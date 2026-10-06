Πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η πνευμονική πανώλη – Τι γίνεται στη Ρωσία και τα κατεπείγοντα συμπτώματα

Η πνευμονική πανώλη, γνωστή και ως πανούκλα, είναι μια βακτηριακή λοίμωξη των πνευμόνων, που εξελίσσεται ραγδαία, μπορεί να μεταδοθεί μέσω στενής επαφής, αλλά αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά.

Αναφορές από τη Ρωσία έχουν προκαλέσει εγρήγορση σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ωστόσο η ύποπτη λοίμωξη παραμένει, επισήμως τουλάχιστον, μη επιβεβαιωμένη.

Ποιες είναι οι τελευταίες ειδήσεις από τη Ρωσία;

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει μέχρι πριν λίγες ώρες, τα ΜΜΕ της Ρωσίας περιγράφουν τον θάνατο μιας εργαζόμενης σε εργαστήριο και μέτρα καραντίνας στη Σιβηρία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνουν ξέσπασμα πνευμονικής πανώλης.

Η 28χρονη εργαζόμενη στο Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανώλης του Ιρκούτσκ απεβίωσε στις 2 Οκτωβρίου. Οι ρωσικές αρχές απέδωσαν την ασθένειά της σε «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και δήλωσαν ότι οι εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς, που να σχετίζονται με την εργασία της. Οι αναφορές ότι της έπεσε και έσπασε ένα φιαλίδιο που περιείχε δείγμα του ιού της πνευμονικής πανώλης παραμένουν ανεπιβεβαίωτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεκάδες άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα, ενώ τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με το κρούσμα παρακολουθούνται ιατρικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις. Η προκαταρκτική εκτίμηση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), όπως μεταδόθηκε από το Reuters, χαρακτήρισε χαμηλό τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό, εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών.

Τι συμπτώματα προκαλεί η πνευμονική πανώλη;

Η πνευμονική πανώλη προκαλεί πυρετό και πνευμονία που εξελίσσεται ραγδαία. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Ξαφνικό πυρετό, ρίγη, πονοκέφαλο και έντονη αδυναμία

Βήχα, ο οποίος ενίοτε συνοδεύεται από αποβολή υδαρούς βλέννας ή βλέννας με ίχνη αίματος

Πόνο στο στήθος

Δύσπνοια

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μόλις 1 ημέρα μετά την εισπνοή των βακτηρίων. Η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε αναπνευστική ανεπάρκεια ή σήψη, μια απειλητική για τη ζωή αντίδραση στην λοίμωξη.

Τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνα άλλων αναπνευστικών νοσημάτων. Η πρόσφατη έκθεση σε μολυσμένο άτομο ή ζώο, ή το ταξίδι σε περιοχή όπου ενδημεί η πανώλη, βοηθούν τους γιατρούς να εκτιμήσουν την πιθανότητα νόσησης.

Πώς μεταδίδεται η πνευμονική πανώλη;

Η μετάδοση στον άνθρωπο μπορεί να συμβεί μέσω της εισπνοής σταγονιδίων που έχουν αποβληθεί από το αναπνευστικό σύστημα (π.χ. φτέρνισμα, βήχας) ανθρώπου ή ζώου που πάσχει από πνευμονική πανώλη, συνήθως κατά τη διάρκεια στενής και παρατεταμένης επαφής. Υπεύθυνο για τη νόσο είναι το βακτήριο Yersinia pestis (από το όνομα του δρ. Alexandre Yersin που την αναγνώρισε πρώτος).

Η λοίμωξη των πνευμόνων μπορεί επίσης να εκδηλωθεί όταν βακτήρια πανώλης από άλλα σημεία του σώματος εξαπλωθούν στους πνεύμονες.

Τι πρέπει να κάνετε μετά από πιθανή έκθεση;

Αναζητήστε άμεση ιατρική εκτίμηση εάν εμφανιστεί πυρετός ή αναπνευστικά συμπτώματα μετά από πιθανή έκθεση στην πανώλη. Ενημερώστε την ιατρική ομάδα για τυχόν στενές επαφές, ταξίδια, έκθεση σε ζώα ή εργασία σε εργαστήριο.

