ΗΠΑ – Ε.Ε.: Παρακολουθούν πολύ στενά τις αναφορές για ύποπτο κρούσμα πανώλης στη Ρωσία

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τον θάνατο, στις 2 Οκτωβρίου, μιας υπαλλήλου στο εργαστήριο του Ινστιτούτου η οποία φέρεται να έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε τον παθογόνο παράγοντα της πανούκλας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ – Ε.Ε.: Παρακολουθούν πολύ στενά τις αναφορές για ύποπτο κρούσμα πανώλης στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • ΗΠΑ και Ε.Ε. παρακολουθούν στενά την υπόθεση θανάτου υπαλλήλου στο Ινστιτούτο κατά της Πανούκλας στη Σιβηρία, μετά από πιθανή έκθεση σε παθογόνο παράγοντα πανώλης.
  • Περίπου 200 άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα και ιατρική παρακολούθηση ως προληπτικό μέτρο από τις ρωσικές αρχές.
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και παρακολουθεί την κατάσταση μέσω ενημερώσεων από τον ΠΟΥ.
  • Η πνευμονική πανώλη είναι μια σοβαρή αλλά αντιμετωπίσιμη λοίμωξη με σύγχρονα αντιβιοτικά, και η Ε.Ε. δηλώνει έτοιμη να συντονίσει αντίδραση αν χρειαστεί.
  • Οι ΗΠΑ ζητούν από τη Ρωσία διαφανή και γρήγορη ενημέρωση, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δεν θεωρεί το περιστατικό λόγο ανησυχίας.
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Τον θάνατο εργαζόμενης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανούκλας του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία παρακολουθούν στενά ΗΠΑ και Βρυξέλλες καθώς δεκάδες άτομα έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» το ενδεχόμενο εμφάνισης πνευμονικής πανώλης στη Σιβηρία της Ρωσίας και είναι έτοιμη να συντονίσει την αντίδραση των κρατών μελών της Ε.Ε., εάν χρειαστεί.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τον θάνατο, στις 2 Οκτωβρίου, μιας υπαλλήλου στο εργαστήριο του Ινστιτούτου η οποία φέρεται να έσπασε ένα δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε τον παθογόνο παράγοντα της πανούκλας. Ο θάνατός της αποδόθηκε σε «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας».

Το περιστατικό οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων στην περιοχή από τις ρωσικές αρχές. Περίπου 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη στο εργαστήριο έχουν τεθεί υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Οι ρωσικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη κρούσματος πανώλης, αλλά οι αναφορές έχουν εντείνει την ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Έχουμε λάβει γνώση των αναφορών σχετικά με το περιστατικό στο εργαστήριο στη Ρωσία, το οποίο φαίνεται να αφορά έναν παθογόνο παράγοντα που προκαλεί πανώλη», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν. «Η δημόσια υγεία αποτελεί πάντα προτεραιότητα για εμάς, γι’ αυτό και βρισκόμαστε σε επαφή με τους ειδικούς μας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Παρακολουθούμε πολύ στενά την εξέλιξη της κατάστασης», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι για τυχόν πανδημίες» μετά την COVID, ανέφερε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι οι χώρες διαθέτουν αποθέματα αντιβιοτικών. Η πνευμονική πανώλη είναι μια ταχέως εξελισσόμενη πνευμονική λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis και μεταδίδεται μέσω μολυσματικών αναπνευστικών σταγονιδίων κατά τη στενή επαφή.

Έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με σύγχρονα αντιβιοτικά. Η Κομισιόν χρησιμοποιεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για να λαμβάνει ενημερώσεις από τις ρωσικές αρχές, καθώς οι επαφές Βρυξελλών – Μόσχας είναι περιορισμένες μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ρούμπιο: Δεν θεωρώ ότι αποτελεί λόγο ανησυχίας

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι παρακολουθεί «στενά» την κατάσταση και προέτρεψε τη Μόσχα να παρέχει «ακριβείς» πληροφορίες «γρήγορα και με διαφάνεια». Η Επιτροπή τόνισε επίσης την ανάγκη για «έγκαιρη και διαφανή ενημέρωση».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «παρατηρούμε και το παρακολουθούμε στενά. Δεν θεωρώ ότι αυτό αποτελεί λόγο ανησυχίας αλλά αποτελεί λόγο προσοχής».

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