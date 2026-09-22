Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά στο Τορόντο - Βραβείο στο «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη

Η ελληνο-ολλανδική ταινία μικρού μήκους απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Μικρού Μήκους στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά στο Τορόντο - Βραβείο στο «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ταινία μικρού μήκους «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Μικρού Μήκους στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.
  • Το «Mammalia» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Τορόντο στο πρόγραμμα «Strange Cuts» και αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που ζουν απομονωμένες μαζί με ζώα.
  • Η κριτική επιτροπή χαρακτήρισε την ταινία «τολμηρή, σωματική και ανησυχητικά οικεία», επισημαίνοντας την εξερεύνηση ανθρώπινων συμπεριφορών και κοινωνικών αντιφάσεων.
  • Η Έλια Καλογιάννη, που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και την Ολλανδία, έχει προηγούμενη παρουσία σε διεθνή φεστιβάλ και ετοιμάζει τη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της με τίτλο «Περί Καθαριότητας».
  • Η παραγωγή του «Mammalia» είναι ελληνο-ολλανδική συμπαραγωγή με υποστήριξη από ΕΚΚΟΜΕΔ, ΕΡΤ και CineSud, και το φιλμ είχε ήδη κερδίσει βραβείο στο Balkan Short Film Market.
Snapshot powered by AI

Μια σημαντική διάκριση για το ελληνικό σινεμά ήρθε από το Τορόντο, καθώς το «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μικρού Μήκους (Short Cuts Award for Best International Short Film) στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με την ελληνική δημιουργία να ξεχωρίζει ανάμεσα στις ταινίες της ενότητας Short Cuts. Το συγκεκριμένο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 καναδικών δολαρίων, ενώ αποτελεί ένα από τα τρία βραβεία που απονεμήθηκαν στην ενότητα.

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Τορόντο

Το «Mammalia» έκανε στο Τορόντο την παγκόσμια πρεμιέρα του, συμμετέχοντας στο μεταμεσονύχτιο πρόγραμμα «Strange Cuts».

Η ταινία ακολουθεί την Αντωνία, 45 ετών, και τη Μαύρα, 27 ετών, δύο γυναίκες που ζουν απομονωμένες σε ένα σπίτι μαζί με ζώα συντροφιάς. Όσο η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσά τους αρχίζει να διαταράσσεται, οι καθημερινές τους τελετουργίες μετατρέπονται σε παιχνίδια ελέγχου και κυριαρχίας.

Μέσα σε αυτό το κλειστό οικοσύστημα, τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο αρχίζουν να γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Ρομάνα Λόμπατς και η Μαρία Φιλίνη, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Αλέξανδρος Τηλιόπουλος για την Open Borders Productions.

«Τολμηρό, σωματικό και ανησυχητικά οικείο»

Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε την ταινία για την τόλμη της να φέρει στην επιφάνεια πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς που συχνά αποφεύγουμε να κοιτάξουμε.

Στο σκεπτικό της βράβευσης χαρακτηρίζεται «τολμηρή, σωματική και με στιβαρή φορμαλιστική προσέγγιση», ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο το γκροτέσκο μετατρέπεται σε κάτι «ανησυχητικά οικείο».

Για την κριτική επιτροπή, το «Mammalia» λειτουργεί τελικά ως ένας καθρέφτης των ανθρώπινων συμπεριφορών και των αντιφάσεων της σύγχρονης κοινωνίας.

https://www.instagram.com/p/DdivjXkqezT/

Από την Αθήνα στη Βενετία και τώρα στο Τορόντο

Η Έλια Καλογιάννη, γεννημένη στην Αθήνα το 1995, ζει και εργάζεται μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, δραστηριοποιούμενη τόσο στον κινηματογράφο όσο και στις εικαστικές τέχνες.

Το 2024 συμμετείχε στην καλλιτεχνική ομάδα του «Ξηρόμερο/Dryland», της ελληνικής συμμετοχής στην 60ή Μπιενάλε της Βενετίας. Η προηγούμενη μικρού μήκους ταινία της, «Phélia» (2020), είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Η ίδια έχει περιγράψει το «Mammalia» ως ένα έργο που συνδέει παιδικές αναζητήσεις γύρω από τη βιολογία και το ανθρώπινο σώμα με ζητήματα όπως η υπερκατανάλωση κρέατος, οι σχέσεις εξουσίας και ο εγκλεισμός. Το σπίτι λειτουργεί ως μια μικρογραφία της κοινωνίας, μέσα στην οποία εξετάζονται αυτές οι σχέσεις.

