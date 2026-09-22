Τραγωδία στην Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης που άνοιξε πυρ έξω από σχολείο

Snapshot Ένας μαθητής σκοτώθηκε και τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς έξω από σχολείο στην επαρχία Μανίσα της Τουρκίας.

Ο δράστης χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο και συνελήφθη μετά από καταγραφή από κάμερες ασφαλείας και αστυνομική επιχείρηση.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κρατικό νοσοκομείο του Τουργκουτλού για ιατρική φροντίδα.

Μετά το περιστατικό, γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο, προκαλώντας μικροσυμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται υπό την επίβλεψη των τοπικών αρχών. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε λύκειο στην επαρχία Μανίσα, στη δυτική Τουρκία.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 08:00, έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο İnci Üzmez, στην περιοχή Τουργκουτλού. Ο δράστης άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο κρατικό νοσοκομείο του Τουργκουτλού, ενώ οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν νεκρό μαθητή, όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Ο ύποπτος φέρεται να διέφυγε αρχικά πεζός από το σημείο, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία, έπειτα και από την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Κάμερα από κοντινό κατάστημα κατέγραψε τον άνδρα να φτάνει στο σημείο κρατώντας όπλο, να ανοίγει πυρ και στη συνέχεια να απομακρύνεται.

Μετά την είδηση της επίθεσης, γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το σχολείο προκειμένου να διαπιστώσουν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκαν ακόμη και μικροσυμπλοκές μεταξύ γονέων και αστυνομικών, όταν κάποιοι προσπάθησαν να εισέλθουν στον χώρο του σχολείου.

Σε αρχική ανακοίνωσή του, το γραφείο του κυβερνήτη της Μανίσα ανέφερε ότι αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς και ότι η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβερνητική διοίκηση της περιοχής ανέφερε: «Στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, γύρω στις 07:59, λήφθηκε αναφορά για πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολιανό Λύκειο İnci Üzmez στην περιοχή Τουργκουτλού. Μετά την αναφορά, στο σημείο στάλθηκαν πολυπληθείς δυνάμεις της αστυνομίας και ιατρικές ομάδες. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, 8 άτομα επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στην πλησιέστερη υγειονομική δομή».