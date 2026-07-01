OHE: «Καμπανάκι» για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης – Τι αναφέρει έκθεση

Τα τεράστια δυνητικά οφέλη αλλά και οι μεγάλοι κίνδυνοι από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης καταγράφονται σε έκθεση του ΟΗΕ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

OHE: «Καμπανάκι» για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης – Τι αναφέρει έκθεση
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει σημαντικά οφέλη αλλά και σοβαρούς κινδύνους, όπως επισημαίνει η πρώτη ανεξάρτητη έκθεση επιστημονικής επιτροπής του ΟΗΕ.
  • Η ικανότητα των κυβερνήσεων να ελέγχουν την ΤΝ υστερεί σημαντικά σε σχέση με την ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας και την ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων.
  • Υπάρχουν αυξανόμενοι κίνδυνοι παραπλανητικής συμπεριφοράς και δυνητικής καταστροφικής βλάβης από την ΤΝ, είτε από λάθος είτε από κακόβουλους χρήστες.
  • Η χρήση της ΤΝ είναι συγκεντρωμένη κυρίως στις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ η υιοθέτησή της σε αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει περιορισμένη και ανομοιόμορφη.
  • Η ΤΝ προκαλεί προκλήσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή, την πνευματική υγεία και τη διακυβέρνηση, ενώ επιτείνει την κυκλοφορία επιβλαβούς περιεχομένου και τη διάβρωση της δημόσιας εμπιστοσύνης.
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Η ταχεία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέρει τεράστια δυνητικά οφέλη σε χώρες και λαούς σε όλο τον κόσμο, όμως εγείρει ταυτόχρονα μεγάλους κινδύνους, ανέφεραν σήμερα 40 κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί στην πρώτη έκθεση μίας ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής του ΟΗΕ για την τεχνολογία αυτή.

Η έκθεση, που θα παρουσιαστεί στις κυβερνήσεις σε μια εναρκτήρια σύνοδο του Παγκόσμιου Διαλόγου του ΟΗΕ για τη Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις 6-7 Ιουλίου στη Γενεύη, αποτελεί την πρώτη παγκόσμια, ανεξάρτητη επιστημονική αποτίμηση της ΤΝ, με μία πληρέστερη, περιεκτική έκθεση να σχεδιάζεται για την επόμενη χρονιά.

Τα μέλη της επιτροπής επελέγησαν από όλες τις περιοχές του κόσμου και υπηρετούν τριετή θητεία, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις, θεσμούς ή εταιρίες.

Το Reuters παρουσιάζει μερικές λεπτομέρειες από την προκαταρκτική έκθεση:

- Οι διαμορφωτές πολιτικής χρειάζονται επιστημονικά στοιχεία για να κυβερνήσουν την ΤΝ, αλλά οι δυνατότητές της πηγαίνουν πιο γρήγορα από την επιστημονική κατανόηση και την ικανότητα των κυβερνήσεων να προσαρμόζονται, με λίγες διαθέσιμες μεθόδους για τον έλεγχο σε αυτόνομων υψηλό βαθμο συστημάτων ΤΝ.

- Ο συμπρόεδρος της επιτροπής Γιούσουα Μπένζιο σημείωσε αυξανόμενα στοιχεία παραπλανητικής συμπεριφοράς ΤΝ και είπε ότι η επιστήμη δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ΤΝ δεν θα προκαλέσει καταστροφική βλάβη «είτε από μόνη της είτε λόγω κακόβουλων χρηστών» καθώς οι ικανότητες αυξάνονται.

- «Τα δυνητικά οφέλη της ΤΝ είναι τεράστια», καταλήγει η έκθεση. «Η ραγδαία, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα παρουσιάζει επίσης σημαντικούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων για την πνευματική υγεία των χρηστών, η ενδεχόμενη χρήση της ως καταστρεπτικού εργαλείου, ο αντίκτυπος σε κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά συστήματα και προκλήσεις που συνδέονται με τον έλεγχο της τεχνολογίας».

Τεχνητή νοημοσύνη

- Η υιοθέτηση της ΤΝ έχει επιταχυνθεί γενικά, αλλά ακανόνιστα, σε χώρες και τομείς. Παγκοσμίως, πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν τώρα την απλή ΤΝ εβδομαδιαίως, όμως η υιοθέτησή της σε αναπτυσσόμενες χώρες καθυστερεί.

- Η ανάπτυξη της ΤΝ είναι ακόμη πιο συγκεντρωμένη, με τις ΗΠΑ να αποτελούν το 75% της υπολογιστικής δύναμης μεταξύ των 500 κορυφαίων υπερυπολογιστών ΤΝ στον κόσμο και την Κίνα το 15%.

- Αν και περισσότερες από 7.000 γλώσσες ομιλούνται σε όλο τον κόσμο, τα τρέχοντα μοντέλα ΤΝ έχουν εκπαιδευθεί μόνο για ένα μικρό μέρος από αυτές και η αυτόματη μετάφραση ορισμένων γλωσσών βρίθει λαθών που μπορεί να επηρεάσουν ιατρικές διαγνώσεις και αποφάσεις θεραπείας.

- Οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα κοινωνικά συστήματα και στο περιβάλλον, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που παράγεται από ΤΝ και σεξουαλική βία που καθίσταται δυνατή λόγω deepfake, να κυκλοφορούν πιο συχνά.

- Η ΤΝ καθιστά επίσης ευκολότερη την παραγωγή και στοχοθέτηση πιεστικού περιεχομένου σε ευρεία κλίμακα, συμβάλλοντας σε «σταδιακή διάβρωση της ακεραιότητας των πληροφοριών που μπορεί να εξασθενίσει τη δημόσια εμπιστοσύνη, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική διαβούλευση».

- Οι περισσότερες χώρες, μεταξύ των οποίων προηγμένες οικονομίες, δεν διαθέτουν την τεχνική εμπειρογνωσία προκειμένου να αποτιμήσουν τα πιο ικανά νέα μοντέλα ΤΝ ή να συμμετάσχουν ουσιαστικά στη διακυβέρνησή τους.

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