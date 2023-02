Τζάνσεν Πανετιέρ: Πέθανε ο 28χρονος ηθοποιός του «Walking Dead»

(Photo by Todd Williamson/Getty Images for Maker Studios)

Νεκρός σε ηλικία 28 ετών είναι ο ηθοποιός, Τζάνσεν Πανετιέρ - Συμμετείχε σε δημοφιλείς ταινίες και σειρές, όπως ήταν το The Walking Dead - Ήταν αδερφός της Χέιντεν Πανετιέρ - Η αιτία του θανάτου του παραμένει άγνωστη

Ο αδερφός της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, Τζάνσεν Πανετιέρ, φέρεται να πέθανε, σύμφωνα με το TMZ σε ηλικία 28 ετών.

Πηγή κοντά στην οικογένεια είπε ότι ο ηθοποιός, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία τόσο στη μεγάλη, όσο και στη μικρή οθόνη των Ηνωμένων Πολιτειών, με συμμετοχή σε σειρές όπως το «The Walking Dead», απεβίωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία έλαβε κλήση την Κυριακή το βράδυ γύρω στις 5:30 μ.μ. σε άγνωστη κατοικία. Ωστόσο, δεν έγιναν σαφείς άλλες λεπτομέρειες.

Η Χέιντεν, 33 ετών, δεν έχει σχολιάσει ακόμη τον θάνατο του αδερφού της.

Ο Τζάνσενμεταξύ άλλων, έπαιξε σε δημοφιλείς ταινίες, όπως ήταν το «Even Stevens», «Blue's Clues» και στις παιδικές ταινίες «Robots» και «Ice Age: The Meltdown». Την ίδια περίοδο, μάλιστα, έκανε και το πρώτο του πέρασμα στη μικρή οθόνη, καθώς έπαιξε σε ομώνυμη σειρά της παιδικής τηλεόρασης, Nickelodeon, στο «The X's». Λόγω των σχέσεων που είχε με την αδερφή του, ο Jansen έπαιξε μαζί της στο «Tiger Cruise», ταινία του 2004 και στο «Racing Stripes», ταινία του 2005. Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε σε ταινίες του Disney Channel και σε ταινίες του Nickelodeon, ενώ το 2008 έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο του νεότερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στο «The Last Day of Summer».

Ο Jansen συνέχισε να συμμετέχει σε δημοφιλείς σειρές και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, με συμμετοχές στο αστυνομικό «Major Crimes» και τη σειρά με τα ζόμπι «The Walking Dead». Άξιο αναφοράς είναι ότι μέχρι και τον θάνατό του συμμετείχε σε πέντε διαφορετικά πρότζεκτ.