Η επόμενη ταινία της

Το «Mammalia» είναι ελληνο-ολλανδική συμπαραγωγή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, της ΕΡΤ και του CineSud.

Κατά το στάδιο ανάπτυξής της, η ταινία είχε αποσπάσει το Best Pitch Award στο Balkan Short Film Market, ενώ αυτή την περίοδο η Έλια Καλογιάννη αναπτύσσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, με τίτλο «Περί Καθαριότητας» (Of Cleanliness).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50NEWSBOMB

44 μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Αφού έχασε το 20% της παραγωγής βενζίνης, η Ρωσία καμουφλάρει με δίχτυα τα διυλιστήριά της για να τα κρύψει από τα ουκρανικά drones

10:44ANNOUNCEMENTS

Πρεμιέρα την Πέμπτη στη Euroleague με μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:42WHAT THE FACT

Η Αφροδίτη μπορεί να «κατάπιε» το δικό της φεγγάρι σε μια κοσμική κατάρρευση

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 22χρονος τραυματίστηκε στο αυτί καθώς προσπαθούσε να ανέβει σε βραχώδη ακτή

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

10:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά στο Τορόντο - Βραβείο στο «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη

10:34LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποκαλύπτει τι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον αιφνιδιαστικό διορισμό του ως «πρεσβευτής του Χόλιγουντ»

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Τουρκία: Συνελήφθη ο δράστης που άνοιξε πυρ έξω από σχολείο - Πληροφορίες για έναν νεκρό

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 60χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως τις 25 Σεπτεμβρίου - Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

10:16ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργάνωσαν μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

10:07LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Αυτό είναι το πολυτελές κέντρο αποκατάστασης που πέθανε ο γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι τείνουν να τρώνε όσοι φτάνουν τα 100 χρόνια ζωής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Οι πρώτες ημέρες στον Κορυδαλλό – Ο βιολογικός καθαρισμός και η αντίδραση στα τραγούδια του Μαζωνάκη που βάζουν οι κρατούμενες - Το ψευδώνυμο που της έβγαλαν στη φυλακή

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Δημογλίδου: «Δεν αποκλείεται εμπλοκή τρίτου προσώπου» - Αντιφάσεις από τους εργαζόμενους

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα στη Λεωφόρο Κηφισίας

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οργανώνεται και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Έρχονται καταιγίδες και στην Αθήνα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αφαιρέθηκε η κάλτσα από το στομάχι 14χρονου

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση ECMWF και GFS για τις αρχές Οκτώβρη - Από τη ζέστη στην... ανατροπή

08:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στην Ηγουμενίτσα: Σεσημασμένος ο φονιάς της Πηνελόπης - Κοιμάται επί ώρες στο νοσοκομείο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Θεοδωρόπουλος και Γάκα έστελναν δείγματα ασθενών σε εταιρεία στην Ελβετία για εξειδικευμένες εξετάσεις

06:52LIFESTYLE

Το «Voice» ξεκινά γυρίσματα και τα «βαριά πυροβολικά» των σόου ετοιμάζονται

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν, αλλά ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος από Ανδρουλάκη και Τσίπρα

10:12LIFESTYLE

Στέλιος Ρόκκος: «Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία μου λόγω του θανάτου του Μαζωνάκη»

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

09:39LIFESTYLE

Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της, Πρίσλεϊ

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

10:11LIFESTYLE

Οργισμένη η Ανθή Βούλγαρη: «Σταματήστε να γράφετε πως πήγαινα στην Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο»

23:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ομπράντοβιτς: Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Κομιανός: Ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα - Νέες καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Χάος σε κηδεία στο Μενίδι: Άνδρας εισέβαλε μεθυσμένος και γυμνός σε εκκλησία -Χτύπησε τον επίτροπο, λιποθύμησε γυναίκα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