Απομονωθείτε στο σπίτι και καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες (166) σε περίπτωση σοβαρής δυσκολίας στην αναπνοή, σύγχυσης ή κατάρρευσης. Μην πάτε μόνοι σας στο νοσοκομείο για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα μετάδοσης σε άλλους. Ενημερώστε τους γιατρούς/διασώστες για την πιθανή έκθεση πριν φτάσουν σε εσάς, ώστε το προσωπικό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά της λοίμωξης. Αποφύγετε τη στενή επαφή με άλλους και φορέστε ιατρική μάσκα ενόσω περιμένετε οδηγίες.

Τα άτομα που είχαν στενή επαφή με ασθενή πρέπει να ζητήσουν άμεσα ιατρική συμβουλή, ακόμη και αν αισθάνονται καλά. Οι γιατροί ενδέχεται να χορηγήσουν εβδομαδιαία προληπτική αγωγή με αντιβιοτικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες των ειδικών και μην προβαίνετε σε αυτοθεραπεία.

Πώς διαγιγνώσκεται και πώς αντιμετωπίζεται η πνευμονική πανώλη;

Οι γιατροί εξετάζουν δείγματα αίματος ή αναπνευστικών εκκρίσεων για την ανίχνευση του βακτηρίου, ωστόσο η θεραπεία πρέπει να ξεκινά μόλις υπάρξει υποψία πανώλης, χωρίς να αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση.

Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών (ενίοτε ενδοφλεβίως) καθώς και οξυγόνου ή άλλων υποστηρικτικών μέτρων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Οι πιθανότητες ανάρρωσης είναι μεγαλύτερες εάν η θεραπεία ξεκινήσει εντός 24 ωρών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Κάθε καθυστέρηση είναι κρίσιμη: ζητήστε άμεσα βοήθεια!

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η πνευμονική πανώλη το ίδιο με την βουβωνική πανώλη;

Όχι. Και οι δύο μορφές προκαλούνται από το βακτήριο Yersinia pestis, αλλά η βουβωνική πανώλη προσβάλλει κυρίως τους λεμφαδένες, προκαλώντας επώδυνες διογκώσεις (βουβώνες), συνήθως μετά από τσίμπημα μολυσμένου ψύλλου. Η πνευμονική πανώλη προσβάλλει τους πνεύμονες. Η βουβωνική πανώλη μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονική μορφή.

Υπάρχει ακόμα η πνευμονική πανώλη;

Ναι. Η πνευμονική πανώλη εξακολουθεί να εμφανίζεται, αν και είναι σπάνια. Τα βακτήρια της πανώλης επιβιώνουν σε πληθυσμούς ζώων και καταγράφονται κρούσματα σε ανθρώπους κάποιων περιοχών της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής. Τα πιο πρόσφατα κρούσματα πανώλης σε ανθρώπους που αναφέρθηκαν στον ΠΟΥ εντοπίστηκαν στην Μαδαγασκάρη και στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Είναι η πνευμονική πανώλη 100% θανατηφόρα;

Όχι. Χωρίς θεραπεία είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα, αλλά αυτό δεν ισχύει όταν χορηγούνται τα κατάλληλα αντιβιοτικά. Η έγκαιρη θεραπεία μπορεί να σώσει ζωές. Η διάγνωση δεν αποτελεί αναπόφευκτη θανατική καταδίκη.

Επέζησε κανείς από την πνευμονική πανώλη;

Ναι. Σε δημοσιευμένη έρευνα του CDC σχετικά με μια επιδημία στο Κολοράντο το 2014, περιγράφεται η περίπτωση ενός άνδρα με επιβεβαιωμένη πνευμονική πανώλη, ο οποίος ανάρρωσε μετά από αντιβιοτική θεραπεία και 23 μέρες νοσηλείας.

Συμπέρασμα

Το ύποπτο κρούσμα και καραντίνα εξαιτίας πνευμονικής πανώλης στη Ρωσία παραμένει υπό διερεύνηση. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται μετά από βάσιμη έκθεση απαιτούν άμεση αξιολόγηση, ενώ τα άτομα που έχουν εκτεθεί χρειάζονται έγκαιρη καθοδήγηση, ακόμη και πριν από την εκδήλωση συμπτωμάτων.

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