεις. Ο ίδιος επέμενε κατηγορηματικά ότι δεν εμπιστευόταν τους Ιρανούς να τηρήσουν τον λόγο τους, προσθέτοντας πως οποιοσδήποτε διάλογος αποτελούσε απλώς χάσιμο χρόνου. Τώρα, η ύπαρξη ενός ανοιχτού διαύλου μαρτυρά ότι μπορεί – και το «μπορεί» διατυπώνεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη – να πλησιάζει το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Τρίωρο τετ-α-τετ και τελεσίγραφο

Λίγο πριν καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε μια συνομιλία τριών ωρών με την ηγεσία της ιρανικής αντιπροσωπείας. Χαρακτήρισε το ραντεβού «πολύ καλό».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Όπως ανακοινώθηκε, οι επαφές με τα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας διεξήχθησαν την Τρίτη.

Περιγράφοντας την επόμενη ημέρα της χώρας μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον της, ο Τραμπ έθεσε ένα ευθύ δίλημμα: το Ιράν έχει μπροστά του είτε την «πιθανή αναγέννηση» είτε τον «απόλυτο αφανισμό».

Απαγορεύσεις εξαγωγής diesel στο τραπέζι

Ταυτόχρονα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε άλλο ένα μέτωπο στο εσωτερικό της χώρας του, ζητώντας προσωρινή απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Η πρόταση αυτή έχει ήδη διχάσει τους Ρεπουμπλικανούς στη Γερουσία. Υποστηρικτές της κίνησης, όπως ο γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ από την Αϊόβα και ο ηγέτης της πλειοψηφίας Τζον Θουν από τη Νότια Ντακότα, τη θεωρούν αποτελεσματικό εργαλείο για να αναχαιτιστεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων στην εγχώρια αγορά.

«Το ζήτησα κι αυτό. Είπα, "ας μην εξάγουμε το ντίζελ". Παράγουμε άφθονο ντίζελ», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Εξήγησε μάλιστα τη λογική του: «Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει ελαφρώς και την απλή βενζίνη για τα αυτοκίνητα, γιατί όταν κάνεις κάτι τέτοιο, υπάρχει μια ροή. Είναι θέμα ισορροπίας».

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