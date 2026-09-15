Συγκλόνισε ο Μάικλ Τζέι Φοξ στα Emmy: Καθηλωμένος με πάρκισον σε αναπηρικό αμαξίδιο για το βραβείο

Διαγνώστηκε με πάρκισον το 1991 σε ηλικία μόλις 29 ετών - Σήμερα στα 65 του, δίνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συγκλόνισε ο Μάικλ Τζέι Φοξ στα Emmy: Καθηλωμένος με πάρκισον σε αναπηρικό αμαξίδιο για το βραβείο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μάικλ Τζέι Φοξ, διαγνωσμένος με Πάρκινσον από το 1991 σε ηλικία 29 ετών, παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο «Μπομπ Χόουπ» στα Emmy, ενώ ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.
  • Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι αρχικά κράτησε μυστική τη διάγνωσή του, φοβούμενος ότι θα επηρέαζε την καριέρα και τη σχέση του με το κοινό.
  • Ο Φοξ τόνισε ότι η υποστήριξη των θαυμαστών του αποτέλεσε κίνητρο για να συνεχίσει τη μάχη του και να προωθήσει την έρευνα για το Πάρκινσον μέσω του ιδρύματός του.
  • Εκφώνησε ευχαριστίες προς τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά του, ενώ αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της νόσου.
  • Φέτος, ο Μάικλ Τζέι Φοξ έλαβε την 19η υποψηφιότητά του για Έμμι για τη σειρά «Shrinking» και έχει κερδίσει συνολικά πέντε φορές το βραβείο Έμμι.
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Ο Μάικλ Τζέι Φοξ συγκλόνισε στα Emmy, καθώς παρέλαβε το Ανθρωπιστικό Βραβείο «Μπομπ Χόουπ». Ο 65χρονος σήμερα ηθοποιός παλεύει για περισσότερες από τρεις δεκαετίες με τη νόσο του Πάρκισον και βρίσκεται καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Michael J. Fox

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Επιστροφή στο Μέλλον» συγκίνησε μέχρι δακρύων ηθοποιούς, μεταξύ των οποίων τον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Shrinking» Χάρισον Φορντ και τη Νικόλ Κίντμαν, καθώς μίλησε για τη διάγνωση της εγκεφαλικής νόσου που του έγινε το 1991, σε ηλικία 29 ετών – και για τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο κράτησε μυστική από το Χόλιγουντ τη μάχη του με την ασθένεια.

Ο εξασθενημένος Φοξ μεταφέρθηκε στη σκηνή με αναπηρικό αμαξίδιο, όπου συνάντησε την παρουσιάστρια του βραβείου και πρώην συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «The Good Wife», Τζουλιάνα Μαργκούλις – πριν το εκλεκτό κοινό τον χειροκροτήσει παρατεταμένα όρθιο.

Το Ανθρωπιστικό Βραβείο «Μπομπ Χόουπ» θεσπίστηκε το 2002 για να τιμήσει ένα μέλος του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, του οποίου οι φιλανθρωπικές προσπάθειες αντανακλούν τον αλτρουισμό και τη θετική επίδραση που άσκησε ο ίδιος ο Μπομπ Χόουπ στην κοινωνία επί δεκαετίες.

Στην έναρξη της ομιλίας του, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον Μπομπ Χόουπ και στην επιρροή του, που τον βοήθησε να αντιμετωπίσει την ασθένειά του.

Ο Φοξ είπε ότι τα μαθήματα που έμαθε από τον Χόουπ τελικά τον προετοίμασαν για τη συντριπτική διάγνωσή του

Μιλώντας ανοιχτά για την αρχή της μάχης του με την ασθένεια, πρόσθεσε: «Αρχικά κράτησα μυστική τη διάγνωση του Πάρκινσον. Ανησυχούσα ότι θα επηρέαζε τη δουλειά μου και τις σχέσεις μου με το κοινό». Με σπαραγμό παραδέχτηκε ότι αναρωτιόταν αν οι θαυμαστές του «θα γελούσαν αν ήξεραν ότι ήμουν άρρωστος;» Ωστόσο, ο Φοξ παραδέχτηκε ότι οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ήταν αυτοί που τον ενέπνευσαν να συνεχίσει, λέγοντας: «Μου έκοψε την ανάσα η υποστήριξη από όλους εσάς, με ενθάρρυνε τόσο πολύ και δεν είχα χάσει αυτό που κάνω. Δεν μπορούσαν να μου το πάρουν. Και αυτό επειδή εσείς με υποστηρίξατε. Το εκτιμώ. «Κατάλαβα ότι το να αποδεχτώ το Πάρκινσον δεν σήμαινε ότι έπρεπε να υποκύψω σε αυτό. Σήμαινε απλώς ότι έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για όλους όσους ζουν με αυτή την ασθένεια.

Michael J. Fox

«Αποφάσισα να υποστηρίξω την καταπολέμηση της νόσου του Πάρκινσον και να συγκεντρώσω χρήματα. Βρήκα εξαιρετικούς ανθρώπους για να ξεκινήσω — συγγνώμη, χάνω τον έλεγχο. «Βρήκα ανθρώπους να ηγηθούν της προσπάθειας για λογαριασμό μου και δεσμεύτηκα να χρηματοδοτήσω την καλύτερη επιστήμη στον κόσμο», είπε. «Είμαι περήφανος για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει προς όφελος των ασθενών με Πάρκινσον και των οικογενειών τους. «Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην εξάλειψη αυτής της νόσου για πάντα. «Είμαι βαθιά ευγνώμων στο προσωπικό μας, στους δωρητές, στους ερευνητές και, πάνω απ’ όλα, στην κοινότητα των ασθενών που καθιστούν δυνατή τη δουλειά μας στο Ίδρυμα Michael J. Fox».

Στη συνέχεια, ο Φοξ εξύμνησε τη σύζυγό του εδώ και 38 χρόνια, Τρέισι Πόλαν, και τα τέσσερα παιδιά τους, τον Σαμ, 37 ετών, τα δίδυμα Άκιννα και Σκάιλερ, 31 ετών, και την Έσμε, 24 ετών.

Ο Φοξ έλαβε φέτος την 19η υποψηφιότητά του για τα βραβεία «Έμμι» στην κατηγορία «Καλύτερος Επισκέπτης Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά» για τη σειρά «Shrinking», ενώ έχει κερδίσει πέντε φορές το βραβείο «Έμμι».

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