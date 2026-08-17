Χέιντεν Πανετιέρ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού - Η κλήση στο 911 και η έρευνα

Snapshot Η Χέιντεν Πανετιέρ βρέθηκε νεκρή στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας στις 16 Αυγούστου, με γνωστό της να καλεί το 911 για βοήθεια.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων στον θάνατό της.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ.

Η Πανετιέρ είχε ταξιδέψει από το Λος Άντζελες στο Γκρίνβιλ μία ημέρα πριν τον θάνατό της.

Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της βραβευμένης ηθοποιού σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, γνωστή μεταξύ άλλων από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», αλλά και από τις ταινίες της σειράς «Scream», πέθανε την Κυριακή 16 Αυγούστου, στη Νότια Καρολίνα. Τον θάνατό της είχαν επιβεβαιώσει οι εκπρόσωποί της, οι οποίοι σε συγκινητική ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι η οικογένειά της θα τη θυμάται ως «ένα απίστευτο φως», που χάριζε «ανυπολόγιστη αγάπη και χαρά» σε όλους όσοι τη γνώριζαν.

Η κλήση στο 911 από γνωστό της

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Γκρίνβιλ, ένας γνωστός της Πανετιέρ ήταν εκείνος που κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, όταν η ηθοποιός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι αστυνομικοί, μαζί με το προσωπικό των υπηρεσιών άμεσης ιατρικής βοήθειας (EMS), έσπευσαν σε ακίνητο στο Γκρίνβιλ περίπου στις 13:50 το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, κατά την άφιξή τους οι διασώστες παρείχαν ιατρική βοήθεια, ωστόσο δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Η γυναίκα, η οποία στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως η Χέιντεν Πανετιέρ, διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατό της

Η αστυνομία του Γκρίνβιλ ανακοίνωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, σε συνεργασία με το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ.

Ωστόσο, ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την προκαταρκτική έρευνα είναι ότι δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων.

«Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτων περιστάσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά η αστυνομία, ενώ επιβεβαιώνει ότι γνωστός της Πανετιέρε πραγματοποίησε την κλήση στο 911.

Είχε ταξιδέψει στη Νότια Καρολίνα μία ημέρα νωρίτερα

Πηγές είχαν αναφέρει ότι η Πανετιέρ είχε ταξιδέψει από το Λος Άντζελες στο Γκρίνβιλ μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη αιτία θανάτου της. Η εκπρόσωπός της, Kasey Kitchen, επιβεβαίωσε επίσης στο NBC News ότι οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν την υπόθεση.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα γνωρίζουμε περισσότερα αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Χέιντεν Πανετιέρ έφυγε από τη ζωή στα 36 της χρόνια, λίγες μόλις ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, αφήνοντας πίσω της μια καριέρα που ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία και περιλάμβανε μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της αμερικανικής τηλεόρασης.

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