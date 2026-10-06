Ρωσία: Ποια είναι η Ντάρια Σιπίλοβα που πέθανε σε εργαστήριο καταπολέμησης της πανώλης

Snapshot Η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε μετά από αδιαθεσία που παρουσίασε στο εργαστήριο καταπολέμησης της πανώλης στο Ιρκούτσκ της Ρωσίας.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ο λόγος ασθένειάς της, με ανεπιβεβαίωτες αναφορές να υποδηλώνουν πιθανό εργαστηριακό ατύχημα.

Το ινστιτούτο τέθηκε σε καραντίνα με πάνω από 60 άτομα σε απομόνωση, ενώ οι αρχές δεν βρήκαν στοιχεία για ατυχήματα στον χειρισμό παθογόνων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία χαμηλό και αναμένει περαιτέρω πληροφορίες για νέες αξιολογήσεις.

Η πανώλη είναι ενδημική στη Σιβηρία, αλλά κρούσματα σε ανθρώπους είναι σπάνια στη Ρωσία, παρά την ύπαρξη του βακτηρίου σε άγρια ζώα της περιοχής. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται το θρίλερ μετά το θάνατο της 28χρονης Ντάρια Σιπίλοβα, στο ινστιτούτο καταπολέμησης της πανώλης στην πόλη του Ιρκούτσκ στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η Σιπίλοβα, αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη δουλειά. Πέθανε δύο ημέρες αργότερα, τη νύχτα της 2ας Οκτωβρίου, σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Σελέχοφ.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί πώς αρρώστησε. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης υποδηλώνουν ότι η Σιπίλοβα ενδέχεται να μολύνθηκε μετά από ένα ατύχημα στο εργαστήριο. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημοσίως αυτή την εκδοχή.

Αντιθέτως, η ρωσική υγειονομική αρχή, Rospotrebnadzor, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι το ινστιτούτο δεν εντόπισε στοιχεία για τυχόν ατυχήματα που σχετίζονται με τον χειρισμό παθογόνων.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ινστιτούτο τέθηκε στη συνέχεια σε καραντίνα, με το προσωπικό να αναγκάζεται να κοιμάται στο πάτωμα και σε καρέκλες. «Από την Παρασκευή έχουν θέσει όλους σε απομόνωση – περισσότερα από 60 άτομα», δήλωσε ένας συγγενής της Σιπίλοβα, ο Ρόμαν, στο ειδησεογραφικό portal Siberia.Realities.

Είπε ότι επιτρεπόταν στα μέλη των οικογενειών να αφήνουν τρόφιμα σε ένα σημείο ελέγχου, ενώ μέσα στο κτίριο διεξάγονταν εξετάσεις. Παρόμοιοι περιορισμοί καραντίνας έχουν επιβληθεί σε πολλά άλλα νοσοκομεία εντός και γύρω από την πόλη.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, «ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία του γενικού πληθυσμού φαίνεται να είναι χαμηλός». Πρόσθεσε ότι θα διεξαχθούν νέες αξιολογήσεις κινδύνου μόλις γίνουν γνωστές περαιτέρω πληροφορίες.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο θάνατος αυτός αποτελεί «μεγάλο πρόβλημα για τη Ρωσία» και προσφέρθηκε να βοηθήσει τη Μόσχα να το αντιμετωπίσει.

«Θα βοηθήσουμε», είπε ο Τραμπ. «Όποιος έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, είμαστε πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουμε».

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Η πανώλη είναι ενδημική στη Σιβηρία, όπου σημειώθηκε η πρώτη γνωστή προϊστορική επιδημία, καθώς το βακτήριο που την προκαλεί, το Yersinia pestis, υπάρχει στα μικρά άγρια θηλαστικά της απέραντης άγριας φύσης της περιοχής και στις ψύλλους τους. Ωστόσο, είναι σπάνιο να νοσούν Ρώσοι από πανώλη, αν και κάθε χρόνο καταγράφονται κρούσματα σε άλλα μέρη του κόσμου — κυρίως στην Αφρική.

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