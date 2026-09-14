Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης–Τα σήματα alert που αγνοήθηκαν

Από το πρώτο αλέρτ μέχρι την πρώτη κλήση προς το ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά, χρόνος υπερβολικά πολύς 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Μίλησε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης–Τα σήματα alert που αγνοήθηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης κατέγραψε τέσσερα σήματα alert μέσα σε 23 λεπτά κατά τη διαδικασία στον Γιώργο Μαζωνάκη, που αγνοήθηκαν.
  • Από το πρώτο σήμα συναγερμού μέχρι την πρώτη κλήση προς το ΕΚΑΒ μεσολάβησαν 49 λεπτά, χρόνος που θεωρείται υπερβολικά μεγάλος.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη θρόμβωση, πιθανώς λόγω της καθυστέρησης στην αντίδραση στα σήματα του μηχανήματος.
  • Τα τοξικολογικά αποτελέσματα θα είναι κρίσιμα για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
  • Υπάρχει έρευνα για τις χρεώσεις και την οικονομική διαχείριση του ιατρείου, με υποψίες για έλλειψη παραστατικών και πιθανές οικονομικές ατασθαλίες.
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Τέσσερα σήματα alert μέσα σε 23 λεπτά κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, την ώρα της διαδικασίας στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Και όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο ρεπορτάζ η συνέπεια της αγνόησης των σημάτων ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης να πάθει θρόμβωση.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1:

14:37 φαίνεται -σύμφωνα με αστυνομικές- πως ξεκινά η διαδικασία τής πλασμαφαίρεσης.

15:22 χτυπά ο πρώτος συναγερμός, με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι τότε έπαθε την ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής.

Σταματά αυτόματα τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης το μηχάνημα, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί και να δίνει πολύτιμες ενδείξεις.

15:23 νέο αλέρτ και

στις 15:45 ακόμα δύο ενδείξεις συναγερμού.

Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός, φαίνεται ότι πατά η Ιώαννα Γάκα το κουμπί για να ξεκινήσει πάλι το μηχάνημα τη διαδικασία, αλλά εκείνο σταματά αμέσως.

Αστυνομικές και δικαστικές αρχές θα ζητήσουν από ειδικό να τους απαντήσει τί σημαίνουν πρακτικά αυτές οι ενδείξεις συναγερμού, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1.

Τα στελέχη της Ασφάλειας, όμως, επιμένουν ότι και με αυτά τα δεδομένα, από το πρώτο αλέρτ μέχρι την πρώτη κλήση προς το ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά, χρόνος υπερβολικά πολύς όπως λένε. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα εννέα λεπτά, κατά τα οποίο ο τραγουδιστής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα αυτό έβγαζε πάλι αλάρμ, ίσως επειδή είχε υψηλή αρτηριακή πίεση.

Μεγάλη σημασία για την εξέλιξη τής υπόθεσης θα έχουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων Εάν είχαν κάνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πόσο χρέωναν οι γιατροί την πλασμαφαίρεση

Σύμφωνα με το Star μια απλή επίσκεψη κόστιζε 300 με 350 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μαρτυρία σύμφωνα με την οποία η προετοιμασία για απόκτηση παιδιού είχε χρεωθεί γύρω στις 10.000 ευρώ!

Όσον αφορά την πλασμαφαίρεση, από συγκριτικά στοιχεία προκύπτει ότι η αρχική διάγνωση χρεώνεται 180 - 400 ευρώ, ο βασικός κύκλος συνεδριών 5.400- 5.800 ευρώ, μια θεραπεία 3-6 εβδομάδων 10.000 - 15.000 ευρώ, ενώ η ανάλυση των «αποβλήτων» αίματος γύρω στα 600 ευρώ.

Πολλά από τα παραπάνω φέρεται ότι γίνονταν χωρίς παραστατικά, σύμφωνα με το STAR.

Αφού προσδιοριστούν τα πραγματικά έσοδα, θα γίνει αναγωγή στην 15ετία που λειτουργούσε το ιατρείο κι εν συνεχεία θα γίνει αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση. Ειδικό βάρος πέφτει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, ειδικά στις κινήσεις από και προς το εξωτερικό.

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