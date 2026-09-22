Μεγάλη διάκριση για το ελληνικό σινεμά στο Τορόντο - Βραβείο στο «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη

Snapshot Η ταινία μικρού μήκους «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Μικρού Μήκους στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Το «Mammalia» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Τορόντο στο πρόγραμμα «Strange Cuts» και αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που ζουν απομονωμένες μαζί με ζώα.

Η κριτική επιτροπή χαρακτήρισε την ταινία «τολμηρή, σωματική και ανησυχητικά οικεία», επισημαίνοντας την εξερεύνηση ανθρώπινων συμπεριφορών και κοινωνικών αντιφάσεων.

Η Έλια Καλογιάννη, που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα και την Ολλανδία, έχει προηγούμενη παρουσία σε διεθνή φεστιβάλ και ετοιμάζει τη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της με τίτλο «Περί Καθαριότητας».

Η παραγωγή του «Mammalia» είναι ελληνο-ολλανδική συμπαραγωγή με υποστήριξη από ΕΚΚΟΜΕΔ, ΕΡΤ και CineSud, και το φιλμ είχε ήδη κερδίσει βραβείο στο Balkan Short Film Market. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική διάκριση για το ελληνικό σινεμά ήρθε από το Τορόντο, καθώς το «Mammalia» της Έλιας Καλογιάννη απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μικρού Μήκους (Short Cuts Award for Best International Short Film) στο 51ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Το φεστιβάλ ολοκληρώθηκε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με την ελληνική δημιουργία να ξεχωρίζει ανάμεσα στις ταινίες της ενότητας Short Cuts. Το συγκεκριμένο βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 καναδικών δολαρίων, ενώ αποτελεί ένα από τα τρία βραβεία που απονεμήθηκαν στην ενότητα.

Η ταινία που έκανε πρεμιέρα στο Τορόντο

Το «Mammalia» έκανε στο Τορόντο την παγκόσμια πρεμιέρα του, συμμετέχοντας στο μεταμεσονύχτιο πρόγραμμα «Strange Cuts».

Η ταινία ακολουθεί την Αντωνία, 45 ετών, και τη Μαύρα, 27 ετών, δύο γυναίκες που ζουν απομονωμένες σε ένα σπίτι μαζί με ζώα συντροφιάς. Όσο η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσά τους αρχίζει να διαταράσσεται, οι καθημερινές τους τελετουργίες μετατρέπονται σε παιχνίδια ελέγχου και κυριαρχίας.

Μέσα σε αυτό το κλειστό οικοσύστημα, τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και το ζώο αρχίζουν να γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Ρομάνα Λόμπατς και η Μαρία Φιλίνη, ενώ την παραγωγή υπογράφει ο Αλέξανδρος Τηλιόπουλος για την Open Borders Productions.

«Τολμηρό, σωματικό και ανησυχητικά οικείο»

Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε την ταινία για την τόλμη της να φέρει στην επιφάνεια πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς που συχνά αποφεύγουμε να κοιτάξουμε.

Στο σκεπτικό της βράβευσης χαρακτηρίζεται «τολμηρή, σωματική και με στιβαρή φορμαλιστική προσέγγιση», ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο το γκροτέσκο μετατρέπεται σε κάτι «ανησυχητικά οικείο».

Για την κριτική επιτροπή, το «Mammalia» λειτουργεί τελικά ως ένας καθρέφτης των ανθρώπινων συμπεριφορών και των αντιφάσεων της σύγχρονης κοινωνίας.

https://www.instagram.com/p/DdivjXkqezT/

Από την Αθήνα στη Βενετία και τώρα στο Τορόντο

Η Έλια Καλογιάννη, γεννημένη στην Αθήνα το 1995, ζει και εργάζεται μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, δραστηριοποιούμενη τόσο στον κινηματογράφο όσο και στις εικαστικές τέχνες.

Το 2024 συμμετείχε στην καλλιτεχνική ομάδα του «Ξηρόμερο/Dryland», της ελληνικής συμμετοχής στην 60ή Μπιενάλε της Βενετίας. Η προηγούμενη μικρού μήκους ταινία της, «Phélia» (2020), είχε κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Ρότερνταμ.

Η ίδια έχει περιγράψει το «Mammalia» ως ένα έργο που συνδέει παιδικές αναζητήσεις γύρω από τη βιολογία και το ανθρώπινο σώμα με ζητήματα όπως η υπερκατανάλωση κρέατος, οι σχέσεις εξουσίας και ο εγκλεισμός. Το σπίτι λειτουργεί ως μια μικρογραφία της κοινωνίας, μέσα στην οποία εξετάζονται αυτές οι σχέσεις.

Η επόμενη ταινία της

Το «Mammalia» είναι ελληνο-ολλανδική συμπαραγωγή, με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, της ΕΡΤ και του CineSud.

Κατά το στάδιο ανάπτυξής της, η ταινία είχε αποσπάσει το Best Pitch Award στο Balkan Short Film Market, ενώ αυτή την περίοδο η Έλια Καλογιάννη αναπτύσσει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, με τίτλο «Περί Καθαριότητας» (Of Cleanliness).

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