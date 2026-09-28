Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας: Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης με σπουδαίες συμμετοχές

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία Κινητής Μονάδας Ειδικών Θεραπειών

Newsroom

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας: Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης με σπουδαίες συμμετοχές
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Μια μεγάλη μουσική βραδιά, αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την προσβασιμότητα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, στις 20:30, στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων και καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία Κινητής Μονάδας Ειδικών Θεραπειών, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Η συναυλία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας «ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ» της ΣΚΕΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Μ.Κ.Ε. και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του Κατράκειου Θεάτρου. Μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη δύναμη του πολιτισμού να ενώνει τους ανθρώπους και να μετατρέπει την αλληλεγγύη σε πράξη.

Κατράκειο Θέατρο

Στη σκηνή του Κατράκειου θα βρεθούν:

  • Ρίτα Αντωνοπούλου
  • Φωτεινή Βελεσιώτου
  • Βερόνικα Δαβάκη
  • Μαριάνα Κατσιμίχα
  • Σαββέρια Μαργιολά
  • Δημήτρης Μπάκουλης
  • Νατάσσα Μποφίλιου
  • Γιώτα Νέγκα
  • Papazó
  • Απόστολος Ρίζος
  • Μανώλης Φάμελλος

Σύντομα θα ανακοινωθούν και νέες συμμετοχές καλλιτεχνών.

Κατράκειο Θέατρο

Συμμετέχουν επίσης η χορωδία “Chorus Vivendi”, η Παιδική και Εφηβική Χορωδία των ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Επι-ΛΟΓΕΣ», καθώς και οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσσης.

Τη μουσική διεύθυνση της ορχήστρας έχει αναλάβει ο Μάριος Καραμπότης, ενώ την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Χριστίνα Ιορδανίδου.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Δημήτρης Μαγγίνας

Η συναυλία θα είναι πλήρως προσβάσιμη, με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη Σοφία Ρομπόλη.

Η βραδιά σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας «ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ», ενός ανοιχτού δικτύου συνεργασίας με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση παιδιών και οικογενειών σε υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης αξιολόγησης, θεραπευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης.

Κατράκειο Θέατρο

Μέσα από συνεργασίες με δήμους, επιστημονικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, η Πρωτοβουλία επιδιώκει να φέρει τις αναγκαίες υπηρεσίες πιο κοντά στους πολίτες, ώστε καμία οικογένεια να μη στερείται την υποστήριξη που χρειάζεται λόγω απόστασης ή περιορισμένης πρόσβασης.

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη στηρίζει δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη συμπερίληψη και καλεί τους πολίτες να δώσουν το «παρών» σε μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής και προσφοράς.

Γιατί οι αποστάσεις δεν πρέπει ποτέ να καθορίζουν τις ευκαιρίες ενός παιδιού.

Γενική είσοδος: 10 €

Προπώληση εισιτηρίων: more.com – Συναυλία Αλληλεγγύης «ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ»

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