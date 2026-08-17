Χέιντεν Πανετιέρ: Η τελευταία ανάρτηση της ηθοποιού πριν από τον θάνατό της

Snapshot Η Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 36 ετών, δύο εβδομάδες μετά την τελευταία της ανάρτηση στα social media.

Η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή και βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

Η ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προσωπικά προβλήματα, όπως η απώλεια του μικρότερου αδελφού της και η μάχη με τον εθισμό.

Η Πανετιέρ είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιλόχεια κατάθλιψη και την απώλεια της επιμέλειας της κόρης της λόγω αυτής της κατάστασης.

Η τελευταία της ανάρτηση δείχνει στιγμές ευτυχίας με τον σύντροφό της Ράνταλ Σλάβιν, ο οποίος αποχαιρέτησε δημόσια την ηθοποιό μετά τον θάνατό της. Snapshot powered by AI

Η τελευταία ανάρτηση της Χέιντεν Πανετιέρ στα social media, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον ξαφνικό θάνατό της σε ηλικία 36 ετών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την είδηση της απώλειάς της. Η ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», είχε μοιραστεί μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από μια βραδινή έξοδο με τον φίλο της, σκηνοθέτη και φωτογράφο Ράνταλ Σλάβιν.

Στη φωτογραφία, η Χέιντεν Πανετιέρ εμφανίζεται χαμογελαστή στο πλευρό του φίλου της, γράφοντας στη λεζάντα: «Καλές στιγμές και καλοί φίλοι», κάνοντας tag τον Σλάβιν.

Η ανάρτηση, που έγινε περίπου δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, έχει πλέον κατακλυστεί από μηνύματα θαυμαστών και συναδέλφων της που δυσκολεύονται να πιστέψουν την τραγική είδηση.

https://www.instagram.com/p/DbSpsuFA53K/

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της ηθοποιού, ο Ράνταλ Σλάβιν δημοσίευσε στα Instagram Stories του την ίδια φωτογραφία και αποχαιρέτησε τη φίλη του γράφοντας: «Rest In Peace»

Η τελευταία ανάρτηση της Πανετιέρ συγκέντρωσε αμέσως πλήθος συγκινητικών σχολίων από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί της αλλά και θαυμαστές της.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αντίδραση της ηθοποιού Σέλμα Μπλερ, η οποία έγραψε κάτω από τη φωτογραφία: «Σε αγαπώ. Μην φύγεις. Μην φύγεις. Σε παρακαλώ».

Έρευνα για τον θάνατό της

Η Χέιντεν Πανετιέρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών, λίγες ημέρες πριν από τα 37α γενέθλιά της, τα οποία θα γιόρταζε στις 21 Αυγούστου.

Οι εκπρόσωποί της ανακοίνωσαν την Κυριακή τον θάνατό της, αναφέροντας: «Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης μας Χέιντεν».

Μέχρι στιγμής, η αιτία θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή. Πηγές των Αρχών επιβεβαίωσαν στο TMZ ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε περιστατικό που αφορούσε την ηθοποιό και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

«Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη. Θα γνωρίζουμε περισσότερα αύριο», ανέφερε εκπρόσωπός της σε δήλωσή του στο NBC News.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, η Πανετιέρ είχε παραπονεθεί το τελευταίο διάστημα για πόνους στην πλάτη. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η ίδια και ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, με τον οποίο είχαν μια σχέση με διαλείμματα, είχαν ταξιδέψει αεροπορικώς από το Λος Άντζελες προς τον Νότο μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό της.

Η απώλεια του αδελφού της

Η ζωή της Πανετιέρ σημαδεύτηκε και από μια ακόμη μεγάλη απώλεια. Ο μικρότερος αδελφός της, Τζάνσεν Πανετιέρ, επίσης ηθοποιός, πέθανε τον Φεβρουάριο του 2023 σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Ο θάνατός του αποδόθηκε σε διόγκωση της καρδιάς. Η Χέιντεν είχε μιλήσει ανοιχτά για το πένθος της, λέγοντας ότι μετά τον θάνατό του ένιωθε σαν να είχε «χάσει τη μισή της ψυχή».

Τζάνσεν και Χέιντεν Πανετιέρ

Παράλληλα, είχε αποκαλύψει ότι το στρες από την απώλεια του αδελφού της είχε επηρεάσει έντονα και το σώμα της, οδηγώντας την σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και καταστροφική περίοδο της ζωής της.

Η μάχη με τον εθισμό και η μητρότητα

Στα απομνημονεύματά της, This Is Me: A Reckoning, η Πανετιέρε είχε μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ.

Είχε αποκαλύψει ότι η μάχη της με τον εθισμό ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 15 ετών. Όπως είχε περιγράψει, άρχισε να παίρνει «χάπια ευτυχίας», προκειμένου να εμφανίζεται περισσότερο «ζωηρή» και ευδιάθετη στις συνεντεύξεις της.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά τη γέννηση της κόρης της, Κάγια, το 2014, καθώς η ηθοποιός αντιμετώπισε επιλόχεια κατάθλιψη.

Η ίδια είχε δηλώσει το 2022 ότι τα τελευταία χρόνια παρέμενε νηφάλια, περιγράφοντας την αποχή από τις ουσίες ως «καθημερινή μάχη» και «καθημερινή επιλογή».

«Είμαι απλώς τόσο ευγνώμων που είμαι ξανά μέρος αυτού του κόσμου και δεν θα το θεωρήσω ποτέ ξανά δεδομένο», είχε πει.

Η Πανετιέρ είχε επίσης αποκαλύψει ότι παραλίγο να πεθάνει κατά τη διάρκεια του τοκετού και ότι, το 2018, πήρε την εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να παραχωρήσει την επιμέλεια της κόρης της στον πρώην σύντροφό της, τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή πυγμαχίας Βλαντίμιρ Κλίτσκο, καθώς πάλευε με την επιλόχεια κατάθλιψη. Η Κάγια σήμερα ζει στην Ευρώπη.

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