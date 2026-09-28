Τουρκία: Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον δάσκαλο θείο του σε αυλή σχολείου

Snapshot Ένας άνδρας με ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών πυροβόλησε και σκότωσε τον δάσκαλο θείο του σε σχολείο στην Οσμανίγιε της Τουρκίας.

Ο δράστης χρησιμοποίησε παράνομο πιστόλι και συνελήφθη μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στην αυλή του Λυκείου Φαράμπι.

Η ένοπλη επίθεση εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στα σχολεία, με εκπαιδευτικούς να ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας.

Η Τουρκία έχει καταγράψει αυξημένα περιστατικά ένοπλων επιθέσεων σε σχολεία το 2023, συμπεριλαμβανομένων μαζικών πυροβολισμών από μαθητές σε διάφορες επαρχίες.

Ο Ερντογάν δεσμεύτηκε να ενισχύσει την ασφάλεια στα σχολεία και να αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για την οπλοκατοχή μετά τα πρόσφατα βίαια γεγονότα. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον θείο του σε ένα σχολείο στη νότια Τουρκία τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, προκαλώντας ανησυχίες για την ασφάλεια στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Όλα έγιναν στο Λύκειο Φαράμπι στα περίχωρα της πόλης Οσμανιέ, όταν ο 41χρονος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε τον θείο του, Μεχμέτ Μπιλγκίλι, καθηγητή τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, όσο ήταν στην αυλή του σχολείου, όπως δήλωσε ο νομάρχης της Οσμανίγιε, Μεχμέτ Φατίχ Σερντενγκέτσι

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, ο ύποπτος πυροβόλησε τον Μπιλγκίλι με ένα παράνομο πιστόλι, και στην συνέχεια συνελήφθη. Κίνητρο φέρεται να είναι μια διαμάχη που είχε σημειωθεί νωρίτερα ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο Μπιλγκίλι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα τοπικό νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Μεχμέτ Φατίχ Σερντενγκέτσι δήλωσε ότι ο δράστης είχε ιστορικό ψυχιατρικών διαταραχών και εδώ και χρόνια νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική.

Ο Αντέμ Γιουτσέλ, επικεφαλής του παραρτήματος της συνδικαλιστικής ένωσης εκπαιδευτικών Egitim-Is στην Οσμανίγιε, διερωτήθηκε πώς ένας έοπλος άνδρας κατάφερε να εισέλθει στον χώρο του σχολείου. «Θέλουμε σχολεία στα οποία τα παιδιά μας θα πηγαίνουν χωρίς φόβο, οι δάσκαλοί μας θα ασκούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια και οι γονείς θα στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο έχοντας την συνείδηση τους ήρεμη», δήλωσε.

Όλο και πιο συχνές οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στην Τουρκία

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε μια εβδομάδα αφού ένας 15χρονος μαθητής τραυμάτισε 11 συμμαθητές του όταν άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο σε σχολείο στο Τουργκούτλου, στη δυτική επαρχία Μανίσα.

Τον Απρίλιο, η Τουρκία είχε συγκλονιστεί από δύο περιστατικά πυροβολισμών σε σχολεία μέσα σε δύο ημέρες, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά την έναρξη του σχολικού έτους αυτόν τον μήνα.

Στο πρώτο περιστατικό, 16 άτομα, κυρίως μαθητές, τραυματίστηκαν όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε ένα γυμνάσιο στη νοτιοανατολική επαρχία Σανλιούρφα. Ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε αργότερα.

Την επόμενη μέρα, ένας 14χρονος μαθητής επιτέθηκε σε δύο σχολικές αίθουσες στο σχολείο του στην γειτονική επαρχία Καχραμανμαράς, σκοτώνοντας οκτώ μαθητές και έναν δάσκαλο και τραυματίζοντας 13 ακόμη άτομα. Ο δράστης έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας.

Στον απόηχο των περιστατικών που σημειώθηκαν τον Απρίλιο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεσμεύθηκε να καταστήσει την ασφάλεια στα σχολεία κορυφαία προτεραιότητα του και να αυστηροποιήσει τους κανονισμούς για την οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα «Hope», το οποίο ασκεί πιέσεις για αυστηρότερο έλεγχο των όπλων, περισσότεροι από 26.000 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους σε ένοπλα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων με άλλα όπλα πέρα από πυροβόλα, από το 2014. Πέρυσι, καταγράφηκαν 2.784 βίαια εγκλήματα στην Τουρκία, στα οποία εμπλέκονταν πυροβόλα όπλα.